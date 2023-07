Les trottinettes électriques pourront circuler au Québec jusqu’à 25 km/h

Les trottinettes électriques pourront circuler légalement, à compter du 20 juillet, dans les rues où la vitesse est limitée à 50 km/h et moins. Le gouvernement Legault donne le feu vert à un projet de trois ans visant à mettre à l’essai ce type de véhicule pour les conducteurs de 14 ans et plus.

Les trottinettes électriques ont beau être « illégales » pour le moment au Québec, on en croise de plus en plus dans les rues de Montréal, notamment. Ce flou légal se dissipera dans deux semaines en raison d’un décret ministériel publié jeudi par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

« Il y a lieu d’expérimenter plus largement leur usage dans le respect de la sécurité routière », fait valoir la ministre dans le document de cinq pages.

Bien qu’un projet de trottinettes électriques en libre-service soit exploité depuis le 1er juillet au parc Jean-Drapeau et qu’un autre sera implanté cet été à Laval, la ministre juge que « ces projets pilotes [de trottinettes en libre-service] ne permettent pas de prendre la pleine mesure de l’utilisation des trottinettes électriques et des appareils de transport personnel ».

Les trottinettes électriques seront autorisées à rouler au Québec à une vitesse maximale de 25 km/h. La puissance du moteur sera limitée à 500 watts. Elles devront être munies de roues d’un diamètre d’au moins 19 centimètres et de réflecteurs. Leur poids maximal sera de 36 kilogrammes.

Une seule personne à la fois pourra embarquer sur les trottinettes. Le port d’écouteurs sera interdit.

« Depuis deux ou trois ans, on a vu une augmentation assez significative de ces véhicules sur le réseau cyclable, et pas que les trottinettes électriques », explique Nicolas Vigneault, porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Il explique que la législation actuelle devra aussi anticiper l’arrivée de nouveaux véhicules émergents dans les prochaines années, comme les gyroroues, ces véhicules électriques munis d’une seule roue, sans appui pour les mains. Ces véhicules seront aussi permis à compter du 20 juillet en vertu du décret adopté jeudi.

Un projet à Laval

Pour sa part, la Ville de Laval, qui attendait le feu vert de Québec pour lancer un projet pilote de trottinettes en libre-service, modifiera ses règlements municipaux pour se conformer à ce nouveau cadre législatif. Un premier permis est prêt à entrer en vigueur avec le fournisseur Bird Canada, confirme Philippe Déry, chef des affaires publiques de la municipalité.

« C’est une bonne nouvelle pour les citoyens, car ça ouvre la porte à de nouvelles formes de mobilité durable », fait valoir le porte-parole. Il ne peut toutefois s’avancer sur une date de lancement.

Une centaine de trottinettes seront déployées cet été dans 33 stations réparties dans la zone d’exploitation située entre les boulevards Curé-Labelle et des Laurentides et entre l’A440 et la rivière des Prairies. D’autres fournisseurs pourraient se joindre au projet, selon la Ville.

Le tarif à la minute, qui sera fixé par l’exploitant, n’a pas été précisé pour les trottinettes en libre-service à Laval. Les bolides seront équipés de capteurs GPS qui permettront d’en faire le suivi en direct. S’il advenait qu’un usager sorte de la zone d’exploitation, la trottinette ralentirait doucement avant de s’immobiliser.