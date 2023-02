Pour que cesse la destruction des habitations

Partout, les villes se sont dégradées. Tout autant leurs espaces publics que leurs bâtiments ordinaires. Dans Plaidoyer contre l’urbanisme hors-sol et pour une architecture raisonnée, l’architecte Olivier Barancy dresse un panorama critique des tangentes que prennent désormais de grandes villes du monde. Il rappelle, sur un ton vigoureux, l’urgence de réinvestir l’espace commun, en misant sur une approche réaliste et des matériaux renouvelables. Il plaide aussi pour la mise en place de structures à la fois réversibles et frugales en énergie.

Oui, les villes doivent être repensées, estime Olivier Barancy. Ne serait-ce que pour qu’on puisse de nouveau les arpenter à pied, sans trop de danger.

À lire aussi LES AUTRES TEXTES DU DEVOIR DE CITÉ

Formé à l’école d’architecture de Paris-Belleville, il évoque dans son livre tonique quantité de villes du monde désormais conçues non pour répondre aux besoins de leurs habitants, mais pour séduire des promoteurs, des investisseurs, des touristes. Il en résulte, en bien des lieux, un affreux condensé d’injustices sociales.

M. Barancy a ceci de particulier qu’il s’intéresse, de longue date, au cas du Québec. « Le sujet de mon diplôme portait sur le Vieux-Montréal », explique-t-il en entrevue au Devoir. « Le projet consistait en la réhabilitation de deux entrepôts de la rue Saint-Paul Ouest. » Il a même vécu un moment au Québec, dans les années 1980. Des projets de réutilisations d’églises et de couvents québécois, reconvertis en habitations collectives, pourraient servir d’exemple ailleurs, croit-il.

Réhabiliter plutôt que raser

Nous manquons de sollicitude à l’égard des bâtiments que nous possédons déjà, répète Olivier Barancy. « Démolir ne doit être qu’une exception, et non le credo universel mis en avant par les bureaucrates technophiles », comme c’est dorénavant le cas partout.

L’architecte plaide au contraire pour la reconversion, l’entretien et l’amélioration de bâtiments anciens. « En respectant la compatibilité des techniques actuelles avec l’existant, on peut remédier aux plus graves désordres. La démolition, même partielle, peut et doit être évitée. »

Il préfère aux orgies de béton et aux faux discours sur l’enverdissement une « architecture sobre et modeste ». Il y a urgence, à l’entendre, à « réhabiliter le patrimoine existant, quel qu’il soit ». Il invite à résister aux travaux tape-à-l’oeil qu’affectionnent les commerçants dont les projets sont badigeonnés de vert.

Faudrait-il mieux encadrer les promoteurs immobiliers ? « Non », dit-il sans hésiter. Des promoteurs immobiliers, « il n’en faut pas ! » Tout simplement. Urbanistes et promoteurs ont largement transformé les campagnes en banlieue, regrette-t-il. Cela suffit.

Ses modèles ? Olivier Barancy cite le travail de Philippe Madec, un architecte qui figure au rang des pionniers en matière d’écoresponsabilité. « Le message de la frugalité heureuse se répand lentement », constate-t-il. Il évoque aussi la pratique d’André Ravéreau, un architecte qui travailla en Algérie en laissant beaucoup de place au savoir des ouvriers.

Un renouveau

Ce n’est pas forcément du côté des architectes qu’il faut espérer un renouveau des villes. « La production de bâtiment relève tout autant, depuis au moins trente ans, des ingénieurs, des normes, des compagnies d’assurances et des bureaux de contrôle. L’architecte, très souvent, n’est désormais qu’un artiste produisant des images, en tout cas en France. C’est un peu différent en Belgique ou au Québec. »

Les architectes sont-ils responsables de l’état des grandes villes du monde ? « Leur responsabilité existe certes, mais elle est plus faible que celle de leurs commanditaires », que ceux-ci soient privés ou publics, pense Olivier Barancy. « Les architectes répondent paresseusement à la commande. » Leurs réalisations sont sans lien direct avec les besoins réels d’une société, mais étroitement liées en revanche avec la célébrité de leurs noms. « Le marché asiatique est friand de grands noms », explique Barancy en multipliant les exemples. Celui de Norman Foster à Masdar City (Abou Dhabi) et Neom (Arabie saoudite), de Dominique Perrault en Corée du Sud. « On l’a échappé belle à Toronto, où Alphabet [Google] prétendait concevoir un quartier entier. »

