La facture du futur REM de l’Est fait sursauter

La proposition du comité piloté par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) de construire un Projet structurant de l’Est (PSE) — ancien REM de l’Est — en souterrain sur la totalité de son tracé au coût de 36 milliards de dollars fait sourciller plusieurs observateurs. Elle déçoit aussi les maires de la Couronne Nord qui réclamaient que le train desserve leurs territoires.

Pour les citoyens de Mercier-Est, qui s’opposaient aux structures aériennes du projet initial, la construction proposée en souterrain est une bonne nouvelle, tout comme la desserte envisagée à Rivière-des-Prairies. « On est contents qu’ils aient reconnu que les structures aériennes n’étaient pas acceptables, non seulement dans Mercier-Est, mais aussi près des habitations dans Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles », explique Daniel Chartier, vice-président du Collectif en environnement Mercier-Est (CEM-E).

En revanche le coût « pharaonique » du projet sera difficile à justifier, croit-il. Son groupe reproche à l’ARTM de ne pas avoir examiné différents modes de transport dont le tramway, qui aurait pu desservir l’Est de manière plus efficace. « Mais le mandat de l’ARTM était très restrictif. À quelque part, ils ne pouvaient rien faire », dit-il.

Samedi, La Presse rapportait que le comité chapeauté par l’ARTM, qui réunit également des représentants du ministère des Transports et de la Mobilité durable et de la Ville de Montréal, proposait un tracé en souterrain et un prolongement vers Pointe-aux-Trembles et Laval, pour la branche nord, et jusqu’à Rivière-des-Prairies et Charlemagne pour la branche est. Coût du projet : 36 milliards de dollars, alors que le projet initial annoncé en décembre 2020 par François Legault était estimé à 10 milliards.

« Je suis tombé un peu en bas de ma chaise », admet Christian Savard, directeur général de Vivre en ville. Selon lui, la proposition ne tient pas la route. Il comprend mal que l’ARTM privilégie un train léger, mais le relègue en souterrain sur de longues distances. La facture anticipée de 36 milliards le fait aussi sursauter. « Il y a là quelque chose qui ne fonctionne pas et qui m’apparaît plus comme une bataille politique contre les structures aériennes plutôt qu’une approche raisonnée d’experts en transport en commun. »

Il estime aussi que dans les secteurs industriels bordant la rue Sherbrooke Est, il aurait été tout à fait possible de construire le REM en aérien. « Le “pas dans ma cour” semble avoir gagné et des élus montréalais ont décidé de ne pas faire cette bataille-là et d’enterrer au propre et au figuré le projet. »

Selon lui, la nouvelle proposition laisse croire que seule la branche vers Montréal-Nord pourrait se réaliser.

Les maires des villes de la Couronne nord qui, en mai dernier, pressaient Québec de faire rouler les trains du PSE jusqu’à Mascouche, au nord, et jusqu’à Repentigny, à l’est, n’ont pas caché leur déception. La proposition avancée par l’ARTM largue un bassin de 175 000 personnes et un « immense potentiel de développement ».

« De voir un réseau de transport structurant rejoindre, bien que timidement, le territoire de la MRC de l’Assomption est le début d’une bonne nouvelle. Mais les communautés de la couronne Nord demeureront l’enfant pauvre du transport en commun », a souligné Sébastien Nadeau, maire de l’Assomption et préfet de la MRC de l’Assomption, dans un communiqué lundi.

De son côté, Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, et son homologue de Terrebonne, Mathieu Traversy, estiment que leurs citoyens seront condamnés à subir la congestion compte tenu de la perte d’attrait du Train de Mascouche.

Samedi, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, se disait enthousiaste à l’égard du scénario proposé. « Le fait que ce soit entièrement en souterrain, c’est majeur. Ça veut dire qu’il y a une efficacité accrue. »

Concernant le coût anticipé, elle a souligné qu’il faudrait réfléchir à un mode de financement. Elle a évoqué la possibilité de faire appel à la Banque de l’infrastructure du Canada ou d’envisager un partenariat public-privé.

L’ARTM entend présenter le rapport aux médias mardi.

Avec Lise Denis