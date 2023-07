Les trottinettes électriques seront légales au Québec jeudi

Jusqu’alors tolérées sur les routes du Québec, les trottinettes électriques pourront rouler en toute légalité ce jeudi, au grand soulagement des utilisateurs et vendeurs de ces petits bolides. Or, le cadre réglementaire imposé par Québec ne fait pas consensus chez les trottinettistes et son application risque de poser problème pour les corps policiers.

Au premier jour de la légalisation des trottinettes électriques, jeudi, le Service de police de la Ville de Montréal (SVPM) prévoit mener une opération de sensibilisation et d’information des usagers sur Le Plateau-Mont-Royal.

L’objectif est « d’informer les usagères et les usagers » des règles encadrant les trottinettes électriques et non de donner des contraventions, précise la porte-parole du SPVM, Caroline Labelle. Le corps policier prévoit de faire évoluer ses stratégies d’intervention « en fonction des constatations effectuées sur le terrain ».

Les adeptes de la trottinette électrique pourront circuler dans les rues où la limite de vitesse est de 50 km/h et moins. La puissance du moteur ne doit pas dépasser 500 watts. La vitesse des trottinettes doit être limitée à 25 km/h, par l’entremise d’une application de contrôle. Ces normes pourraient être difficiles à faire appliquer par les policiers en raison de leur caractère technique.

Les propriétaires de boutiques spécialisées et les amateurs de trottinette accueillent avec soulagement l’encadrement légal entrant en vigueur ce jeudi.

« Avant, on pouvait avoir n’importe quel modèle, même certaines trottinettes qui vont à 120 km/h, achetées en ligne. Il n’y avait pas de législation, c’était plus dangereux, les gens pouvaient faire n’importe quoi », explique Thibault Sargenton, directeur de l’entreprise DYAD, qui vend des trottinettes électriques, rue Prince-Arthur, à Montréal.

« Le fait qu’on ait une loi, que ce soit régulé, ça permet de faciliter le travail à tout le monde et, pour nous, de vendre un produit spécifique », ajoute-t-il.

Le commerçant s’est assuré d’adapter ses véhicules afin qu’ils respectent les nouvelles normes du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Il vend ainsi des trottinettes munies d’une application permettant de bloquer la vitesse à 25 km/h et de la débloquer à des fins récréatives. Un message d’avertissement et de prévention s’affiche alors afin de décourager les usagers de dépasser la vitesse légale. L’application de contrôle permet en outre de bloquer une trottinette à distance en cas de vol.

Présentement, plusieurs boutiques affichent malgré tout des trottinettes aux caractéristiques non conformes aux normes du ministère des Transports, certains modèles pouvant atteindre 110 km/h et étant munis de moteurs dépassant souvent 500 Watts, a constaté Le Devoir.

Le Québec sur les roulettes

À l’approche de la légalisation, le directeur de DYAD dit avoir senti un intérêt croissant pour les trottinettes électriques. « On a trois types de clientèle : ceux pour qui ce sera du loisir pur, ceux qui vont l’utiliser comme outil de travail, pour de la livraison, et ceux qui l’utiliseront principalement pour se rendre sur leur lieu de travail, au quotidien », illustre Thibault Sargenton.

Martin Marcil, réparateur de camions, parcourt chaque jour une soixantaine de kilomètres en trottinette électrique pour faire l’aller-retour à son travail, de Saint-Jean-sur-Richelieu à Saint-Bruno. Il cumule près de 6200 km depuis qu’il a commencé cette routine il y a trois ans. « C’est devenu un moyen de transport », constate M. Marcil, qui se réjouit aussi de la bonne entente entre les usagers de la route face à ce nouveau mode de transport.

Pour sa part, Vincent Labonté préfère rouler dans le Vieux-Québec par simple plaisir. Il y effectue des escapades depuis un an et demi sur une trottinette à la vitesse maximale de 30 km/h. Le directeur commercial d’une entreprise de véhicules récréatifs convoite maintenant une trottinette pouvant facilement atteindre les 70 km/h, mais pas pour sa vitesse. L’autonomie demeure pour lui le premier critère, puisqu’il parcourt plusieurs kilomètres à la fois lors de ses sorties.

« On va aux abords d’une piste cyclable en voiture, puis on décolle faire des promenades de 30 à 45 kilomètres », explique l’homme dans la vingtaine. Il dit « rester dans les pistes cyclables et éviter les chemins de garnotte », moins adaptés à ce type de véhicule.

Le Montréalais Chinh Ngo utilise la trottinette depuis six ans pour se rendre au travail. Il cumule à lui seul 10 000 km de trottinette. Il est aussi administrateur et fondateur d’une page d’entraide et de sécurité pour plus de 10 000 utilisateurs de trottinettes électriques. Le nombre d’abonnés a doublé dans la dernière année, signe selon lui d’un intérêt grandissant pour ce mode de transport.

Selon M. Ngo, il ne faut surtout pas généraliser les comportements observés lors du cafouillage des trottinettes en libre-service que la Ville de Montréal avait interdites en 2019. « Les gens en ont une mauvaise image en raison des trottinettes de location. »

Les trois trottinettistes interrogés par Le Devoir gardent une pointe de scepticisme quant à certaines normes imposées par le Ministère, notamment en ce qui concerne la limitation du moteur à 500 Watts, le poids du véhicule et les méthodes de signalisation avec les bras. Les limiter, « ce n’est pas ce qui va arrêter les accidents et les blessures », croit M. Ngo.

Sur une seule roue

Les gyroroues, des véhicules électriques constitués d’une roue avec armature et support à pieds, sont aussi concernées, leur légalisation reposant sur les mêmes normes que les trottinettes.

« J’habite à Beloeil. Quand je viens à Montréal, je prends le train et, à la sortie de la gare, j’utilise ma gyroroue pour compléter le trajet », relate Guillaume Herga, cofondateur de NOAIO, une entreprise de micromobilité spécialisée en gyroroues. « Pour moi, elle a un aspect bien plus pratique que la trottinette, mais elle requiert un apprentissage et un certain équilibre », soulève M. Herga, qui admire l’aspect compact du véhicule, lui permettant d’être transporté facilement.

Tout comme le directeur de DYAD, M. Herga constate un enthousiasme pour ce type de véhicule chez sa clientèle, principalement âgée de 30 à 60 ans.