Pourquoi les projets de transport d'ici coûtent-ils plus cher qu’ailleurs?

Près de 36 milliards de dollars. C’est le coût estimé du Projet structurant de l’Est (PSE) — nouveau nom donné au REM de l’Est — établi par le comité piloté par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et dévoilé la semaine dernière. Un montant qui a fait sursauter bien des observateurs et qui a été qualifié d’« irréaliste » par le premier ministre, François Legault, qui dit avoir avalé son café de travers quand il a pris connaissance de la facture attendue pour le projet.

Parfois, quand on se compare, on se console, mais dans ce cas-ci, il ne semble pas y avoir matière à consolation. Prenons le Grand Express Paris, un réseau de quatre lignes de métro automatique assorti de l’extension de deux lignes existantes en cours de construction autour de Paris. D’une longueur totale de 200 kilomètres et construit à 90 % en souterrain, il devrait coûter 42 milliards d’euros, soit 306 millions de dollars canadiens par kilomètre, contre 1,06 milliard par kilomètre pour le PSE, qui ferait 34 kilomètres.

Stockholm a aussi un projet de métro en chantier. Avec ses 20 kilomètres et ses 11 stations, il devrait atteindre un coût de 29,8 milliards de couronnes suédoises, soit l’équivalent de 180 millions de dollars canadiens par kilomètre. Plus près de nous, la ligne Eglinton Crosstown construite à Toronto est estimée à 12,8 milliards de dollars, à savoir 675 millions par kilomètre.

Pourquoi une telle différence de prix ?

Il y a beaucoup de coûts qui sont liés directement [aux projets] et qui ne sont pas inclus aux budgets en Europe. En France, par exemple, dans les projets de tramway, on n’inclut pas la refonte de la rue, les lampadaires et tout le reste.

Effectuer des comparaisons est un exercice délicat et fastidieux, fait valoir Florence Junca-Adenot, professeure associée au Département d’études urbaines de l’UQAM. Par exemple, le prix du PSE, qui, en réalité, est un métro entièrement souterrain, peut difficilement se comparer à celui du REM de l’Ouest, dont une première portion sera mise en service par CDPQ Infra le 31 juillet prochain. D’une part, celui-ci est essentiellement un train léger aérien, moins coûteux, et d’autre part, la facture finale n’est pas encore connue. Le projet est pour l’instant évalué à 6,9 milliards, mais, en octobre dernier, CDPQ Infra a prévenu que les coûts augmenteraient encore.

« Ce n’est pas le vrai coût. C’est seulement la partie mise par CDPQ Infra officiellement dans le projet avec la contribution fédérale et provinciale, mais il y a plein de choses qui ne sont pas incluses : le financement, les provisions pour les imprévus, les 800 000 dollars du gouvernement fédéral pour l’aménagement des deux voies du REM sur le pont Samuel-De Champlain, les investissements des villes, les impacts sur les sociétés de transport qui doivent rabattre les autobus sur le REM. Tout ça, ce n’est pas dans le coût du projet », explique la professeure.

Des règles à respecter

En revanche, le PSE, piloté par l’ARTM, doit se plier à des règles différentes, celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique du Conseil du trésor. Ainsi, l’ARTM a dû intégrer un ensemble d’éléments dans son estimation, tels que les coûts indirects, la réserve de prévoyance pour les imprévus, les frais de financement et l’indexation en fonction de l’inflation, entre autres.

Dans ce contexte, Florence Junca-Adenot ne s’étonne pas du prix élevé du PSE, qui s’apparente à celui du prolongement de la ligne bleue, qui devrait atteindre 6,4 milliards de dollars, soit également 1,06 milliard le kilomètre.

Tout un débat reste à faire sur le mode proposé et la possibilité de réaliser le projet par étapes. À cet égard, Mme Junca-Adenot estime que rien n’empêche d’envisager des modes de transport plus légers, ou, si on maintient l’idée d’un métro entièrement souterrain, de prolonger les lignes de métro actuelles, exploitées au moyen de trains sur pneus, plutôt que d’utiliser la technologie du REM de l’Ouest, auquel le PSE ne sera pas relié.

