La ligne bleue du métro partiellement fermée dimanche

La ligne bleue du métro de Montréal sera partiellement fermée dimanche jusqu’à 19 h en raison de travaux.

Il sera impossible d’emprunter la ligne bleue aux stations Acadie, Outremont, Édouard-Montpetit, Université-de-Montréal, Côte-des-Neiges et Snowdon dans les deux sens. Pour compenser, une navette de la ligne 809 assurera un service en s’arrêtant à chaque station située entre Snowdon et Jean-Talon. Elle passera aux 15 minutes de 5 h 30 à 7 h et aux 10 minutes de 7 h à 19 h.

Il est à noter que le reste du réseau de métro demeure accessible, tout comme les services de la ligne orange aux stations Snowdon et Jean-Talon.

[État du service] ????⚠️ Le 30 avril, en raison de travaux, le service sera interrompu entre Snowdon et Acadie, de l'ouverture du métro, jusqu'à 19h.



???? Service de navettes disponible entre les stations.



Info ⏩ https://t.co/fGzHmkcA8V pic.twitter.com/6SnYVCR52v — Ligne Bleue (@stm_Bleue) April 21, 2023

La fermeture n’est pas liée aux travaux du prolongement de la ligne bleue, qui comptera six nouvelles stations, mais bien à des travaux à la station Édouard-Montpetit afin de la rendre accessible universellement. Deux ascenseurs doivent y être installés et l’édicule de la station doit être agrandi afin d’abriter un nouvel escalier.

Sur les 68 stations de métro de la Société de transport de Montréal, 26 sont accessibles universellement, et quatre autres devraient l’être d’ici 2030.