Vivre en ville crée son propre registre des loyers

L’organisme communautaire Vivre en ville lance aujourd’hui son propre registre des loyers, où le montant mensuel payé par les locataires de plus de 15 400 logements au Québec a déjà été inscrit. L’objectif est toutefois que le gouvernement du Québec et les municipalités adoptent cet outil afin que celui-ci ne dépende plus de la bonne volonté des citoyens d’y inscrire leur loyer.

« Contrairement aux initiatives précédentes, ce registre a une capacité administrative », a indiqué Adam Mongrain, directeur des dossiers en habitation de Vivre en ville, lors d’une réunion technique tenue au centre-ville de Montréal jeudi en matinée. Ce registre des loyers, pour l’instant alimenté par les citoyens, a ainsi été conçu pour recevoir des données administratives à la disposition des autorités publiques, comme le relevé 31 que fournissent les locataires dans le cadre de leur déclaration de revenus.

L’organisme assure avoir déjà entamé une discussion avec certaines villes du Québec ainsi qu’avec le gouvernement Legault dans l’espoir de les convaincre d’adopter ce registre des loyers, dont la création a bénéficié d’un soutien financier de 2,7 millions de la part de la Société canadienne d’hypothèques et de logement. Le financement de fonctionnement du site sera pour sa part assuré par l’organisme Centraide et la Direction de santé publique de Laval.

L’hébergement et la sécurité des données incluses dans ce registre sont d’ailleurs assurés au moins jusqu’en décembre 2028 par une entreprise privée qui offre un environnement infonuagique répondant aux normes gouvernementales, indique Vivre en ville. Ainsi, l’adoption de cet outil par des villes ou Québec pourrait se faire à « coût nul », indique Adam Mongrain.

« On a jusqu’en 2028 pour faire la démonstration que la crise du logement, ça fait mal à tout le monde. Et qu’il faut saisir toutes les opportunités de s’y attaquer », ajoute M. Mongrain.

La Ville de Montréal soutient d’ailleurs l’initiative « solide et exhaustive » de Vivre en ville, qu’elle se montre ouverte à utiliser dans le cadre de la mise en application de sa certification de « propriétaire responsable », qui s’appliquera à une partie des immeubles de logements de la métropole. « Cela dit, cette solution partielle ne peut se substituer à un registre national pour l’ensemble des logements locatifs » dans la province, ajoute par écrit le responsable de l’habitation au comité exécutif, Benoit Dorais, renvoyant ainsi la balle à Québec.

En octobre 2021, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, avait fait valoir qu’un tel projet de registre des loyers coûterait trop cher au gouvernement pour justifier la décision de Québec de ne pas aller de l’avant avec une telle initiative.

Jointe par Le Devoir, la ministre actuelle de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a « salué » l’initiative de Vivre en ville. « S’ils pensent qu’ils sont arrivés à une solution qui ne coûtera pas cher, qui va donner de l’information qui est pertinente, qui est juste et qui est vérifiée, bien parfait », a-t-elle lancé, sans s’engager à ce que le gouvernement institutionnalise cette plateforme. La ministre assure toutefois qu’elle rencontrera « prochainement » l’organisme pour discuter de ce projet.

Hausse rapide des loyers

Cette annonce survient au moment où un sondage Léger, commandé par Vivre en ville, montre que lorsque les locataires du Québec déménagent, leur loyer augmente en moyenne de 145 dollars par mois, soit d’environ 18 %. Le coup de sonde, mené auprès de 5550 locataires de la province, indique d’ailleurs que 80 % d’entre eux ne sont pas au fait que la clause G de leur bail est censée indiquer le prix le plus bas payé pour leur logement au cours des 12 derniers mois. Ils se retrouvent ainsi souvent à accepter un loyer au-dessus de leurs moyens financiers, et bien supérieur à celui payé par le locataire ayant occupé les lieux avant eux.

« Notre niveau de pauvreté et l’itinérance augmentent en raison de la crise du logement », a ainsi rappelé en conférence de presse le directeur général de Vivre en ville, Christian Savard. Pour s’attaquer à ce problème de taille, une série de mesures devront être prises par les autorités publiques, a-t-il rappelé. « La plupart des solutions reviennent au gouvernement, mais on a mis la main à la pâte pour une d’entre elles » en créant ce registre des loyers, a-t-il poursuivi.

Un tel registre, « ça va décourager la logique de remplacement de locataires par des locataires plus payants en donnant de l’information qui va avoir un effet antispéculatif », a renchéri M. Mongrain. En d’autres mots, l’outil pourrait contribuer à réduire les évictions de locataires payant des loyers en dessous de la valeur du marché, selon lui.

Le coup de sonde de Léger a d’ailleurs permis de récolter les informations concernant le tiers des loyers qui se trouvent actuellement dans le registre. Les autres données qui s’y trouvent proviennent d’un ancien registre des loyers issu d’une initiative citoyenne. Les citoyens cesseront toutefois de pouvoir inscrire eux-mêmes leur loyer si ce projet est repris par le gouvernement, puisque les renseignements sur les loyers seront alors tirés de documents administratifs.