Plusieurs observateurs ont d’ailleurs déploré que l’ARTM, dont le mandat était limité à revoir le projet du REM de l’Est de CDPQ Infra, n’ait pas examiné d’autres modes de transport, comme le tramway, dans son analyse.

Quant à l’exemple du Grand Paris Express, dont le coût est bien inférieur, Florence Junca-Adenot demeure prudente. « On parlera des vraies affaires quand le projet sera terminé, lance-t-elle. Tout le monde présente ses projets selon les règles du jeu dans chaque pays, mais la vraie réalité, ce sont les coûts de réalisation. »

Le cas de New York

Historiquement, construire des infrastructures de transport en Amérique du Nord coûte plus cher qu’en Europe, souligne pour sa part Pierre Barrieau, chargé de cours à l’Université de Montréal et expert en planification des transports. À New York, un appel d’offres vient d’être lancé pour le prolongement de la ligne de métro dans Harlem, dont le coût est estimé à 7 milliards de dollars américains, soit environ 3,8 milliards par kilomètre en dollars canadiens. « Les coûts d’infrastructure en Amérique du Nord sont plus élevés qu’en Europe, dit-il. Il y a un manque de main-d’oeuvre et d’expertise. Et les normes de sécurité sont très serrées. »

Un groupe de chercheurs de l’Institut Marron de gestion urbaine (Université de New York), qui a comparé des projets de transport réalisés dans 50 pays depuis les années 1990, a d’ailleurs déterminé que la ligne de la 2e Avenue à New York était la plus coûteuse au monde, notamment en raison de problèmes de coordination, du design onéreux des stations et des difficultés rencontrées lors des travaux d’excavation.

Le mode de calcul des coûts diffère aussi, signale Pierre Barrieau. « Il y a beaucoup de coûts qui sont liés directement [aux projets] et qui ne sont pas inclus aux budgets en Europe. En France, par exemple, dans les projets de tramway, on n’inclut pas la refonte de la rue, les lampadaires et tout le reste. »

En faisant les comparaisons, il faut aussi prendre en compte d’autres aspects, comme les portions aériennes et souterraines des projets, qui rendent parfois l’analyse ardue.

Un traumatisme

L’urbaniste Richard Bergeron, ancien chef de Projet Montréal, soutient que la directive du Conseil du trésor concernant la planification des projets majeurs d’infrastructure découle de la saga du prolongement du métro à Laval, inauguré en 2007, et dont les coûts étaient passés de 380 à 745 millions de dollars.

« Depuis ce temps-là, le gouvernement est traumatisé. Ce traumatisme conduit à des choses ridicules comme les provisions pour risques de tremblement de terre [pour le PSE]. Je suis surpris qu’il n’ait pas pris en compte l’hypothèse d’un astéroïde qui tomberait sur Montréal. C’est de la déraison. »

Selon lui, le scénario présenté par l’ARTM ne tient pas la route. « On ne fera pas un système comme ça pour 40 000 usagers et moins de 4000 nouveaux usagers. Ça n’a aucun sens. »

L’époque où les projets publics d’envergure se réalisaient rapidement est révolue, regrette-t-il. Il cite la construction du métro de Mont­réal, commencée en 1962 et terminée en 1967. « Aujourd’hui, l’idée, c’est de faire travailler le plus de monde possible le plus longtemps possible. Ç’a toujours été l’esprit à la [Société de transport de Montréal] », affirme Richard Bergeron.

« On parle dans le vide », ajoute-t-il, sceptique quant à la concrétisation du projet. « On est partis pour un psychodrame qui va durer des années et des années. » Et l’ancien élu n’en démord pas : selon lui, un tramway en surface serait plus approprié pour l’est de Montréal, pour un coût bien moindre.