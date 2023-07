Nos rails sont-ils de moins en moins sécuritaires?

En 2022, on comptait 225 accidents en voie principale au Canada, soit 18 % de plus que la moyenne des dix dernières années pour ce type de voie de circulation, qui représente l’artère principal du réseau de rails. Le plus grand syndicat ferroviaire du pays dénonce la fatigue, le travail sous pression et un manque de personnel dans le secteur. Et chez nos voisins du Sud, des élus montrent aussi du doigt le rôle du chemin de fer de précision (precision scheduled railroading, PSR), un système de gestion ferroviaire.

Créé par le dirigeant d’entreprise ferroviaire Hunter Harrison, qui l’a introduit au Canadien National (CN) à partir de 1998, le PSR a été instauré au Chemin de fer Canadien Pacifique (CP) en 2012. Par la suite, ces pratiques sont devenues assez courantes en Amérique du Nord chez les grandes entreprises ferroviaires.

Les objectifs principaux du PSR, selon son fondateur ? Offrir un service fréquent et fiable, contrôler les coûts, maximiser les ressources, opérer de façon sécuritaire. Concrètement, ce système vise à mettre sur les rails des trains plus longs, plus rapides, avec des temps de transit réduits pour minimiser les coûts d’opération.

Sur le terrain, les cheminots observent toutefois une réalité plus complexe.

« Le PSR, c’est de maximiser la longueur des trains et le tonnage, et [réduire] le nombre d’employés. Lorsque tu as moins d’employés, tu essaies de les faire travailler plus intensément. Cela signifie des quarts de travail plus longs, plus fréquents et moins d’employés supplémentaires pour couvrir les postes vacants », explique d’emblée l’expert en sécurité ferroviaire et directeur législatif national chez le syndicat Teamsters Canada, Don Ashley, en entrevue au Devoir.

Pour ce syndicat, qui représente le plus grand nombre de travailleurs de l’industrie au pays, la révolution PSR coïncide avec une volonté de faire « passer les profits et l’efficacité de leur réseau avant les intérêts humains ».

« Plus la pression est forte, plus il y a des chances d’avoir des accidents », croit le directeur des affaires publiques chez Teamsters Canada, Christopher Monette.

Selon les données du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), le taux d’accidents en voie principale en 2022 était de 3 par million de trains-milles — une mesure standardisée pour quantifier le nombre d’accidents qui se produisent par million de milles parcourus. Toujours selon cette mesure, il s’agit d’une hausse par rapport au taux de 2,9 en 2021. Ce taux se situe 24 % au-dessus de la moyenne des dix dernières années, 2,4.





Malgré cette augmentation, Don Ashley précise qu’il ne peut établir un lien de causalité direct entre le PSR et les accidents. « La sécurité s’est améliorée à certains égards, mais cela n’est pas lié au PSR non plus, c’est dû aux changements technologiques au fil des ans », argue-t-il.

Le total des accidents, incluant l’ensemble des voies de circulation du réseau, est quant à lui en baisse par rapport aux dix dernières années.

Par courriel, le CP affirme qu’il « est passé à un modèle d’exploitation de chemin de fer de précision » il y a plus de 10 ans. « Au CP, le PSR a donné lieu à des années d’améliorations soutenues en matière de sécurité et d’investissement en capital », a écrit la compagnie. Le CP affirme être la compagnie ferroviaire « la plus sécuritaire en Amérique du Nord depuis 17 ans ». Il a refusé d’accorder une entrevue au Devoir.

Quant au CN, la première compagnie à avoir implanté le PSR dans les années 1990, il a récemment décidé d’alléger le poids des horaires pour les employés « avec une méthode d’opérations basée sur l’exploitation des horaires fixes ». « La compagnie met l’emphase sur la vélocité des wagons, sur le départ selon l’horaire établi des trains et sur la sécurité afin de maximiser la capacité de son réseau ferroviaire », nous indique-t-il par courriel. Il n’a pas non plus souhaité nous accorder un entretien.

La fatigue, un mal devenu nécessaire

L’an dernier, le Comité sur le transport et les infrastructures de la Chambre des représentants des États-Unis a publié une lettre dans laquelle il souligne des inquiétudes relatives au PSR. « Les cheminots sonnent l’alarme quant à leur fatigue, qu’ils croient être exacerbée par le déploiement du PSR », peut-on y lire.

La fatigue, Christopher Monette en fait l’un de ses chevaux de bataille. « Ce sont des travailleurs qui sont sur appel 24/7, explique-t-il. Si quelqu’un se réveille à 7 h du matin, puis là, par la force des choses, il se met derrière les commandes d’un train à 22 h et qu’on lui demande d’opérer au-delà de douze heures, ce n’est pas faisable ».

« Il y a une différence entre avoir une volonté que ça parte à l’heure, et que ça parte réellement à l’heure », précise celui qui a porté les demandes de ses membres lors de la grève du CN en 2019. L’enjeu de la fatigue était au coeur de leurs revendications.

