Entente de principe entre la STLévis et le syndicat des chauffeurs, en grève générale

Après 10 jours de grève générale illimitée qui a paralysé la presque totalité du transport collectif à Lévis, la société de transport de la ville et le syndicat qui représente ses 110 chauffeurs et chauffeuses ont convenu d’une entente de principe.

Les membres doivent se prononcer sur l’entente dès vendredi et la grève demeurera en vigueur jusqu’à ce que les chauffeurs et les chauffeuses l’entérinent. Les deux parties se font avares de commentaires, jeudi, préférant présenter d’abord les détails aux syndiqués avant de les dévoiler au public.

Un des principaux points de litige entre la STLévis et le syndicat demeurait le recours à la sous-traitance. L’embauche d’une entreprise privée, Autocars des Chutes, pour fournir le service de transport en commun dans l’ouest de la ville choquait les syndiqués, alors que plus du quart des chauffeurs et des chauffeuses de la STLévis travaillent sur appel sans garantie d’heures de travail.

Les chauffeurs et les chauffeuses demandaient également de meilleures conditions salariales et l’octroi de plus de postes permanents.

La direction de la société de transport avait à plusieurs reprises décrié les demandes syndicales, estimant celles-ci déraisonnables par rapport à la capacité de payer des contribuables. Après une première journée de grève en novembre, puis six jours de débrayage en janvier, le syndicat avait déclenché la grève générale illimitée le 13 février, appelant la Ville de Lévis à investir « sérieusement » dans le transport en commun sur son territoire.

Lévis prévoit investir en 2023 environ 90 $ par habitant dans la STLévis, soit 13,6 millions de dollars.