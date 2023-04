À Québec, le vélo a le vent dans le dos, mais une falaise droit devant

Québec, ville d’automobiles, lève le pied de l’accélérateur pour mieux le poser sur le pédalier. L’administration de Bruno Marchand ambitionne de « développer de manière très ambitieuse » la place du vélo dans la capitale — sans donner d’échéancier précis pour surmonter un des obstacles majeurs à l’essor de la « petite reine » dans la capitale, soit la falaise qui sépare la basse-ville de la haute.

La Ville promet d’offrir deux remontées mécaniques aux cyclistes qui veulent atteindre le promontoire sans forcer. Une mesure « essentielle », selon Marie-Soleil Gagné, directrice générale d’Accès transports viables, pour des raisons de sécurité d’abord, mais aussi pour assurer l’attractivité du vélo pour les aînés et les enfants.

À l’origine, le chantier du tramway devait donner naissance à deux liens mécaniques. L’administration de Régis Labeaume les avait jetés aux oubliettes pour respecter le carcan budgétaire imposé par le gouvernement. À l’époque, le coût de la construction de ces deux remontées se chiffrait à 15 millions de dollars.

Pour l’instant, les côtes qui permettent de gravir et de descendre la falaise dans un espace réservé aux vélos se comptent sur les doigts d’une main. La plus achalandée, celle de la Pente-Douce, n’était pas déneigée mardi, obligeant cyclistes et automobilistes à partager la route. L’ascenseur du Faubourg permet de rejoindre le quartier Saint-Jean-Baptiste, mais laisse encore plusieurs des coups de pédale éreintants à donner avant d’atteindre les principaux lieux d’intérêt de Québec.

La Ville a présenté mardi la programmation du 10e Mois du vélo sans offrir d’échéancier pour la mise en place des remontées mécaniques attendues de longue date par les cyclistes de la capitale. « C’est un projet sur lequel on va travailler au cours des prochaines années », a indiqué Pierre-Luc Lachance, l’élu responsable de la mobilité active à Québec, sans plus de précisions.

Partir de loin

La capitale a un retard à rattraper sur la métropole en matière de vélo. Montréal compte 901 km de voies cyclables, dont 717 km accessibles toute l’année. Du total, 287 km offrent aux cyclistes une voie séparée de la circulation automobile. D’ici 2027, la métropole ambitionne d’ajouter 200 km de nouvelles voies cyclables sécurisées — une augmentation de 22 % en cinq ans. La Vision vélo 2023-2027 de Montréal projette entre autres la réalisation de trois nouveaux REV, sur les boulevards Jean-Talon, Henri-Bourassa et Lacordaire, en plus d’aménager une voie cyclable sur Hochelaga pour relier le quartier du même nom à Ville-Marie.

À l’horizon 2027, la Ville de Montréal voit grand : elle veut que 15 % des déplacements utilitaires se fassent à vélo dans la métropole. En 2020, la part modale du vélo dans les habitudes de transport des Montréalais et des Montréalaises se chiffrait à 3,3 %, selon l’état des lieux réalisé en 2020 par Vélo Québec. Dans la métropole, plus de 600 000 adultes considèrent la bicyclette comme un mode de transport quotidien et plusieurs axes cyclables comptabilisent plus d’un million de passages par année.

À Québec, le portrait est tout autre. Neuf déplacements de moins de cinq kilomètres sur dix s’effectuent encore en automobile. Seulement 1,5 % des habitants et habitantes de la capitale réalisaient leurs déplacements quotidiens à vélo, selon la plus récente enquête origine-destination qui y a été menée, datée de 2017. Enfin, conclut Mme Gagné, d’Accès transports viables, 90 % des enfants se rendent encore à l’école par un moyen motorisé. « Le réseau cyclable n’est pas toujours conçu en fonction de leurs besoins », explique-t-elle.

Changement de mœurs

Québec accélère la cadence pour entrer dans la « mobilité moderne », comme la désigne le maire Bruno Marchand. Dès cet été, un corridor cyclable verra le jour sur le chemin Sainte-Foy, une artère achalandée reliant l’Université Laval au centre-ville de la capitale. À terme, Québec projette de voir quelque 5000 cyclistes emprunter chaque jour ce tronçon.

Malgré le retrait d’une centaine de cases de stationnement et l’élimination de deux voies de circulation réservées aux voitures, la grogne appréhendée n’a pas eu lieu. L’époque où certaines radios encourageaient les automobilistes à bardasser les cyclistes pour quelques centimètres de chaussée semble de plus en plus révolue à Québec.

« C’est un changement sociétal », indique Pierre-Luc Lachance. Selon lui, la population de Québec s’interroge désormais sur les meilleures manières de se déplacer, et il observe que le vélo gagne lentement mais sûrement l’adhésion, même dans une ville qui a longtemps revendiqué son statut de « capitale du char ».

« Les mentalités ont vraiment évolué » depuis 15 ans, constate aussi Marie-Soleil Gagné. Le vélo bâtit tranquillement son royaume dans la capitale, fort de l’engouement pour le service de bicyclettes électriques partagées àVélo et d’une administration municipale qui se dit déterminée à « rééquilibrer les forces » sur la route.