Il parle volontiers de Jakarta, de São Paulo, d’Abuja, de Sissi City, de plusieurs autres villes. « Ce sont souvent des cabinets d’architectes complètement déconnectés des réalités locales » qui les ont conçues. Olivier Barancy explique que ces firmes sont choisies d’abord en raison de leur prestige plutôt que de leur savoir-faire. « Les pays émergents subissent l’attrait des sirènes, des archistars refaisant le coup du plan Voisin de Le Corbusier, c’est-à-dire la table rase. »

Pourquoi ne pas plutôt tirer des leçons de « l’architecture vernaculaire, donc sans architecte, modeste, qui utilise des matériaux locaux et sains » ? Ce mode de construction invite à favoriser des circuits courts. La construction simple utilise des matériaux obtenus près de chez soi. D’emblée, les composés organiques volatils (COV), les plastiques, la laine de verre et bien d’autres produits de l’industrie sont mis de côté. Les bâtiments sont biosourcés, la ventilation naturelle, les matériaux écologiques, etc. « Bref, les objectifs actuels ! » Cette architecture, « il faudrait donc mieux la faire connaître pour s’en inspirer aujourd’hui ».

Des mirages

Les « écoquartiers » que promettent plusieurs villes sont-ils un leurre ? « Hélas, oui. Je parle, dans le Plaidoyer, d’exemples français, où au nom de la green-tech, les municipalités s’affranchissent des règles d’urbanisme : la présence de quelques gadgets vertueux — contrôle des fuites d’eau, gestion des parcs de stationnement, panneaux solaires — permet de construire, en pleine ville historique, des édifices de 50 mètres quand le plan local d’urbanisme ne permet pas de dépasser une trentaine de mètres… »

La « ville écologique durable », avec ses voitures électriques partout, constitue un pur marché de dupes, estime l’architecte. Pour les villes, la voiture électrique est loin d’offrir des perspectives bien meilleures. Certes, elle est « moins bruyante, mais elle occupe tout autant l’espace public. Sans parler de la rareté des composants des batteries, de leur nocivité. Bernard Rudofsky, sur qui je m’appuie dans mon Plaidoyer, a revendiqué le fait que la rue devait appartenir à tous dans un livre intitulé Streets for People (1969) ».

Il en va de même pour le discours sur l’usage du bois. « Aujourd’hui, le caractère renouvelable du bois séduit. » Pourtant, cet usage n’est pas nouveau. « Montréal comporte depuis très longtemps des bâtiments en bois. » D’abord « du bois massif, la grume équarrie, protégé par une paroi en pierres, puis en briques. Ensuite, le bois scié en ossature, avec isolant interstitiel, recouvert de clins ou autre. Des édifices jusqu’à 15 étages peuvent être réalisés en bois. » Mais de quel bois parle-t-on désormais ? « En fait, de bois artificiel, lamellé, qui contient de la colle, du formaldéhyde, avec des traitements antifongiques et insecticides. Bref, des poisons. »

La végétalisation constitue un autre artifice. Les projets les moins écologiques camouflent désormais des montagnes de béton armé derrière des rideaux de verdure. Cela va jusqu’à vouloir faire croire que ces tours seraient en réalité des « immeubles-forêts » ! Pour l’essentiel, il s’agit de programmes de construction qui sont banalement opportunistes. Ce sont des occasions, pour des multinationales, souvent les plus polluantes, de lisser leur image grâce à un plan de communication tout vert, au goût du jour.

La modestie

Au fond, il s’agit pour eux, encore et toujours, de faire « croître le marché de la consommation ». Or la ville, au contraire, doit être considérée autrement que dans un schéma de croissance. Elle doit plutôt être envisagée dans la modestie.

Olivier Barancy a écrit quelques livres, dont un essai critique au sujet de Le Corbusier. Que souhaitait-il faire cette fois, avec ce Plaidoyer contre l’urbanisme hors-sol et pour une architecture raisonnée ? Voir à vite réformer nos mentalités à l’égard de la ville ? « J’ai voulu écrire un texte court et lisible par tous, pour sensibiliser, au-delà des cercles spécialisés. Je n’aime pas le mot “vite”, car la vitesse fait commettre des erreurs. Procédons à petits pas ! »

La ville n’est pas le problème, tient-il à ajouter. « La ville est la solution. »



Plaidoyer contre l’urbanisme hors-sol et pour une architecture raisonnée Olivier Barancy, éditions Agone, Marseille, 2022, 185 pages