Au Canada, depuis 2016, le Bureau de la sécurité des transports du Canada reconnaît la fatigue comme un « important problème de sécurité qui doit être réglé ».

En entrevue au Devoir, le directeur des enquêtes (rail et pipeline) du BST, Vincenzo De Angelis, a confirmé que la fatigue des travailleurs est un facteur qui est analysé lors des enquêtes sur les incidents ferroviaires.

« On parle avec l’équipage pour voir si la fatigue était présente. […] On a eu une enquête récemment où on a conclu que la fatigue a contribué à l’accident », affirme-t-il.

Même si le BST reconnaît ce risque depuis des années, des mesures tardent à être mises en oeuvre par le gouvernement. Des documents consultés par Le Devoir indiquent que des nouvelles règles « sont mises en oeuvre progressivement, de novembre 2021 à novembre 2024 » pour minimiser les dangers liés à la fatigue.

Dans un échange de courriel, Transports Canada explique ces délais par la « complexité de ces changements » à opérer. Notre demande d’entrevue a été refusée.

« Depuis le mois de mai cette année, les compagnies ferroviaires ont un système pour évaluer si les employés sont assez en forme pour travailler. […] On va surveiller ça dans les prochains mois pour voir comment ces changements ont impacté les risques [à la sécurité] », précise M. De Angelis.

Maximiser les envois (et les profits)

Lors du dévoilement de résultats financiers en 2018, le CP soulignait l’importance de « son modèle de transport ferroviaire de précision [PSR] » dans sa rentabilité. Des rapports annuels de l’entreprise épluchés par Le Devoir montrent que la compagnie a vu sa marge de profits exploser de près de 500 % entre 2012 et 2022.

2012 n’est pas une année banale dans l’histoire du CP : elle correspond au moment où Hunter Harrison, l’inventeur du PSR, a rejoint l’entreprise.

« [Le CP] était une compagnie qui était mal gérée, qui n’avait pas de vision, critique la doyenne de l’École de commerce Williams de l’Université Bishop’s, Reena Atanasiadis. [La nouvelle direction] a donc éliminé tout ce qui était surplus, a congédié beaucoup de gens. »

Et comment expliquer l’apparente stagnation des profits chez le CN ? Mme Atanasiadis pointe vers le fait que l’entreprise utilise le PSR depuis plus longtemps. « C’est la raison pour laquelle [le CP] a connu une telle croissance, tandis que [le CN] a continué son chemin. […] Tout à coup, on voit que le CP est aussi capable que le CN », conclut l’experte.





Malgré les avantages économiques qu’il ne nie pas, Don Ashley s’inquiète quant à la sécurité des opérations sous le système PSR. Pour lui, les mesures économiques incitatives rattachées à cette méthode sont néfastes : « La rémunération de la direction basée sur des incitatifs dans le cadre du PSR entraîne de mauvaises décisions et compromettent la sécurité. »

Et il est loin d’être le seul inquiet. Lors d’une audience du Comité sur les transports et les infrastructures au Congrès américain, en 2022, des élus n’ont pas caché leur scepticisme quant au PSR. Un membre du Conseil national de la sécurité des transports a reconnu ouvertement ses craintes relatives à la fatigue des travailleurs et à la longueur des trains, sans toutefois pouvoir associer le PSR directement à un incident.

Appliquer les règlements

Selon le directeur des enquêtes (rail et pipeline) du BST, certains éléments associés au PSR font l’objet d’analyses dans les enquêtes sur la sécurité ferroviaire. « On regarde toujours la longueur du train et son poids pour être certains que ça n’ait pas eu un rôle dans l’accident. À date, on n’a pas établi de lien entre la longueur des trains et la façon dont ils sont contrôlés », explique M. De Angelis.

Un rapport américain du Bureau de responsabilité du gouvernement (Government Accountability Office) note toutefois que la diminution du nombre d’employés, notamment à la maintenance des systèmes, « peut mener à des accidents et des blessures ».

Même les sénateurs conservateurs Marco Rubio et J. D. Vance ont récemment élevé leur voix contre le PSR dans une lettre adressée au Département des transports. Ils dénoncent le modèle comme un potentiel facteur qui aurait contribué au déraillement majeur à East Palestine, en Ohio, le 3 février dernier. Une cinquantaine de wagons, dont plusieurs contenant des produits hautement toxiques, avaient alors déraillé, provoquant un incendie qui a brûlé pendant plusieurs jours.

Christopher Monette souligne l’importance pour Transports Canada de se doter de règles efficaces face aux risques de l’industrie, mais aussi de les appliquer.

« Ottawa manque de dents, laisse-t-il tomber. C’est très décevant de leur part, et ça contribue au fait qu’on vit dans un pays où l’industrie ferroviaire est largement autoréglementée. Le fédéral a de la misère à faire appliquer les règlements et à en créer d’autres rapidement lorsque des situations surviennent. Un autre Lac-Mégantic peut survenir à tout moment quelque part au pays. »