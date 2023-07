Le REM sur la Rive-Sud entrera en fonction le 31 juillet

Après trois reports successifs, l’antenne du Réseau express métropolitain (REM) reliant le centre-ville de Montréal à Brossard, sur la Rive-Sud de Montréal, entrera en fonction le 31 juillet, promet le maître d’oeuvre du projet.

Depuis le 28 juin, des voitures du métro léger automatisé vert et blanc circulent sans passagers sur cette première ligne du REM à une fréquence similaire au service qui sera bientôt en place. « À la lumière des résultats obtenus au cours de cette période de tests intensifs, CDPQ Infra annonce la date d’ouverture au public du REM entre les stations Brossard et Gare Centrale le 31 juillet prochain », indique la filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec responsable du projet, dans un communiqué émis vendredi matin.

Dans les dernières semaines, le train léger, qui permettra de relier le centre-ville de Montréal à Brossard en 18 minutes, a été soumis à une série de simulations, comme un incendie et des problèmes électriques. « La marche à blanc se poursuivra au cours des prochains jours, ce qui permettra aux équipes de procéder aux ajustements ultimes pour offrir une expérience optimale à la clientèle », ajoute CDPQ Infra.

D’abord annoncée pour l’été 2022, la mise en service des cinq premières stations du REM a été reportée à deux reprises pour être alors fixée au printemps 2023. « Il n’y aura pas de troisième report », avait d’ailleurs affirmé à la fin du mois d’avril le vice-président à l’exploitation et responsable de la phase opération du REM, Denis Andlauer, dans le cadre d’une visite des installations de la station Brossard du train léger. La mise en service du métro léger devait ainsi avoir lieu au plus tard le 21 juin. Celle-ci a toutefois été de nouveau retardée par la suite, certains tests devant toujours être effectués avant de permettre au nouveau mode de transport en commun d’accueillir des passagers.

« Excellente nouvelle pour la mobilité dans le grand Montréal », a réagi vendredi la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, en référence au dévoilement de la date d’entrée en fonction du REM sur la Rive-Sud, qui sera en fonction chaque jour de la semaine pendant 20 heures.

Des murs antibruit

Par courriel, CDPQ Infra confirme par ailleurs avoir entamé la conception de murs antibruit afin de répondre aux préoccupations soulevées notamment par des résidents de Griffintown et de l’Île-des-Soeurs incommodés par les répercussions sonores du passage à vide du métro léger dans les dernières semaines.

« Nous sommes très sensibles à la situation rapportée par l’ensemble des riverains. Nous prenons le dossier très au sérieux ; il nous faut considérer le problème et amener des améliorations », indique par écrit la directrice des affaires publiques du REM, Virginie Cousineau, le maître d’oeuvre du projet se disant insatisfait « de la situation actuelle dans plusieurs secteurs ».

CDPQ Infra indique d’ailleurs que des « absorbeurs dynamiques » seront installés « incessamment » sur une distance de 240 mètres le long du tracé du REM « afin d’en tester l’efficacité », tandis que d’autres installations de ce type ont été précommandées « pour couvrir tous les secteurs problématiques », indique Mme Cousineau.

« Notre objectif est d’arriver avec le détail des analyses, des solutions et leur échéancier de déploiement avant la mise en service » du REM sur la Rive-Sud de Montréal, ajoute-t-elle.

À terme, le REM totalisera 67 km et 26 stations reliant le centre-ville de la métropole à la Rive-Sud, Deux-Montagnes, l’ouest de l’île de Montréal et l’aéroport Montréal-Trudeau. La facture du projet est estimée à 6,9 milliards de dollars.