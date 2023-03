Près de 400 logements sortis du marché spéculatif à Drummondville

Au moment où Drummondville vit une crise du logement sans précédent, un organisme sans but lucratif de la Rive-Sud montréalaise y a acquis près de 400 logements afin de les protéger de la « spéculation immobilière ». Une transaction d’envergure réalisée sans subvention gouvernementale.

Il s’agit, de loin, de la plus importante acquisition réalisée jusqu’à maintenant par la Société locative d’investissement et de développement social (SOLIDES), basée sur la Rive-Sud. L’organisme, dont l’objectif est d’offrir des loyers abordables à ses locataires, possède près de 700 logements situés à Châteauguay et à Longueuil de même que dans les arrondissements montréalais de Verdun et de Lachine.

Le parc immobilier de l’organisme a toutefois gonflé récemment de 363 logements résidentiels et étudiants et de 41 locaux commerciaux, acquis dans différents secteurs de Drummondville. L’objectif était de les protéger « de la spéculation immobilière » en assurant « leur abordabilité à très long terme », mentionne un communiqué de SOLIDES, dont Le Devoir a obtenu copie. Une conférence de presse a eu lieu mercredi à Drummondville pour confirmer cette acquisition, dont la facture s’élève à 42,5 millions de dollars, ce qui comprend les droits de mutation et des frais reliés à des travaux de rénovation qui auront lieu au cours des prochaines années.

L’organisme a ainsi profité de la mise en vente de 45 bâtiments qui appartenaient jusqu’à récemment à Boissonneault Groupe immobilier. En entrevue, le directeur général de SOLIDES, François Giguère, indique qu’il s’inquiétait de la perspective que ce vaste parc immobilier soit plutôt acquis par un promoteur immobilier qui aurait tenté d’évincer ses locataires ou d’augmenter leur loyer de façon abusive. Il faut dire que ces centaines de logements sont actuellement offerts à des loyers abordables, qui varient en général entre 600 $ et 750 $ par mois pour un appartement de type 4 et demie.

« Le plus important pour nous, c’est que ce sont des logements sortis du marché spéculatif », souligne M. Giguère, qui précise que la majorité des logements acquis sont déjà loués et qu’aucun des locataires concernés ne sera évincé dans le cadre de ce rachat. Les personnes ayant un revenu « moyen ou modeste » seront par ailleurs priorisées par l’organisme pour occuper les logements qui seront vacants dans ce parc immobilier, précise-t-il.

Crise du logement

L’organisme s’engage ainsi à maintenir les loyers de ces logements à un prix abordable pendant au moins 50 ans. Une initiative qui prend forme au moment où Drummondville subit durement la crise du logement. Au lendemain du 1er juillet 2022, 135 ménages se sont retrouvés sans logis dans cette ville du Centre-du-Québec, sur un total d’environ 600 au Québec, selon des données alors diffusées par le Front d’action populaire en réaménagement urbain.

« Drummondville, c’est la ville au Québec où la pénurie de logements frappe le plus durement », relève ainsi François Giguère.

Des données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) font d’ailleurs état d’un loyer moyen en croissance rapide à Drummondville, où celui-ci est passé de 696 $ à 768 $ entre octobre 2021 et la même période l’an dernier. La croissance démographique dans cette ville, qui a récemment franchi le cap des 80 000 habitants, a par ailleurs exacerbé la rareté des appartements. L’an dernier, ce sont ainsi 0,4 % des logements locatifs qui étaient vacants, un pourcentage qui chute à 0,2 % pour les logements de trois chambres et plus, selon la SCHL.

Sur l’ensemble des logements acquis par SOLIDES à Drummondville, 98 sont des appartements destinés aux étudiants, les autres étant accessibles à une clientèle plus large. Près des deux tiers des logements acquis sont d’ailleurs des appartements de deux ou de trois chambres à coucher, qui se font de plus en plus rares dans cette ville, comme ailleurs au Québec.

Aucune subvention

Afin de réaliser cette transaction d’envergure, SOLIDES n’a d’ailleurs eu recours à aucune subvention gouvernementale. L’organisme a plutôt misé sur des prêts assurés par la SCHL et des partenaires privés, comme la Caisse d’économie solidaire Desjardins et la Fondation Lucie et André Chagnon. Un modèle d’affaires qui pourrait inspirer d’autres organismes du milieu de l’habitation abordable, estime le directeur général du Groupe de ressources techniques de la Rive-Sud, Elie Gravel.

« Le financement comme ça d’une acquisition de cette ampleur-là à 100 %, ça donne l’impression qu’on pourrait faire çaad vitam aeternam et répéter le modèle ailleurs », se réjouit M. Gravel, qui a contribué au montage financier de ce projet. « C’est quelque chose qui est facilement réalisable », selon lui.

Le directeur général de SOLIDES se veut toutefois prudent. « Ce n’est pas quelque chose qui peut remplacer AccèsLogis », un programme gouvernemental voué au financement de la construction de logements sociaux dans la province. Or, la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a récemment confirmé en entrevue à La Presse l’intention du gouvernement Legault de mettre fin à ce programme pour miser plutôt sur le Programme d’habitation abordable Québec, lancé l’an dernier, qui ne fait pas l’unanimité dans le milieu communautaire.

« Ne miser que sur le logement abordable, c’est une catastrophe », lance François Giguère, au moment où les listes d’attente s’allongent un peu partout au Québec pour l’obtention d’un logement social. « Les plus pauvres des pauvres, on les abandonne. »