Le public pourra tester le REM gratuitement les 29 et 30 juillet

Les usagers du transport en commun qui voudraient tester le Réseau express métropolitain (REM) avant son inauguration pourront le faire gratuitement les 29 et 30 juillet prochains entre Brossard et la Gare centrale au centre-ville de Montréal.

Le REM, qui entrera en service le 31 juillet, fera des arrêts dans cinq stations soit Brossard, Du Quartier, Panama, Île-des-Soeurs et la Gare centrale dans le cadre de la première phase du projet.

Afin de se familiariser avec ce nouveau mode de transport entièrement automatisé, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a fait savoir lundi que le public pourra monter gratuitement à bord du REM entre 9 h et 19 h pendant la fin de semaine des 29 et 30 juillet. Des activités d’animation sont également prévues à l’Esplanade PVM de la Place Ville-Marie.

Refonte du réseau de bus

À deux semaines de la mise en service du train léger, c’est le branle-bas de combat en prévision des changements d’habitude que devront adopter les usagers de la Rive-Sud car à compter du 31 juillet, la plupart des autobus qui transportaient les voyageurs en circulant sur le pont Samuel-De Champlain seront rabattus sur les stations du REM à Brossard.

Ainsi, 18 lignes d’autobus de la Société de transport de Montréal (STM) seront désormais connectées au REM à l’Île-des-Soeurs. Sur la Rive-Sud, la transition se fera en deux phases. À compter du 31 juillet, les lignes d’autobus 5, 15, 42, 44 et 60 seront rabattues vers la station Panama, à Brossard, et le service d’express Chevrier (90) sera redirigé vers les stations du REM. Le déploiement complet du réseau redessiné de l’agglomération de Longueuil sera complété le 21 août.

Afin de faciliter la transition pour certains usagers, une ligne d’autobus (742) du Réseau de transport de Longueuil (RTL) sera temporairement mise en place jusqu’au 21 août et empruntera le pont Samuel-De Champlain pour relier la station Brossard à la Gare centrale.

Rappelons que la fréquence de passage des trains du REM, qui sera en opération de 5 h 30 à environ 1 h le matin, se fera aux 3 minutes 45 secondes pendant les heures de pointe (de 6 h 30 à 9 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30) et aux 7 minutes 30 secondes en dehors des heures de pointe.

Les usagers du transport en commun pourront utiliser la carte Opus, mais devront se procurer les titres tous modes AB, au coût de 4,50 $ par passage, pour voyager entre la Montréal et la zone B de la Rive-Sud. Ce titre leur permettra de se déplacer dans le réseau du métro de Montréal et à Laval.

D’autres détails suivront.