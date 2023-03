La Ville de Québec songe à acquérir ses ruelles orphelines

La Ville de Québec songe à faire l’acquisition des ruelles orphelines de son territoire, qui sont présentement sous la tutelle de Revenu Québec, pour en faciliter le verdissement et l’aménagement.

L’administration de Bruno Marchand attend d’ici « quelques semaines » les conclusions d’un comité d’experts mis sur pied en avril 2022 et mandaté pour tracer l’avenir des ruelles considérées comme biens sans maître sur le territoire de la ville.

Dans la capitale nationale, plusieurs ruelles construites par des promoteurs au début du XXe siècle, puis laissées à l’abandon après le départ de leurs propriétaires, appartiennent par défaut au gouvernement québécois. Celui-ci ne tient pas à les conserver dans son giron : « Revenu Québec est disposé à céder les ruelles à toute personne qui manifesterait son intention de les acquérir, que ce soit la Ville de Québec ou des citoyens […] pour la somme symbolique de 1 $ », a écrit au Devoir un relationniste de l’organisation.

Le nombre de ruelles considérées comme biens sans maître dans la capitale demeure nébuleux. Revenu Québec confirme avoir la responsabilité de 12 d’entre elles, une donnée probablement sous-évaluée puisqu’« avant de pouvoir confirmer qu’une ruelle est soumise à l’administration provisoire de Revenu Québec, une vérification des titres de propriété doit être réalisée », indique l’agence.

La Ville de Québec n’a pas non plus leur nombre exact sous la main et explique que l’information, disponible par demande d’accès, relève de « différentes unités ».

Un débat qui date

L’idée d’intégrer les ruelles orphelines à la voirie publique vivote depuis 10 ans à l’Hôtel de Ville de Québec. Au cours du deuxième mandat de Régis Labeaume, la capitale nationale avait refusé d’acquérir les ruelles appartenant au gouvernement provincial, même si ce dernier les offrait encore à un prix symbolique. Le déneigement, les assurances, l’entretien et l’aménagement représentaient à l’époque une croix trop lourde à porter pour les finances de Québec. En 2013, Le Journal de Québec rapportait qu’entre 60 et 100 ruelles orphelines existaient dans la capitale québécoise.

Une décennie plus tard, le débat occupe maintenant l’administration Marchand — et un dénouement semble être à l’horizon. Le mandat du comité d’experts arrive à échéance dans un mois, le dépôt de son rapport approche et la conseillère responsable du dossier, Mélissa Coulombe-Leduc, attend d’en prendre connaissance avant de décider de leur sort.

La conversion des ruelles orphelines en milieux de vie conviviaux souffre de l’ambivalence juridique qui entoure leur propriété. Coincés dans cette zone grise, les rêves de ruelles vertes aboutissent bien souvent dans un cul-de-sac. « Ça court-circuite complètement les projets, déplore Cyril Frazao, directeur exécutif de Nature Québec. Les quelques ruelles vertes de Québec demeurent très minéralisées parce que dès qu’il est question de les désalphalter, Revenu Québec refuse systématiquement pour des raisons d’assurance. »

« Il y a certains comités de citoyens qui ont fait les démarches et ont obtenu 25 000 $ pour réaliser les travaux nécessaires à l’aménagement de leur ruelle, explique la conseillère de Limoilou, Jackie Smith. Après toutes ces démarches, ils arrivent devant Revenu Québec et essuient un refus parce que les ruelles représentent des lieux de passage importants et que leur situation soulève des enjeux de déneigement et de responsabilité civile importants. »

Il en coûte présentement « entre 10 000 $ et 15 000 $ par hiver » aux riverains des ruelles vertes, seulement en frais de déneigement, poursuit celle qui est aussi cheffe du parti écologiste Transition Québec. « Si nous devons embarquer les assurances pour la responsabilité civile là-dedans, c’est énorme aussi. »

Selon elle, Québec devrait imiter Montréal et placer les ruelles orphelines dans le giron de la voirie publique. « Il faut que la Ville prenne ses responsabilités, soutient Jackie Smith. Ça n’a pas à reposer sur les épaules de la population tout le temps. »

Si la Ville municipalise ses ruelles, « elle pourra imposer des standards en termes de vitesse, d’aménagement et de signalisation », ajoute Jackie Smith. « Ce serait coûteux, mais ça pourrait améliorer la gestion de ces situations compliquées. Sinon, ces ruelles-là représentent des pouponnières à conflits. »

L’exemple montréalais

Dans la métropole, les ruelles appartiennent à la Ville et leur conversion en espaces communautaires se décide aux conseils d’arrondissement. Montréal finance à même les sommes consenties aux arrondissements le verdissement et l’aménagement de ses ruelles vertes et de ses ruelles blanches, soit celles utilisées en période hivernale. « Le déneigement est assumé par les citoyens, ce n’est pas la Ville qui débourse », explique Eve Lortie-Fournier, directrice générale du Regroupement des éco-quartiers.

« Si la Ville de Québec veut municipaliser ses ruelles, ce serait la solution la plus simple, estime le député solidaire de Jean-Lesage, Sol Zanetti. Il y aurait beaucoup, beaucoup de gens contents de voir le processus de création des ruelles vertes se simplifier à Québec. »

Il y a deux semaines, l’élu de Québec solidaire a écrit au ministre des Finances, Eric Girard, pour lui demander de mettre fin à l’obstruction de Revenu Québec dans le verdissement des ruelles se trouvant sous sa responsabilité. « Le minimum qu’il doit faire, ajoute M. Zanetti, c’est lever les blocages. Par inertie, Revenu Québec et le ministre freinent des projets citoyens qui ajouteraient de la verdure dans un secteur où la canopée est moins importante qu’ailleurs dans la capitale. »

Même si la municipalisation des ruelles orphelines entraînait des frais supplémentaires pour la Ville, Jackie Smith croit que c’est son devoir de fournir ces services. Plusieurs ruelles sont présentement laissées à l’abandon et se transforment en cloaques à la première pluie, en l’absence d’un drainage adéquat. « Elles sont dans un piteux état, il y a des trous là où jouent les enfants, souligne Sol Zanetti, lui-même résident de Limoilou. Il faut les rendre plus sécuritaires. »

Ces ruelles délaissées pourraient devenir « une véritable trame verte » dans la basse-ville de Québec, croient les deux élus de Limoilou. « C’est une nouvelle façon d’aménager la ville, conclut la cheffe de Transition Québec. Transformer des espaces bétonnés et les verdir : là où nous sommes rendus, c’est nécessaire et urgent de le faire. »