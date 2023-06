À Lac-Mégantic, 10 ans plus tard, la voie de contournement n’est toujours pas sur les rails

Sortir la voie ferrée de Lac-Mégantic devait sceller la guérison des habitants. Dix ans plus tard, la lente construction de la « voie de contournement » traîne comme une plaie qui tarde à se refermer.

En 2013, Robert Bellefleur était décidé à sortir les trains de sa ville. Il a multiplié les démarches, allant jusqu’à faire signer sa pétition par Justin Trudeau lui-même. Aujourd’hui, c’est le monde à l’envers. Il fait désormais la liste de toutes les raisons expliquant pourquoi la voie de contournement n’est pas une bonne solution pour Lac-Mégantic.

« On ne connaissait pas les implications », raconte-t-il devant sa tablette ouverte sur le plan des trois tracés étudiés par Ottawa.

« Tu vois le tracé ici, le tracé qu’ils ont retenu, c’est le plus court et le moins dispendieux. Sauf que l’objectif de ce projet-là, c’est la “reconstruction sociale”, pour utiliser leurs mots. Il me semble qu’avec ça comme objectif, tu ne te bases pas sur des données techniques. Ils ont imposé ça comme si c’était un projet normal. »

Plutôt que de traverser le centre-ville de Lac-Mégantic, le nouveau tracé traversera son parc industriel. « C’est notre parc industriel qui est à la merci de la compagnie ferroviaire », déplore M. Bellefleur, le porte-voix de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic.

Photo: Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Son appui à la voie de contournement a disparu quand il a appris que le Canadien Pacifique (CP) allait devenir le propriétaire du nouveau chemin de fer. Ce roi du rail y gagnera en productivité au détriment de la sécurité des résidents, fait-il savoir.

En effet, sur cette voie flambant neuve, les trains du CP pourront circuler à 65 km/h plutôt qu’à la limite actuelle de 20 km/h. La longueur des convois augmentera également. De moins d’une centaine, le nombre de wagons qu’une locomotive peut tirer à la fois passera à plusieurs centaines. « On va avoir des ultratrains à Mégantic, dit Robert Bellefleur. Est-ce que cette voie de contournement va être construite pour le CP ou pour la population ? »

Une voie « de déplacement »

Le projet va de l’avant « parce que c’est une demande de notre part, des Québécois, des Canadiens », répond le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, en entrevue au Devoir. « Ce n’est pas une demande de la compagnie. La compagnie, en ce qui la concerne, elle peut continuer à utiliser la voie qui est déjà là. »

L’augmentation de la longueur et de la vitesse des trains relève du « design » de la future voie. « Tous les risques sont traités par des règles. »

Sécuritaire ou pas, la voie doit surtout éviter de traverser la ville, affirme le ministre. « L’idée de la voie de contournement ne passant pas par Lac-Mégantic, c’est surtout pour aider la communauté à guérir. Avoir la voie ferrée, le train qui passe par Lac-Mégantic, est traumatisant. »

Sauf qu’en y regardant de plus près, on remarque que le futur tracé ne passe pas très loin de la ville. Les nouveaux quartiers à venir entre le centre-ville et le village voisin de Frontenac se trouveront précisément de part et d’autre de la voie ferrée projetée.

L’installation de ce tracé dans la cour des autres pousse des résidents de Lac-Mégantic à dire que cette « voie de contournement » sera plutôt une « voie de déplacement ».

« C’est comme pour le REM sur René-Lévesque à Montréal, dit M. Bellefleur. La population a dit non et ils sont retournés à leur table à dessin. Ça ne vaut pas pour Mégantic ? »

Des retards qui usent

Parmi les 42 expropriés du projet, certains parlent de cette voie de contournement comme d’une « deuxième tragédie ». Mais tous ne sont pas de cet avis.

Arianne Tremblay fait partie de ces « optimistes » prêts au compromis. Elle est copropriétaire de la seule cabane à sucre de la région. Le chemin de fer va avaler son stationnement. Les trains rouleront juste sous les fenêtres de sa bâtisse ancienne, posée sur des fondations en bois. « On va continuer quand même », dit-elle en arpentant le lopin champêtre appelé à être amputé.

Le grand non-dit de ce projet colossal, c’est l’incohérence des fonctionnaires du gouvernement. « Ils sont venus voir les oiseaux, les arbres, mais ils ne sont pas venus voir les humains », raconte-t-elle.

Au fil des négociations, qui traînent depuis sept ans, la proportion cédée de son terrain est passée de 27 % à 49 %. De nature « positive », elle a accepté coup sur coup les offres du fédéral, sans même avoir vu la valeur finale du dédommagement.

Une fois le dernier plan accepté, « ils nous ont rencontrés deux semaines après l’offre », modifiant a posteriori leurs exigences. « Ils voulaient maintenant couper tous mes érables sur la devanture de mon terrain. Une cabane à sucre sans érables, ça n’a pas vraiment de sens. À un moment, c’est assez ! »

Tout ça sans donner de détails sur ce qui arrivera à son puits, à sa source d’eau potable. Idem pour les conséquences des vibrations causées par les centaines de wagons roulant à un jet de pierre de ses tables à dîner. « On ne sait même pas à quel point la cabane va tenir », indique, inquiète, la femme d’affaires.

Son sourire et son optimisme cachent, on s’en doute, une irritation devant un processus cahoteux. « L’argent n’achète pas la paix d’esprit », laisse-t-elle tomber.

Ces diatribes, Le Devoir les a entendues à maintes reprises dans les environs de Lac-Mégantic. Des expropriés se tournent même vers les tribunaux pour enrayer le processus d’expropriation.

Tant d’incertitude ne règle en rien le traumatisme des Méganticois. Comme le mentionne Arianne Tremblay : « On a juste hâte que ce soit réglé. »

Avec Boris Proulx