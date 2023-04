Les rames du tramway de Québec construites pour 569 millions de dollars

La fabrication des 34 rames du tramway de Québec et leur entretien sur une période de 30 ans coûteront 1,34 milliard de dollars, selon une mise à jour présentée jeudi par la Ville.

Québec estimait d’abord à un peu moins de 400 millions de dollars le coût pour fabriquer les rames de son futur tramway. Alstom, seul soumissionnaire en lice après le désistement de Siemens, voulait initialement facturer 677 millions de dollars. Des « centaines, voire des milliers d’heures de négociations » ont permis d’abaisser le prix de 108 millions de dollars, a explique le maire Bruno Marchand, pour l’établir à 569 millions.

Cette somme, acquittée par la Ville de Québec, représente une hausse de 43 % par rapport à la première estimation. Le contexte inflationniste, qui a vu une flambée du prix des matériaux à partir de 2020, explique en grande partie cette augmentation, surtout liée, selon Mathieu Hébert, analyste comptable pour le bureau de projet du tramway de Québec, « au contexte du marché dans lequel on est actuellement. »

La Ville se donne une option pour commander cinq rames supplémentaires si l’achalandage le nécessite. Alstom aura également le mandat de former une première cohorte d’opérateurs du tramway et d’entretenir le matériel pendant trois décennies.

Les rames qui rouleront à Québec sont les Citadis Spirit, les mêmes qui causent de nombreux maux de tête — et, peut-être, quelques regrets — à Ottawa. La donne sera toutefois différente dans la capitale québécoise, assure Daniel Genest, directeur du bureau de projet.

« Nous avons tendance à balancer tous les torts de ce tramway-là sur Alstom, ce qui n’est pas le cas », a-t-il expliqué jeudi. Un rapport sur la débandade du train léger d’Ottawa porte notamment ses déboires sur les mauvaises décisions de l’autorité publique et des décideurs politiques. À Québec, l’entreprise française aura eu plusieurs années pour peaufiner son train, avec notamment deux commandes dans la région torontoise. « Alstom n’a pas intérêt à venir livrer, concevoir et fabriquer des tramways à la cheapette », a encore plaidé M. Genest, parce que c’est lui qui devra en assumer « l’entretien sur 30 ans. »

Une négociation « à coeur ouvert »

Le contrat négocié entre Alstom et la Ville de Québec comporte un second volet, associé à l’entretien et à l’exploitation des rames sur une période de 30 ans. L’entreprise française demandait d’abord 1,4 milliard de dollars pour cette phase, alors que la Ville estimait plutôt le coût à 709 millions de dollars. La différence d’environ 200 % s’expliquait par une évaluation différente des risques liés à l’inflation annuelle sur une période de 30 ans. 

Finalement, la facture pour l’entretien et l’exploitation des rames se chiffre à 768 millions de dollars avant taxes, soit une différence de 8 % par rapport à l’évaluation initiale. « Ç’a pris quatre mois solides pour négocier avec les gens d’Alstom, a expliqué Daniel Charest, mais la sagesse des gens qui nous conseillaient était de bien prendre le temps de faire les choses. Nous nous sommes assis [et] nous avons fait de la chirurgie de la chirurgie à coeur ouvert sur la proposition d’Alstom. »

C’est le Réseau de transport de la Capitale qui devra acquitter le montant, soit environ 25 millions de dollars par année pendant trois décennies. Le montant négocié tient compte d’une indexation annuelle de 2 %. Si ce taux devait augmenter d’un point de pourcentage, le RTC devra assumer un coût supplémentaire de 269 millions de dollars.

Cette facture de 768 millions de dollars ne doit pas entrer dans le calcul du coût total du tramway, évalué, selon les plus récentes estimations, à près de quatre milliards de dollars. « Quand le métro de Montréal, on dit que ça coûte six milliards pour le prolongement d’une ligne, on ne parle pas de ce que ça va coûter pour les 30 prochaines années d’entretenir les rames, la structure et faire en sorte que ça soit bien réparé, a indiqué Bruno Marchand. Ici, par transparence, on vous parle des deux montants. »

Retard d’un an sur la livraison

La Ville a confirmé que le chantier du tramway accusera un retard d’un an, attribuable à un délai de quatre mois accordé par Québec aux consortiums en lice pour concevoir l’infrastructure qui accueillera les rames assemblées par Alstom dès 2025 à son usine de La Pocatière.

Le dépôt des soumissions devrait s’achever à la mi-août pour ce deuxième contrat, qui comprend lui aussi la conception et la fabrication des infrastructures ainsi que leur entretien pendant 30 ans.

La livraison du tramway, d’abord promise pour 2028, n’aura finalement lieu qu’en 2029 au plus tôt, a indiqué Daniel Genest. Le contrat négocié avec Alstom doit encore recevoir l’aval du conseil municipal et du conseil d’agglomération. La signature définitive aura lieu, si tout se déroule comme prévu, le 24 avril. Avant d’entamer la phase de construction, la Ville et son partenaire devront aussi obtenir le feu vert du conseil des ministres, attendu pour le 10 novembre, soit 22 mois, jour pour jour, après l’appel de qualifications.