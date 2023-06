Des maires de grandes villes du Québec réclament un registre des loyers

Quatorze maires du Québec appellent le gouvernement provincial à adopter un registre des loyers public, obligatoire et universel.

Leur lettre, qui comprend notamment les signatures des maires de Québec, Gatineau, Laval, Sherbrooke et Trois-Rivières, explique que la crise de l’habitation actuelle écrase de plus en plus de personnes et que la solution du registre obligatoire aurait un impact important pour stopper l’inflation des loyers et pour rétablir l’équilibre.

Voilà longtemps que des organismes de défense des droits des locataires réclament la mise en place d’un registre et d’un contrôle obligatoire des loyers. C’est notamment le cas du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ).

À leur avis, grâce à un registre des loyers, les locataires disposeraient de l’information nécessaire pour refuser une hausse abusive de loyer puisqu’ils connaîtraient le prix payé par les anciens locataires.

Les maires qui ont signé la lettre rendue publique mercredi soulignent que la crise de l’habitation au Québec a des conséquences dévastatrices sur l’ensemble de la société. Ils ajoutent que le projet de loi 31, qui modifierait notamment la cession de bail, pourrait avoir comme conséquence une augmentation accrue des loyers au Québec.

Ils écrivent qu’en adoptant un registre des loyers, le gouvernement du Québec faciliterait la négociation des prix à la baisse dans le marché locatif. Ils croient qu’un registre contribuerait à freiner l’inflation immobilière issue de l’augmentation des loyers.

Les maires ajoutent que les municipalités pourraient ainsi suivre l’évolution de leur parc immobilier en temps réel et mieux cibler les investissements dans le marché résidentiel.

La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) a récemment fait valoir sa désapprobation d’établissement d’un registre des loyers. L’organisme estime que le fait de publier le prix des loyers n’aura aucun effet positif sur la crise du logement, car cela ne fera pas augmenter l’offre.

La CORPIQ ajoute que la publicisation des loyers pourrait avoir un effet facilitateur pour les propriétaires tentés par le phénomène de la rénoviction.

Les autres signataires de la lettre sont les maires de Granby, Carleton-sur-Mer, Mascouche, Nicolet, Rimouski, Saguenay, Saint-Jean-sur-Richelieu et de Terrebonne. Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, vice-président du Conseil exécutif, et responsable de l’Habitation de la Ville de Montréal, a aussi apposé son nom sur la lettre.