CDPQ Infra veut être de la réalisation du train à grande fréquence Québec-Toronto

Trois consortiums ont été retenus et pourront soumettre des propositions pour le futur train à grande fréquence (TGF) du gouvernement fédéral entre Québec et Toronto. CDPQ Infra, la filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec qui pilote le Réseau express métropolitain (REM), figure parmi les entreprises intéressées à réaliser le projet.

De passage à la Gare centrale de Montréal, jeudi, le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a dévoilé le nom des consortiums qui se sont qualifiés et qui devront soumettre, d’ici l’été 2024, leur proposition de train à grande fréquence.

Sur les quatre consortiums ayant manifesté leur intérêt, trois ont pu franchir cette étape de qualifications. CDPQ Infra, SNC-Lavalin, Systra Canada, Keolis Canada font partie du consortium baptisé Cadence. C’est la première fois que CDPQ Infra participe à un processus de qualifications pour un projet de transport autre que le REM, a souligné Emmanuelle Rouillard-Moreau, conseillère en communication de la filiale de la CDPQ.

Deux scénarios

Les consortiums devront soumettre une proposition principale pour le projet, avec des trains capables de rouler à une vitesse allant jusqu’à 200 km/h. Mais il leur sera aussi demandé d’élaborer une seconde proposition comportant des temps de trajet plus courts, sans limite en ce qui a trait à la vitesse des trains. Sans vouloir promettre un train à grande vitesse (TGV), espéré notamment par le gouvernement du Québec, Ottawa reste ouvert à l’idée que le train puisse, sur certains tronçons, atteindre des vitesses dépassant les 200 km/h.

Le ministre Alghabra a décrit le projet de train comme le plus important projet d’infrastructure dans l’histoire canadienne, mais il s’est bien gardé de se prononcer sur son coût estimé, disant ne pas vouloir nuire au processus en cours.

« C’est quatre à cinq fois plus gros que le REM », a pour sa part avancé le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez. Rappelons que le REM, qui doit entrer en service le 31 juillet prochain, devrait coûter au moins 7 milliards de dollars.

Entre Québec et Toronto, le futur TGF fera des arrêts à Trois-Rivières, Montréal, Laval — en passant par la rive-nord du Saint-Laurent —, Ottawa et Peterborough notamment. Lors de l’annonce du projet en 2021, le ministre Alghabra évoquait une mise en service du TGF pour 2030. Jeudi, il parlait plutôt du milieu des années 2030.

Contenu canadien

Ottawa ne posera pas d’exigences minimales en matière de contenu canadien. « La bonne chose, c’est que tous les consortiums ont des partenaires canadiens », s’est limité à dire le ministre Alghabra.

Pablo Rodriguez a cependant affirmé que le contenu canadien était une « priorité absolue » et que cette question ferait l’objet de négociations avec le consortium choisi.

Sous-ministre adjoint responsable du projet de train à grande fréquence à Transport Canada, Vincent Robitaille estime que la formule choisie, qui mise sur les propositions des soumissionnaires pour préciser la nature du projet de train, sera bénéfique. D’autant que le gouvernement détiendra aussi les droits de propriété intellectuelle des propositions qui lui seront faites par les trois consortiums. « Même si on sélectionne le partenaire 1, on va pouvoir aller chercher les idées du partenaire 3. On utilise la compétition pour avoir la meilleure solution », a résumé M. Robitaille.

Le défi de l’hiver

Le climat canadien, la neige et les changements de température représentent aussi un enjeu pour l’implantation d’un train roulant à plus de 200 km/h, souligne Vincent Robitaille. « Dans les consortiums qu’on a, la représentation canadienne est très importante avec des gens qui connaissent notre climat. Mais on ne peut pas prendre un TGV en France, le déployer au Canada et penser que ça va coûter le même prix. Ce n’est pas vrai, c’est plus compliqué et dispendieux. Ça ne rend pas le TGV impossible au Canada, loin de là, mais il faut que ce soit fait de manière différente. »

Composition des trois consortiums Cadence : CDPQ Infra, SNC-Lavalin, Systra Canada, Keolis Canada Développeurs Ferroviaires Interurbains : Intercity Development Partners, EllisDon Capital, Kilmer Transportation, First Rail Holdings, Jacobs, Hatch, CIMA +, First Group, RATP Dev Canada, Renfe Operadora Partenaires Ferroviaires QConnexiON : Fengate, John Laing, Bechtel, WSP Canada, Deutsche Bahn