Plus besoin de retourner certaines Communauto en station

Pour faire face à la demande croissante et au manque de véhicules réservables, Communauto a annoncé vendredi le lancement d’un projet pilote en collaboration avec la Ville de Montréal et l’Agence de mobilité durable, qui permettra plus de flexibilité dans le stationnement.

Avec la mise en place de 90 « stations-zones », les véhicules en station, qui peuvent être réservés jusqu’à un mois à l’avance, ne devront plus être libérés dans le stationnement où ils ont été empruntés. Ils seront désormais « garés sur la rue et pourront se trouver n’importe où à l’intérieur d’un périmètre défini », suivant les mêmes règles que les voitures « FLEX ».

Plusieurs abonnés du service d’autopartage ont « souffert l’été dernier d’un déséquilibre entre l’offre “FLEX” et l’offre de véhicules qu’il était possible de réserver à l’avance », a déclaré par voie de communiqué le p.-d.g. de Communauto, Benoît Robert.

Le projet pilote débutera avec l’instauration de 21 « stations-zones » dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal – où l’idée a déjà été testée –, 11 dans Rosemont-La Petite-Patrie, et 7 dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Il s’étendra ensuite aux arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Le Sud-Ouest, Outremont, Verdun, Ville-Marie, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, et se terminera fin novembre 2023.

« Montréal est heureuse d’être un acteur de premier plan en matière de développement de l’autopartage », a souligné la responsable du transport et de la mobilité de la Ville, Sophie Mauzerolle.

Selon un sondage mené auprès de ses utilisateurs, 78 % des adhérents au service d’autopartage ont depuis « vendu ou renoncé à l’achat d’une voiture » et « réduit de 34 % les kilomètres parcourus annuellement ».

De nouveaux véhicules

La création des « stations-zones » permettra à Communauto d’agrandir sa flotte de 885 véhicules, dont 710 qui devraient être en service cet été. Parmi eux figurent des mini-fourgonnettes… et seulement 80 véhicules électriques.

Un chiffre « en dessous » des espérances de Communauto, qui dit se heurter à la disponibilité réduite de ces automobiles sur le marché.

Une centaine de stations verront également le jour en 2023, notamment dans Saint-Laurent et Rivière-des-Prairies, et la zone « FLEX » sera étendue dans Lachine et Montréal-Nord.