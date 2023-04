«Pas de troisième report» pour le REM sur la Rive-Sud de Montréal

Il n’y aura pas de « troisième report » dans la mise en service du Réseau express métropolitain (REM) sur la Rive-Sud de Montréal, prévue d’ici la fin du printemps, assure un de ses hauts responsables. Plusieurs simulations sont d’ailleurs en cours entre Brossard et le centre-ville de Montréal afin de parer le train léger à toutes les éventualités, incluant des incendies et des problèmes électriques.

« Aujourd’hui, on a toute une infrastructure qui est installée. La station est construite, le terminus est construit, le centre d’entretien est construit, l’édifice à bureau est construit. On est prêts », a déclaré vendredi le vice-président à l’exploitation et responsable de la phase d’opération du REM, Denis Andlauer, dans le cadre d’une visite des installations de la station Brossard du train léger.

Des trains du REM étaient d’ailleurs nombreux à circuler à vide vendredi sur la Rive-Sud de Montréal, dans le cadre d’un exercice de « marche à blanc » visant à opérer le train léger à la même fréquence que lorsque celui-ci sera officiellement en fonction, « mais sans clients », a expliqué M. Andlauer. En parallèle, diverses simulations ont lieu pour parer les employés du REM à diverses éventualités, comme des pannes d’ascenseurs, des écrans qui tombent en panne et des problèmes d’alimentation électrique dans une voiture de train. La simulation d’un incendie dans une rame de train aura aussi lieu lundi prochain.

« Il y a encore toute une série de tests à faire à bord » afin de s’assurer d’avoir un « système fiable » dès le premier jour d’opération du train léger, a ainsi noté le responsable. « C’est pour ça que pour nous, c’est difficile de vous donner une date aujourd’hui, parce que si la fiabilité n'est pas au rendez-vous, on n’ouvrira pas », a-t-il enchaîné. « Quand on ouvre, on veut que ça reste ouvert. »

Peut-on donc s’attendre à de nouveaux délais dans l’entrée en fonction du REM sur la Rive-Sud ? « Il n’y aura pas de troisième report », a assuré le vice-président à l’exploitation du REM. L’entrée en fonction du train léger sur la Rive-Sud de Montréal devrait donc avoir lieu d’ici la fin du printemps, le 21 juin, si tout se passe comme prévu. « L’objectif, c’est de rouler dès que possible », a assuré Denis Andlauer.

L’an dernier, l’entrée en fonction du REM, d’abord prévue pour l’été 2022, a été reportée à deux reprises, pour se situer finalement au printemps 2023.

Simuler des pannes

Une fois que le REM accueillera ses premiers clients, « une période de rodage » aura lieu pendant laquelle le REM devra ajuster ses opérations à l’arrivée de clients dans son réseau, puisque des pannes pourraient alors être causées, notamment par des portes du train léger maintenues ouvertes par des usagers. En ajustant son service en fonction de ces « petites pannes » attendues, le REM pourra s’assurer d’être fin prêt à opérer avec un minimum d’imprévus « pour la rentrée scolaire », entrevoit le responsable de l’opération du train léger.

La fréquence du REM évoluera elle aussi de façon progressive. Ainsi, les trains circuleront aux 3,5 minutes aux heures de pointe au jour 1 de leur mise en opération, avant d’atteindre un passage aux 90 secondes à terme. « Notre objectif, c’est d’adapter la fréquence à la demande. Plus il y aura de clients, plus on va augmenter la fréquence, a expliqué Denis Andlauer. On ne fera pas rouler des trains à vide pour rien. »

Photo: Zacharie Goudreault Le Devoir

Le train léger parcourra d’ailleurs la distance entre Brossard et la Gare centrale, au centre-ville de Montréal, en moins de 18 minutes, tandis que sa vitesse de pointe atteindra 100 km/h sur le pont Samuel-De Champlain. « C’est impossible à faire en voiture », a noté M. Andlauer.

250 employés

Contrairement au métro de Montréal, le train léger du REM roule sans conducteur. La supervision du déplacement des voitures, l’entretien du réseau et le service à la clientèle mobiliseront néanmoins dans un premier temps quelque 250 employés, qui ont tous déjà été recrutés. Un nombre qui continuera d’augmenter avec l’entrée en fonction d’autres lignes du REM dans les prochaines années.

Ainsi, l’automatisation du REM n’aura pas permis de réduire le nombre d’employés mobilisés pour en assurer l’opération et l’entretien, a indiqué vendredi Denis Andlauer. « La grande différence, c’est d’avoir des gens qui conduisent les trains, vous avez des gens qui font du service à la clientèle », a-t-il évoqué. « Donc, ce n’est pas une question d’économie de personnel, mais de sécurité et de fiabilité », a poursuivi M. Andlauer. « Parce que l’humain, il est faillible, mais le système automatisé, il ne l’est pas. »

La ligne du REM reliant Brossard à la Gare centrale comprend cinq stations vitrées et lumineuses construites sous un modèle similaire. À terme, le REM viendra également relier l’ouest de la métropole et l’aéroport Montréal-Trudeau au centre-ville de Montréal, en plus de comprendre une branche qui viendra remplacer l’ancienne ligne de train de banlieue de Deux-Montagnes.