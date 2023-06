Quelle place accorder à la beauté dans nos villes?

Dans le béton de nos villes, quelle place accorder à la beauté ? Le Devoir a posé la question à Chris Younès, philosophe et professeure à l’École spéciale d’architecture de Paris, qui travaille depuis des décennies à la promotion d’une esthétique urbaine renouvelée où la nature reprend ses droits sur le bitume.

Philosophe et psychosociologue née à Beyrouth et tombée dans la potion magique de l’architecture un peu par hasard lors d’un séjour d’études à Clermont-Ferrand, Chris Younès a consacré sa vie et une quinzaine d’ouvrages à réfléchir aux façons dont l’humain habite son monde, sa ville, sa maison, son milieu.

La somme de son travail débouche sur un constat : la beauté d’une ville n’appartient pas également à tout le monde, et la laideur suscite un mal-être qui va bien au-delà des simples considérations esthétiques. À ses yeux, la mocheté, en favorisant l’exclusion et le repli sur soi, impose aussi un coût social, politique et éthique aux populations urbaines.

« Le mal conçu provoque un mal de vivre », souligne cette professeure adoubée chevalière de la Légion d’honneur par la France en 2014. Pour preuve, ajoute-t-elle : ce n’est pas la même réalité de vivre à Saint-Germain-des-Prés que dans un HLM au nord de Paris.

« Il y a souvent une grande iniquité dans les quartiers ; certains ont de beaux espaces publics et de beaux monuments pendant que d’autres n’ont rien de tout ça. Ç’a un coût humain extraordinaire, énorme. Souvent, la pensée commune croit que la beauté coûte cher à bâtir. C’est pourtant peu, par rapport à la facture de la laideur qui fabrique du ressentiment et de la frustration. »

Les défis esthétiques recèlent toujours une dimension politique et éthique pour Chris Younès. La laideur d’une ville se traduit donc, à ses yeux, autant dans une architecture médiocre que dans la pauvreté qui pousse à l’ombre des beaux quartiers.

« La beauté rassemble quand la laideur, elle, divise et exclut. Le beau, conclut-elle, ne s’oppose pas au laid : il s’oppose au mal. La beauté est un bien en soi, un bien partagé et commun qu’il faut préserver et créer. Les gens ont soif de beau et ce n’est pas un phénomène intime ou singulier. Pour s’en convaincre, il suffit de voir les gens se précipiter pour voir une exposition, écouter un concert ou flâner dans un parc. »

L’efficacité avant la beauté

La racine du mal, pour la professeure, réside en partie dans le fonctionnalisme du XXe siècle. Les villes d’autrefois, indique-t-elle, étaient belles parce qu’elles étaient uniques, adaptées à leur population et à leur milieu. Le dernier siècle amena une urbanisation rapide qui va encore en s’accélérant, au point où les deux tiers de l’humanité résideront en ville d’ici 2050, selon les Nations unies.

« Ce qui a été terrible, c’est que nous avons commencé à faire des plans qui se voulaient fonctionnels, qui répondaient d’abord et avant tout à des impératifs d’utilité et de rentabilité, observe-t-elle. Les villes sont devenues génériques et indifférentes de leur histoire, de leur climat, de leur géographie et de leurs traditions. Elles peuvent indifféremment être d’ici et d’ailleurs. »

Elle voit, dans la primauté de l’efficacité au détriment de la beauté, l’aboutissement d’une impulsion née au XVIIIe siècle.

« Les Lumières rêvaient que la science et l’éducation combattent la faim, la maladie, l’inégalité. Il y avait une espérance qu’elles mèneraient l’humanité à la justice sociale et au mieux-être des individus. Cette envolée a démarré au XVIIIe siècle, elle s’est amplifiée au XIXe et elle a finalement pris toute son arrogance au XXe », — jusqu’à aboutir dans l’impasse, analyse Chris Younès.

« La crise climatique nous amène à penser aux limites de cette arrogance technocratique et capitalistique », croit-elle. La « prise de conscience de notre vulnérabilité commune » peut aussi avoir raison de « l’individualisme égoïste et du chacun pour soi ».

Révolte contre l’enlaidissement

La philosophe s’anime en parlant des nouvelles générations à qui elle enseigne à l’École spéciale d’architecture, plus soucieuses d’élégance et d’environnement. « Il y a une révolte contre l’enlaidissement des villes, constate-t-elle. Il y a une quête d’utopie, une recherche pour savoir comment retrouver une harmonie qui sert à tout le monde et qui ne soit plus réservée qu’à quelques privilégiés. »

À Paris, une colère populaire, mobilisée sous le mot-clic #saccagerparis, a protesté en 2021 contre la détérioration du paysage parisien. Le mouvement a forcé la mairie à adopter un manifeste pour la beauté en quatre tomes, sorte de boussole qui oriente la Ville Lumière vers la résilience climatique, l’inclusion et la grâce.

« Notre intelligence met en évidence un temps très sombre, mais il y a des trouées d’une richesse extraordinaire », croit Chris Younès. Elle prend en exemple le New European Bauhaus, une initiative architecturale européenne qui promeut l’inclusion, le durable et le beau.

« Dans l’adaptation des villes aux transformations climatiques, le New European Bauhaus a choisi le critère de la beauté, se réjouit la philosophe. Ça permet de créer un objectif commun : rendre les villes non seulement durables, mais belles aussi. Je trouve ça extraordinaire ! »

Un peu partout en Occident, elle constate aussi que les villes, de plus en plus, se conçoivent en symbiose avec la nature. « Autrefois, la ville partait à la conquête de l’environnement. Aujourd’hui, il y a un renversement de valeurs, et la nature reprend ses droits sur la cité. Pour moi, rapprocher culture et nature, éthique et esthétique, c’est le nouveau chantier de notre époque. »