Le service normal a repris sur la ligne verte du métro de Montréal

Le service du métro a été rétabli mardi matin sur la ligne verte du métro de Montréal, au lendemain de la découverte de fissures dans la voûte du tunnel, à proximité de la station Berri-UQAM. Cet incident soulève cependant des questions sur l’état du réseau âgé de 57 ans.

Dans un message publié mardi, la Société de transport de Montréal (STM) a indiqué qu’à la suite de vérifications effectuées par ses experts, il était considéré comme sécuritaire de reprendre le service entre les stations Lionel-Groulx, dans le quartier Saint-Henri, et Frontenac, dans Sainte-Marie.

Lundi soir, la STM avait signalé qu’une fuite d’eau avait permis de détecter des fissures dans la voûte du tunnel entre les stations Berri-UQAM et Saint-Laurent, à la suite à l’évaluation de son équipe d’ingénierie.

La STM a précisé mardi que pendant plus de six heures, elle a mené une auscultation, fait du martelage et de l’observation de la voûte du tunnel et que la dégradation du béton a été jugée superficielle. L’intégrité de la voûte n’était donc pas remise en question. « On a vu que l’armature n’était pas courbée et que la structure n’était pas touchée et était intègre », a commenté Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM, au micro de Radio-Canada mardi matin.

Des travaux ont permis de retirer le béton de surface qui pouvait tomber.

Au cours des prochaines nuits, un grillage métallique sera installé de manière préventive afin de donner aux équipes de la STM le temps d’effectuer des travaux. La STM poursuit son analyse et compte resurfacer le béton de la voûte du tunnel dans ce tronçon du tunnel.

En fin d’après-midi lundi, l’arrêt de service avait touché les stations Lionel-Groulx, Atwater, Guy-Concordia, Peel, McGill, Place-des-Arts, Saint-Laurent, Berri-UQAM, Beaudry, Papineau et Frontenac.

La STM avait aussi demandé à la Ville de Montréal d’interdire la circulation entre les rues Berri et Saint-Laurent, sur le boulevard de Maisonneuve Est, mais cette mesure a été levée mardi.

La STM signale qu’un plan d’inspection de la structure des voûtes dans tous les tunnels du métro est en cours depuis les dernières années. « Le métro a son âge. Il est dans son deuxième cycle de vie. Il faut poursuivre nos travaux de maintien d’actifs pour le réseau », a indiqué Mme Léonard. « Dans nos plans de maintien d’actifs, on veut accélérer la cadence pour aller plus rapidement. On le sait que partout au Québec, dans l’ensemble de nos infrastructures, on a des retards sur nos maintiens d’actifs. Alors avec nos équipes, on analyse et on priorise en fonction de ce qu’on est capable de réaliser annuellement. »

Professeure en études urbaines à l’Université du Québec à Montréal, Florence Junca-Adenot estime que la STM a un plan d’entretien « qui est suivi à la lettre ». « Ils n’en échappent pas d’habitude », dit-elle. Dans ce contexte, elle ne croit pas que les usagers aient à s’inquiéter pour leur sécurité. « Quand la STM dit qu’elle arrête le service pour faire des vérifications, elle agit en bon père de famille », soutient-elle.

Les dirigeants de la STM feront le point sur la situation mardi après-midi, en marge d’une conférence de presse sur le dévoilement de la nouvelle desserte de L’Île-des-Soeurs en prévision de l’entrée en service prochaine du Réseau express métropolitain.

Dans son Programme des immobilisations 2023-2032 déposé en novembre 2022, la STM prévoyait des investissements de 10 milliards de dollars dans le maintien et le développement des infrastructures, comparativement à 8,1 milliards lors des dix dernières années.

Avec La Presse canadienne

