La pandémie a malmené la nécessité du transport collectif vers la haute-ville de Québec

La pandémie n’a pas seulement diminué l’achalandage sur les ponts de Québec et Pierre-Laporte : elle a aussi entraîné une chute considérable des déplacements en transport en commun entre la rive sud et le centre-ville de Québec.

Entre 2017 et l’automne 2022, soit bien au-delà de la politique de retour au travail hybride de la fonction publique adoptée il y a un an, la Société de transport de Lévis (STLévis) a observé un effondrement de 60 % du nombre d’usagers en direction de la Colline parlementaire, là même où la CAQ envisage désormais de faire déboucher un tunnel uniquement consacré au transport collectif.

Tous les parcours reliant Lévis à la Colline parlementaire ont connu une diminution importante de leurs usagers au cours de la même période. Ceux qui relient l’ouest de la ville, à l’inverse, ont souvent connu des augmentations.

« Avec le télétravail sur la Colline Parlementaire, la STLévis a vu le nombre d’usagers s’y destinant diminuer (de plus de 700 à 280 maintenant) », indique une synthèse générale du tunnel Québec-Lévis datée du 19 avril et rendue publique jeudi matin.

La baisse a même mené la STLévis à diminuer son offre de services et à réduire le nombre de départs en direction de la Colline parlementaire. « Les autobus “récupérés” ont pu être réaffectés du côté de Lévis, poursuit le rapport. On peut donc dire qu’il y a eu un transfert de clientèle et que, pour la STLévis, la desserte interrives a perdu un peu de son importance au profit d’une meilleure desserte intra-Lévis. »

Le document note toutefois que « les effets de la pandémie ne sont pas encore bien documentés [et que] le portrait de la situation devra être revu en 2023 pour évaluer la tendance » .

La STLévis n’a pas voulu commenter la nouvelle profession de foi de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, à l’endroit du transport collectif.

« Considérant cette situation hautement politique […] la Société de transport de Lévis ne fera aucun commentaire pour le moment », écrit sa direction par courriel, ajoutant qu’« elle laissera la tribune aux deux niveaux politiques concernée ».

Un virage déjà amorcé ?

Outre l’avènement éventuel d’un tunnel entre Québec et Lévis, des chantiers déjà en cours dans la région promettent d’améliorer la part du transport collectif dans les habitudes de déplacement de la population, notamment sur la rive sud.

Un important réaménagement de la tête des ponts à Québec, l’arrivée du tramway prévue en 2029 et les plans de la STLévis pour fluidifier la circulation de ses autobus sur les grands axes auront un effet significatif sur l’achalandage, prédisent les documents du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Si tous ces projets se concrétisent, indique notamment la synthèse du 19 avril, « un transfert modal variant de 5 % à 10 % est envisageable sur les déplacements interrives pour 2036 en période de pointe du matin ».

Le seul impact du tramway de Québec s’annonce considérable pour le nombre d’usagers à la STLévis, selon des projections de 2020. L’achalandage actuel, estimé à 14 000 passages par jour, « passerait à 22 800 en 2028 […] et à 24 100 quinze ans plus tard. »

« Ces projections, ajoute le ministère des Transports, ne considèrent pas un nouveau lien tel que le TQL (Tunnel Québec-Lévis). »

L’arrivée de ce dernier améliorerait, en moyenne, de 71 % les temps de parcours pour les usagers du transport collectif, selon le ministère. Présentement, un travailleur de Pintendre met plus d’une heure et demie à atteindre son bureau sur la Colline parlementaire en autobus. Par le tunnel, 14 minutes lui suffiraient.

Idem pour l’adolescente de Saint-Jean-Chrysostome qui se rend à un spectacle en basse-ville de Québec. Aujourd’hui, le déplacement lui demande 90 minutes ; avec un tunnel, prévoit le ministère des Transports, seulement 20.

Une nécessité qui reste à prouver

Aux yeux du professeur Jean Dubé, du Centre de recherche en aménagement et développement du territoire de l’Université Laval, la seule mouture acceptable du troisième lien en est une entièrement dédiée au transport collectif.

« Je ne peux toutefois pas dire que j’ai des études qui prouvent hors de tout doute que c’est nécessaire et que le coût-bénéfice est bon », précise-t-il en entrevue.

À son avis, la baisse d’achalandage constatée par la STLévis en direction de la Colline parlementaire s’explique par l’importance prise par le télétravail. « Il ne faut pas juste regarder la Colline parlementaire comme la destination finale, croit le professeur. Les étudiants de Lévis qui vont à l’Université Laval, par exemple, vont être capables de s’y rendre en traversant par le tunnel et en se connectant au tramway. »

Selon le professeur Dubé, « personne, à l’heure actuelle, ne détient une boule de cristal » pour prévoir l’achalandage dans le nouveau tunnel projeté par le gouvernement. Une des conditions de son succès, cependant, repose sur la façon dont, dès aujourd’hui, les décisions orienteront le déploiement du transport collectif une fois arrivé dans les centres-villes de Québec et de Lévis.

« Si vous parvenez à ce que la population de la banlieue emprunte le transport en commun pour aller au centre-ville, mais qu’elle doit, une fois à destination, attendre une demi-heure sur le banc de neige pour poursuivre son trajet, c’est sûr et certain que ce sera voué l’échec. »