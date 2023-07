Des résidents de la rue Saint-Hubert exaspérés par la présence des camions lourds

La piétonnisation de l’avenue du Mont-Royal ne fait pas que des heureux. Des résidents de la rue Saint-Hubert, au nord de l’artère commerciale, n’en peuvent plus de la circulation et des manoeuvres dangereuses des camions lourds dans leur secteur.

Entre l’avenue du Mont-Royal et le boulevard Saint-Joseph, la rue Saint-Hubert est très étroite. Compte tenu des voitures stationnées de part et d’autre de la chaussée, les camions peinent à se faire un chemin, arrachant à l’occasion les miroirs d’autos et abîmant les véhicules garés, relate Geneviève Savard, résidente de la rue Saint-Hubert depuis plus de 25 ans.

Régulièrement, les citoyens du secteur observent des vitesses excessives, des manoeuvres de recul dangereuses de la part de camionneurs coincés et des automobilistes qui empruntent les ruelles pour se sortir des bouchons. « C’est le lot quotidien des résidents », soutient Mme Savard qui qualifie de « chaos » la situation sur ce tronçon. « Il n’y a pas encore eu de blessé, mais les collisions avec les véhicules stationnés sont de plus en plus fréquentes et graves. […] Saint-Hubert sert de voie de transit à l’année longue. »

Pourtant, les camions lourds sont interdits sur cette rue, sauf pour les livraisons locales.

Fermeture de rue demandée

Les résidents montrent du doigt la piétonnisation de l’avenue du Mont-Royal qui, bien qu’appréciée, amplifie les problèmes, d’autant que cet été, des travaux sont réalisés sur la rue Gilford plus à l’est, ce qui laisse peu d’alternatives aux automobilistes et camionneurs qui veulent rouler en direction nord.

Des bollards ont été installés à l’intersection des rues Rachel et Saint-Hubert et des panneaux lumineux indiquent que les camions sont interdits sur la rue Saint-Hubert. Cela n’empêche pas les véhicules lourds de s’y engager. « Les résidents ne voient jamais de conducteurs de poids lourds arrêtés par la police », déplore Mme Savard.

Raymond Pagé soutient qu’au cours des derniers mois, son véhicule stationné a subi d’importants dommages. Pour prévenir d’autres incidents, il a récemment stationné son véhicule avec deux roues sur le bord du trottoir, une initiative qui lui a valu deux contraventions de 175 $ à quelques heures d’intervalle. « On va les contester », dit-il.

Après avoir déposé une pétition et interpellé les élus, les résidents de la rue Saint-Hubert ont envoyé une mise en demeure à l’arrondissement, le sommant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. Ils demandent qu’à court terme, l’accès à la rue à partir de l’avenue du Mont-Royal soit interdit. Ils réclament qu’à plus long terme, un tronçon de la rue devienne un sens unique vers le sud. « Nous aussi, on veut bénéficier des mesures d’apaisement de Projet Montréal dans le quartier. Là, au contraire, on dirait qu’on est la rue sacrifiée », indique Geneviève Savard.

Éliminer une rangée de stationnement pour faciliter la circulation n’est pas une solution, selon Mme Savard. « Il ne faut pas rendre notre rue plus accueillante à la circulation de transit. Ça augmente la vitesse et le nombre de camions. C’est une mauvaise bonne idée », avance-t-elle.

Étude à venir

Conseillère dans le district du Mile-End, Marie Plourde soutient que les élus sont très conscients des enjeux de circulation sur cette rue. L’arrondissement du Plateau a d’ailleurs commandé une étude pour analyser les impacts de la piétonnisation de l’avenue du Mont-Royal sur les voies perpendiculaires, en priorisant le cas de la rue Saint-Hubert.

« C’est un problème qui est complexe et [toute mesure] pourrait avoir des impacts sur l’ensemble du quartier. On ne peut pas prendre une décision sur le coin d’une table », dit-elle.

À courte échéance, l’arrondissement pourrait retirer une rangée de stationnement et ajouter des dos d'âne, suggère-t-elle.

Mais avant de fermer la rue à la hauteur de l’avenue du Mont-Royal, comme le réclament les résidents, il faudrait discuter du dossier avec le Service de police de la Ville de Montréal et le Service de sécurité incendie de Montréal, signale l’élue. Dans ce cas, la rue devrait devenir à double sens et les places de stationnement devraient être retirées, ajoute-t-elle.

Marie Plourde assure que l’arrondissement est « proactif » et prêt à examiner plusieurs solutions avec les résidents.