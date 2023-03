Les logements sociaux diminuent-ils la valeur de votre propriété?

Confrontée à une opposition citoyenne à des projets de logements sociaux, la Ville de Québec a demandé à trois chercheurs universitaires de mesurer l’impact de la présence de ce type d’unités sur la valeur des propriétés situées à proximité de celles-ci. Résultat : dans bien des cas, les logements sociaux ne rendent pas des secteurs en milieu urbain moins attrayants sur le marché immobilier, au contraire.

« On a été approché par la Ville de Québec parce qu’elle faisait des plans pour développer des logements sociaux et chaque fois qu’elle allait pour présenter des projets à la population, elle recevait toujours des questions et une certaine crainte. Et le plus grand argument présenté par les gens pour ne pas avoir de logements sociaux à côté de chez eux, c’est que ça va faire perdre de la valeur de leur maison », relève le professeur agrégé à l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional de l’Université Laval, Jean Dubé, en entrevue au Devoir vendredi.

Lui et deux de ses collèges professeurs à l’Université Laval et à l’Université du Québec à Rimouski ont donc tenté de vérifier si cette croyance populaire, selon laquelle les logements sociaux font diminuer la valeur des propriétés environnantes, est fondée. Ils se sont d’abord butés sur des études contradictoires à l’échelle internationale.

« Aux États-Unis et en Australie, certaines études concluent à une relation négative entre la proximité aux logements sociaux et les valeurs résidentielles, alors que d’autres ont démontré l’inverse », indiquent les résultats de leur recherche, résumés dans un article publié jeudi par le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), où M. Dubé est chercheur. Certaines études ont pour leur part montré que la construction d’immeubles de logements sociaux « stimule la densification et l’urbanisation et nourrit la demande en logement tout en attirant de nouvelles activités commerciales », ce qui a ainsi pour effet d’augmenter la valeur des maisons du secteur concerné.

Bref, « on n’avait pas de conclusions claires », résume Jean Dubé.

Le cas de Québec

Pour y voir plus clair, les trois chercheurs ont obtenu de la part de la Ville de Québec une liste de plus de 80 000 transactions immobilières réalisées entre 2004 et 2020, période pendant laquelle 157 nouveaux immeubles de logements sociaux ont vu le jour dans la capitale de la province. Ils ont ensuite circonscrit leur analyse aux transactions concernant des demeures situées à au plus deux kilomètres de logements sociaux et qui ont fait l’objet de multiples transactions pendant la période donnée.

Les chercheurs ont ainsi constaté qu’au centre-ville de Québec, la construction d’un immeuble de logements sociaux contribue à faire augmenter la valeur des propriétés voisines. « Dans le cas d’un nouvel immeuble de logement social de 70 unités résidentielles situé à 50 mètres d’une résidence privée existante, la prime maximale sur la valeur des maisons s’établit entre 2,9 % au centre-ville », écrivent les chercheurs.

Cette situation serait notamment reliée au fait que la construction d’immeubles de logement sociaux au coeur de Québec contribue à la densification du secteur, et donc à augmenter la demande sur un marché immobilier ayant une capacité limitée de par la superficie du secteur. La construction de logements sociaux au centre-ville, en amenant de nouveaux résidents, vient aussi stimuler la vitalité commerciale du secteur. « C’est probablement ça, en partie, qui amène les valeurs à la hausse », analyse Jean Dubé.

L’inverse en banlieue

L’étude note cependant qu’un bâtiment de 70 logements sociaux construit à 15 kilomètres du centre-ville fait diminuer en moyenne de 4,9 % la valeur des propriétés voisines à celui-ci.

« Au centre-ville, la proximité des nouveaux logements sociaux se traduit par une augmentation des valeurs immobilières, alors que pour les secteurs du nord de la ville, la prime est généralement négative », relève la publication du CIRANO. En banlieue, cette diminution de la valeur des propriétés sera toutefois moindre si l’immeuble de logements sociaux à proximité est de moins grande taille, tandis que l’effet bénéfique sur les valeurs des propriétés voisines sera à l’inverse plus grand au centre-ville plus le bâtiment de logement sociaux construit est dense.

Des différences dans l’urbanisme du centre-ville de Québec et de sa banlieue pourraient expliquer les impacts différents de l’arrivée de logements sociaux dans ces deux secteurs, selon Jean Dubé. « Si on fait un immeuble de 69 logements sociaux, au centre-ville, ça se fond bien dans le décor », en raison de la densité du secteur, note-t-il. « Mais si on fait le même en banlieue, ça casse pas mal avec le paysage et avec ce qu’on est habitué de voir dans les quartiers, poursuit M. Dubé. C’est probablement ça qui se traduit par des effets négatifs sur les valeurs résidentielles. »

Les trois chercheurs recommandent ainsi à la Ville de Québec de s’assurer que l’architecture choisie pour ses bâtiments de logements sociaux s’intègre bien à celle des bâtiments voisins afin de rendre leur « identification » plus difficile par les résidents des secteurs concernés. « Ça enlève l’image de ghettoïsation qu’on peut se faire » des logements sociaux, relève Jean Dubé.