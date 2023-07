Le scénario d’un Festival d’été de Québec sans transport en commun se dessine

Alors que la grève des chauffeurs d’autobus se poursuit à Québec, la Ville et son service de police ont présenté mardi certaines mesures d’atténuation pour minimiser l’impact du conflit sur le Festival d’été de Québec (FEQ), mais les inquiétudes demeurent.

En temps normal, 20 000 personnes ont recours au transport en commun chaque jour pour se rendre au FEQ, soit le cinquième de l’ensemble des festivaliers.

La Ville mettra en ligne une nouvelle carte permettant d’identifier les espaces de stationnement disponibles en périphérie de la Haute-Ville pour aider les gens à planifier leurs déplacements. Les festivaliers sont en outre encouragés à se rendre en ville à vélo et de nouveaux stationnements pour deux roues seront aménagés, notamment à la place de l’Assemblée nationale.

Enfin, en l’absence des bus, les voies réservées qu’ils empruntent sur les grosses artères s’ajouteront aussi aux options des automobilistes.

Mais la marge de manoeuvre des autorités est mince. « Nos recours pour le FEQ dans cette situation-là sont plutôt limités », a déclaré le président du Festival d’été, Nicolas Racine, lors d’un point de presse en compagnie dereprésentants de la police et de la société de transport au Manège militaire, en Haute-Ville. Juste à côté, des employés s’affairaient à ériger les derniers morceaux des deux immenses scènes des Plaintes et du parc de la Francophonie.

Ces dernières années, le FEQ et la Ville ont déployé beaucoup d’efforts pour encourager les festivaliers à prendre le transport en commun pour se rendre sur les sites. Les flottes de Métrobus supplémentaires offertes en concordance avec le début et la fin des grands spectacles connaissaient beaucoup de succès.

Un succès qui pèse cette année sur l’événement, les gens ayant pris l’habitude de laisser leur voiture à la maison les soirs de concerts.

« La grève pourrait prendre fin à tout moment », a quant à elle déclaré la présidente du Réseau de transport en commun de la capitale (RTC) et représentante du comité exécutif de la Ville, Maude Mercier-Larouche. « On est désolés des impacts de la grève […] On travaille sans relâche à arriver à une solution. »

La conseillère municipale a aussi rappelé que les casques de vélo sont interdits dans les zones de concert, mais que les gens pourront les déposer dans des kiosques à consigne sur les sites.

Le Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain est en grève depuis le 1er juillet et détient le mandat de la poursuivre jusqu’au 16. Or, le Festival d’été de Québec (FEQ) doit débuter ce jeudi pour une période de dix jours.

Ces derniers jours, le maire Bruno Marchand a pressé le gouvernement d’intervenir dans le conflit en déposant une loi spéciale avant la tenue de l’événement. Un scénario rejeté catégoriquement par le ministre du Travail, Jean Boulet.

La négociation, qui avait été interrompue le 1er juillet, doit reprendre ce mardi. Le syndicat qui représente 935 chauffeurs est affilié à la Confédération des syndicats nationaux (CSN). Leur convention collective est échue depuis un an.