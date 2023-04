Des Bixi rouleront l’hiver prochain

À l’aube d’une 15e saison de Bixi, la Ville de Montréal a annoncé qu’un projet pilote permettrait d’offrir à l’année des vélos en libre-service dans sept arrondissements à compter de l’automne prochain.

Depuis des années, des usagers de Bixi déploraient la disparition des vélos en novembre. La Ville a fait savoir mercredi matin qu’elle prolongerait la saison de Bixi dans le cadre d’un projet pilote.

Quelque 150 stations seront déployées pendant la saison hivernale et des modifications seront apportées aux équipements pour s’adapter aux conditions météo. Les vélos seront dotés de pneus à crampons et de cale-pieds plus adhérents, a précisé le président du conseil d’administration de Bixi, Alexandre Taillefer.

La 15e saison de Bixi débutera d’ailleurs dès mercredi midi avec 2000 vélos mis en service. La totalité de la flotte devrait être accessible d’ici la fin du mois d’avril.

D’autres détails suivront.