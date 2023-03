L’ARTM veut optimiser les services (et les dépenses) en transport en commun

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a rencontré mercredi les dirigeants des quatre sociétés de transport de la grande région de Montréal afin de leur présenter une feuille de route qui vise à trouver des moyens de réaliser des économies d’échelle tout en bonifiant le service offert aux usagers. Un plan d’action suivra en septembre.

Le Devoir a obtenu copie de la feuille de route présentée mercredi après-midi par l’ARTM aux dirigeants de la Société de transport de Montréal (STM), de la Société de transport de Laval (STL), du Réseau de transport de Longueuil (RTL) et de l’organisme de transport Exo.

Le document de quatre pages propose d’augmenter la performance des sociétés de transport en mettant fin au principe de « cabotage », qui empêche à l’heure actuelle un autobus du RTL qui se rend à Montréal de prendre des clients dans la métropole sur son chemin du retour. Des bus circulent ainsi régulièrement sans aucun client à bord, entraînant des pertes financières pour les sociétés de transport.

Dans une approche de « mutualisation », l’ARTM, qui est responsable du financement et de la planification du transport en commun dans la grande région de Montréal, propose aussi de sélectionner des corridors routiers que pourraient emprunter plusieurs sociétés de transport afin d’optimiser leur usage. Des économies pourraient aussi être réalisées en facilitant le partage des infrastructures reliées à l’électrification des bus, ce qui pourrait potentiellement limiter le nombre de garages à construire dans la région.

« Les équipements de recharge, est-ce qu’il y a moyen de les situer sur le territoire pour permettre des recharges sans que le véhicule ait besoin de retourner sur son territoire ? » se demande ainsi le directeur général de l’ARTM, Benoît Gendron.

En entrevue au Devoir mercredi, M. Gendron a d’ailleurs assuré que l’organisation n’entend pas demander aux sociétés de transport en commun de la région de réduire leur nombre de cadres ou de gestionnaires, comme l’évoquait mercredi un article de La Presse. « On n’a pas l’intention de jouer dans les structures des sociétés de transport », a-t-il assuré.

Un nouveau contexte

Le dévoilement de cette feuille de route de l’ARTM survient dans un contexte où les revenus tarifaires des sociétés de transport de la région métropolitaine ont grandement écopé de la pandémie. L’an dernier, ceux-ci se sont élevés à 653,6 millions de dollars, soit moins de 70 % des 939,9 millions encaissés par les quatre sociétés de transport de la région en 2019.

En parallèle, les habitudes de déplacement des résidents de la grande région de Montréal ont changé de façon importante. À l’ère du télétravail, les déplacements vers le centre-ville ont moins la cote, tandis que les déplacements locaux gagnent en popularité.

« Dans ce contexte, construire sur le modèle en place sans se questionner n’est non seulement pas responsable, mais contreproductif. Le transport en commun doit s’adapter à de nouveaux comportements de mobilité, à de nouvelles tendances », souligne la feuille de route de l’ARTM. En ce sens, l’organisation propose quelques pistes de « relance » du transport en commun qui seraient financées en partie grâce aux économies réalisées en améliorant la performance de celui-ci.

Parmi les mesures proposées par l’ARTM, on compte la création éventuelle de lignes de bus à haute fréquence sur différents axes routiers « métropolitains » situés dans différents secteurs clés de la région. Les usagers de ce « réseau structurant » pourraient alors se déplacer à leur arrêt de bus avec l’assurance de ne pas avoir à attendre plus d’un certain nombre de minutes avant de monter dans un véhicule. En coulisses, à l’ARTM, on compare ce projet au défunt réseau « 10 minutes max » de la STM, qui a justement pris fin pour des raisons financières en début d’année. Un tel projet s’étendrait toutefois à l’échelle de la région métropolitaine, et non pas seulement sur l’île de Montréal.

Économiser « des sommes importantes »

Cette feuille de route n’est toutefois qu’un premier jalon d’une démarche qu’entame l’ARTM avec les quatre sociétés de transport en commun de la région de Montréal. Des discussions se poursuivront ainsi au cours des prochains mois pour en arriver à un plan d’action qui devrait faire consensus entre toutes les parties prenantes. Celui-ci sera complété en septembre et devrait inclure des mesures à mettre en place sur un horizon de cinq ans, selon nos informations.

« L’ARTM estime qu’au terme de cette démarche, elle pourra dégager des sommes importantes et récurrentes sur une période de cinq ans », qui pourront alors être réinvesties dans une offre de service bonifiée pour les usagers, avance d’ailleurs le document présenté mercredi.

M. Gendron n’a toutefois pas voulu s’avancer mercredi sur une approximation des montants que pourraient économiser les sociétés de transport en adoptant les principes de cette feuille de route. « Au moment où on se parle, on n’en a aucune idée. »

Chose certaine, l’ARTM continue de demander une somme de 500 millions de dollars au gouvernement Legault afin de pouvoir aider les sociétés de transport de la région à boucler leur budget pour l’année en cours.