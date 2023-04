Électrifiez votre printemps! (sans auto électrique)

Vivez un printemps décarboné ! On le sait, le transport est le nerf de la guerre au Québec en matière de lutte climatique. Mais il y a d’autres façons de réduire son empreinte carbone que de changer de voiture. Conduire moins, d’abord. Et se débarrasser autrement des énergies fossiles…

Un e-hamburger parfait

L’utilisation d’un barbecue au gaz tout l’été émet autant de GES qu’environ une semaine de déplacements en voiture. Pour éviter les chicanes de voisins, plusieurs immeubles multilogements interdisent l’utilisation d’un barbecue à l’extérieur. Et il faut se le dire, la gestion des cylindres de propane, c’est fastidieux.

Si tout cela vous interpelle, le barbecue électrique est une solution qui pourrait vous intéresser. La marque Weber lance ce printemps une nouvelle gamme électrifiée appelée Lumin, qui promet le meilleur des deux mondes : des grillades cuites à point avec le goût d’un « vrai » feu de braises, grâce à une infusion de fumée à partir de copeaux de bois.

Si vous poussez plus loin la réduction de votre empreinte carbone en éliminant la viande de votre alimentation, sachez que le petit goût fumé rehausse habilement les brochettes de tofu, les barbacoas végétaliens et les combinaisons de champignons et de pommes de terre. Entre autres.

Le brûleur électrique situé très près de la grille saisit efficacement les aliments. Le préchauffage permet de décongeler rapidement les aliments sortis du congélateur. Un réceptacle en inox permet une cuisson à la vapeur. Et une plaque vendue à part ajoute l’option de cuire certains aliments à la plancha.

Les grands chefs vous confirmeront que la cuisson au gril est un art plus qu’une science. Cela vaut aussi pour les brûleurs électriques : une fois qu’on a trouvé le bon réglage, les viandes, les poissons et les légumes ne verront pas la différence entre les 1560 watts du Lumin et les 30 000 BTU d’un barbecue au gaz comparable.

Même bon goût, le gaz en moins.

On n’a plus les Segway qu’on avait

Contrairement à ce que leurs détracteurs affirment, les petites trottinettes électriques qu’on croise en nombre de plus en plus croissant sur les pistes cyclables des grandes villes nord-américaines ne sont pas illégales chez nous. Il existe certains gros modèles dont l’utilisation est encadrée par la loi. Les modèles plus compacts vendus aussi bien chez Costco que dans les boutiques spécialisées ont plus de latitude. À condition de bien les utiliser, naturellement.

Ces trottinettes de marque Segway, Gotrax, Razor ou autres offrent une assistance électrique dont l’autonomie réelle peut généralement atteindre entre 40 et 50 kilomètres, selon le modèle. À une vitesse maximale de 32 km/h, elles remplacent plus qu’adéquatement la voiture en banlieue pour les déplacements quotidiens entre la maison et le bureau. Saviez-vous que la vitesse moyenne de déplacement d’une auto en ville, avec tous les arrêts et les obstacles, était elle aussi de 32 km/h ? Voilà.

Casque sur la tête et sac à dos à l’épaule, des utilisateurs croisés sur la Rive-Sud dans la région de Montréal en ce jeune début de printemps expliquent avoir éliminé l’usage de leur voiture la semaine grâce à leur trottinette. Dans certains cas, elle remplace carrément la deuxième voiture familiale, une économie plus que substantielle. À 1000 $, une trottinette comme la Ninebot Max de Segway, probablement le modèle le plus connu, se rembourse en moins d’un été avec les économies obtenues en carburant non consommé.

Vanlife et camping solaires

La plus étonnante nouveauté dans le marché des produits électroniques en 2023 n’est pas les lunettes de réalité augmentée ni les autos volantes autonomes. Dans les grandes foires technologiques du début de l’année, la nouveauté était cette flopée de fabricants de génératrices électriques équipées d’une batterie au lithium et capables de remplacer les génératrices au gaz les plus performantes.

Le marché pour ces génératrices se divise en trois : outre les survivalistes vaguement écolos, on trouve les amateurs de camping ou de vanlife qui ne veulent pas manquer de jus et les propriétaires d’une maison, d’un chalet ou d’un VR dont le branchement au réseau électrique est intermittent. Ces gens peuvent troquer leur génératrice au gaz contre un modèle électrique capable de charger sa batterie de différentes façons, y compris grâce à l’énergie solaire.

La marque Bluetti, créée à Las Vegas en 2019, propose des génératrices de tous les formats. Son modèle modulaire AC300 est le plus populaire. On peut y ajouter des batteries, des capteurs solaires ou d’autres accessoires au fil du temps. L’ensemble de base, une génératrice de 3000 watts assise sur une batterie au lithium fer phosphate de 3072 watts-heure, suffit pour alimenter un climatiseur mural résidentiel pas trop gros pour 5 à 8 heures, selon son intensité.

On peut la charger ensuite à partir d’une prise murale ou de la prise 5V d’un véhicule. Et s’il faut pousser les choses à l’extrême, on peut ensuite y brancher son barbecue électrique et sa trottinette, pour un mode de vie entièrement électrique… alimenté par l’énergie solaire.

Et ça sentira le printemps comme jamais. Pas mal mieux que l’odeur des gaz d’échappement d’un moteur à essence…

