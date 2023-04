Montréal multipliera les dos-d'âne et fermera des rues dans Ville-Marie

Quatre mois après le décès de Mariia Legenkovska, happée mortellement sur le chemin de l’école en décembre dernier, Montréal annonce qu’elle multipliera les dos-d'âne dans l’arrondissement de Ville-Marie et fermera trois rues afin d’apaiser la circulation automobile.

Une série de mesures d’apaisement, dont l’implantation de sens uniques dans le quartier Sainte-Marie, avaient déjà été dévoilées en janvier dernier. Celles-ci seront mises en place au cours de l’été. Jeudi, d’autres interventions ont été annoncées car la Ville souhaite « accélérer » la sécurisation des rues résidentielles aux prises avec d’importants problèmes de circulation de transit en raison de la proximité du pont Jacques-Cartier et des effets du chantier du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Ainsi, 110 nouveaux dos-d’âne permanents sont prévus dans les trois districts de Ville-Marie, notamment dans les zones scolaires. À l’heure actuelle, Ville-Marie n’en compte qu’une vingtaine, dont certains étaient amovibles. « On est vraiment en train de changer la culture de sécurité dans Ville-Marie », estime la responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif, Sophie Mauzerolle.

Huit rues seront réaménagées, dont trois seront fermées définitivement à la circulation. C’est le cas d’un tronçon de la rue Larivière, entre l’avenue De Lorimier et la rue Parthenais, qui disparaîtra, ce qui permettra de réunir deux portions du parc des Royaux, une opération qui s’apparente à ce qui a été réalisé dans le passé au parc Médéric-Martin et au parc Baldwin, dans le Plateau-Mont-Royal. Le virage à droite, à partir de De Lorimier, était déjà interdit aux heures de pointe du matin et de l’après-midi sur la rue Larivière, mais les automobilistes ne s’en préoccupaient peu, selon les observations faites par la Ville.

Un tronçon de la rue Ottawa, à proximité des Forges de Montréal, ainsi qu’une section de la rue Sussex, près du centre Sanaaq, seront également fermés à la circulation. De nouveaux aménagements seront par ailleurs faits sur les rues Berthier, Sainte-Rose, du Square-Amherst, et Clark.

D’autres interventions sont en cours de planification pour permettre, notamment, l’aménagement de saillies de trottoir et la sécurisation des abords des écoles. « Les gens sont impatients et nous demandent d’aller plus vite — avec raison et je les comprends —, mais notre ville a été conçue autour de l’automobile. Donc, c’est énormément de travail et on y va une bouchée à la fois », a admis Sophie Mauzerolle.

L’électrochoc

« C’est vraiment encourageant. On est ailleurs. C’est sûr que le décès [de Mariia Legenkovska] a éveillé des consciences », souligne Carl St-Denis, du Collectif apaisement pour Sainte-Marie. « C’est comme si on avait pris un électrochoc dans l’arrondissement Ville-Marie, surtout dans Sainte-Marie où il y a des écoles. »

Il se réjouit notamment de la fermeture de la rue Larivière compte tenu de la délinquance de nombreux automobilistes malgré l’interdiction de virage à droite. « Le taux d’infraction était quasiment de 100 %. C’est ridiculement pas respecté, tant le matin que le soir. C’était nécessaire de la fermer de façon permanente », estime-t-il.

Pour l’instant, les mesures annoncées depuis janvier, parmi lesquelles les changements de sens de rues, ne se sont pas encore concrétisées, la Ville préférant attendre la fin des classes. M. St-Denis signale d’ailleurs que l’intersection Parthenais / De Rouen, où Mariia Legenkovska a été happée mortellement, est encore le théâtre d’une intense circulation automobile. « C’est encore utilisé comme un raccourci GPS aujourd’hui. On a hâte à juillet. »

Si le collectif citoyen se réjouit des annonces de la Ville, il n’entend pas cesser de réclamer des mesures supplémentaires pour réduire la circulation de transit. Le groupe a notamment dans sa mire la rue Sherbrooke très congestionnée et peu conviviale pour les piétons et les cyclistes.

Le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Montréal a lui aussi salué les annonces de la Ville qui « contribueront à renforcer la qualité des milieux de vie et redonneront aux déplacements actifs la place qui leur revient dans de nombreux secteurs aux abords et dans le centre-ville ».

Depuis le début de l’année, cinq personnes, soit trois piétons et deux automobilistes, ont perdu la vie à la suite de collisions routières sur le territoire montréalais, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).