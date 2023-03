Le virage numérique de la SAAQ allonge ses files d’attente physiques

Le virage numérique entrepris par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) connaît des ratés. Depuis le 20 février, des automobilistes, incapables d’obtenir les services en ligne, finissent par se présenter en personne aux points de service de la SAAQ où leur patience est mise à rude épreuve.

Au point de service de la SAAQ du 6900, boulevard Décarie, dans Côte-Saint-Luc, la file d’attente est longue. « Je suis arrivée à 7 h. J’étais la sixième personne », indique Oldooz Keshavarzi, croisée mercredi dans le corridor adjacent au bureau d’un mandataire de la SAAQ. Elle explique avoir tenté de s’inscrire en ligne sur le nouveau site de la SAAQ, mais en vain. Elle s’est donc présentée en personne au bureau.

Trois heures après son arrivée, Mme Keshavarzi est maintenant deuxième dans la file, car seulement quatre personnes ont pu voir leur dossier traité par le seul employé en poste mercredi. « Il n’y a aucune chance que ceux qui sont au bout de la file puissent être servis aujourd’hui », dit-elle en jetant un regard sur la trentaine de personnes qui patientent derrière elle.

Arrivée à 7 h 20, Carlito Cabrales, lui, en est à sa troisième tentative pour renouveler son immatriculation à ce point de service. Il prend son mal en patience, tout comme ses compagnons d’infortune, mais semble un peu désabusé. Dernière, dans la file qui n’avance pas, Rahima Hassan est bien décidée à attendre, quitte à passer la journée dans le corridor du petit centre commercial afin de pouvoir, elle aussi, renouveler son immatriculation.

Les files d’attente s’allongent aussi dans d’autres points de service de la SAAQ. À la Place Dupuis, vers 8 h 50 mercredi, soit 20 minutes après l’ouverture du bureau de la SAAQ, une employée a prévenu les clients que ceux qui n’avaient pas eu de numéro ne pourraient obtenir de services et qu’il valait mieux qu’ils reviennent un autre jour. « On fait ce qu’on peut. »

Nouveau portail

La situation dans les divers points de service visités par Le Devoir est étroitement liée au virage numérique entrepris par la SAAQ. Le 20 février dernier, celle-ci a lancé une nouvelle plateforme SAAQclic afin d’améliorer son offre de services en ligne. Sauf que pour procéder au transfert des données dans le nouveau système, la SAAQ a dû fonctionner au ralenti entre le 26 janvier et le 19 février.

« Pendant cette période, on a fait à peu près 20 000 transactions manuelles. Mais si on compare avec la même période l’an dernier, c’était quelque 400 000 transactions dans les points de service qui avaient été faites », explique Gino Desrosiers, relationniste à la SAAQ.

La SAAQ est donc en mode rattrapage. M. Desrosiers souligne qu’environ la moitié des transactions effectuées récemment dans les centres de service auraient pu être réalisées en ligne. « On comprend que ce n’est pas tout le monde qui est à l’aise avec les services en ligne, mais une des solutions à la diminution des files d’attente, ça va être une utilisation accrue des services en ligne », dit-il.

Gino Desrosiers reconnaît que le virage numérique a eu du sable dans l’engrenage dans la première semaine, autant dans les centres de services qu’en ligne sur la nouvelle plateforme. « Nos employés devaient travailler avec de nouveaux outils », avance-t-il. « Dans les premiers jours, on avait décelé des anomalies sur le portail qu’on a corrigées. »

M. Desrosiers croit qu’il faudra quelques semaines à la SAAQ pour rattraper le retard qu’a entraîné la période transitoire. « Peut-être qu’en avril, on aura pas mal repris le retard. Plus les gens vont utiliser les services en ligne, plus on va rattraper notre retard rapidement. »