Laval, une banlieue pas si paisible

Ébranlé par une tragédie la semaine dernière alors qu’un chauffeur de la Société de transport de Laval (STL) a foncé sur une garderie avec son autobus, fauchant deux enfants et en blessant six autres, le quartier Sainte-Rose de Laval a été le théâtre de nombreux gestes de solidarité dans les jours suivants.

Sainte-Rose est l’un des secteurs les plus anciens de Laval. Il a conservé un « esprit de village » malgré la transformation graduelle de cette ancienne ville-dortoir, maintenant aux prises avec une criminalité en hausse et aux enjeux sociaux des autres grandes villes.

Depuis la semaine dernière, les initiatives pour aider les personnes touchées par le drame se sont multipliées. Outre les campagnes de sociofinancement lancées par des citoyens, des entreprises de Sainte-Rose ont offert leurs services pour soutenir les familles et les employés affectés, souligne Flavia Alexandra Novac, 26 ans, la conseillère municipale du quartier. Ainsi, des restaurants ont offert des mets préparés pour les familles qui sont toujours à l’hôpital. Des entreprises de soins et de massothérapie ont proposé leurs services gratuitement pour accompagner les personnes touchées par le drame et tenter d’alléger leur peine.

« Sainte-Rose est un ancien village. Je répète souvent que c’est un quartier très tissé serré. La communauté est très proche. Les voisins se connaissent majoritairement. Il y a beaucoup d’entraide », souligne l’élue qui y a grandi.

Une île, une ville ?

L’esprit de village de Sainte-Rose n’étonne pas Gérard Beaudet, professeur à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal, qui connaît bien Laval pour y avoir passé sa jeunesse. « Laval est un patchwork de développements qui se sont faits de toutes sortes de manières, avec de gros promoteurs, avec des individus qui se sont acheté des maisons et d’anciennes zones de chalets convertis en résidences permanentes », explique l’urbaniste. « Même si, plusieurs décennies après les fusions, on essaie de se donner un centre-ville, ça reste un patchwork. »

La Ville de Laval est d’ailleurs née d’une série d’annexions de municipalités de paroisse dans les années 1950, avec la généralisation de l’utilisation de l’automobile.

Indépendantes les unes des autres, les municipalités de l’île Jésus se sont développées au gré de l’arrivée des banlieusards. Face à des problèmes financiers, certaines d’entre elles n’étaient d’ailleurs pas en mesure d’offrir elles-mêmes des services de base, comme un réseau d’aqueducs et d’égouts ou des bibliothèques. Mandatée par le ministère des Affaires municipales, la commission Sylvestre s’était penchée sur les solutions à envisager pour harmoniser le développement de ce territoire qui comptait alors 14 municipalités. Elle proposa alors de créer « une île, une ville », une solution qui fut loin de faire l’unanimité. Le 6 août 1965, le Bill 63 donne naissance à la Ville de Laval et à ses six quartiers.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Certains secteurs sont d’origine très modeste et en ont gardé les traces, explique Gérard Beaudet, qui évoque Pont-Viau, décrit dans les années 1940 comme un « bidonville ». Ces inégalités ont d’ailleurs traversé les années et, aujourd’hui, certains secteurs connaissent une criminalité héritée de cette époque, soutient l’urbaniste.

Moins paisible qu’auparavant

Au cours des deux dernières années, Laval a été le théâtre, comme Montréal, d’une hausse de la violence armée. En décembre dernier, le Service de police de Laval (SPL) considérait d’ailleurs faire face aux mêmes problématiques que Montréal, toutes proportions gardées.

Au 31 décembre, le service avait comptabilisé dix meurtres, dont cinq commis avec des armes à feu, comparativement à deux l’année précédente, en plus d’une hausse de 25 % des crimes contre la personne. Quant aux fusillades, en hausse depuis 2020, leur nombre a été contenu en 2022 grâce à une stratégie d’intervention baptisée Paradoxe, estime le SPL.

« Il y a des héritages qui sont encore présents. Les gangs de rue et la prostitution sur rue, ce n’est pas partout à Laval. Souvent, ce sont des quartiers qui sont “poqués” depuis longtemps, et où on a les mêmes dérives que dans les quartiers défavorisés de Montréal. Ce sont des trajectoires qui sont assez similaires, mais qu’on connaît mal parce que c’est resté discret pendant longtemps », fait valoir Gérard Beaudet.

L’itinérance est plus visible depuis la pandémie, mais elle est présente depuis longtemps sur l’île Jésus, souligne pour sa part Mathieu Frappier, coordonnateur du Réseau des organismes et intervenants en itinérance de Laval (ROIIL). « Au cours de son développement, Laval a toujours misé sur une image de ville-dortoir où il fait bon vivre et élever sa famille. Pauvreté et itinérance n’ont pas été mises de l’avant comme étant une réalité lavalloise », estime M. Frappier. « On pourrait dire que ç’a été carrément occulté, notamment sous l’administration Vaillancourt. »

Selon lui, ce refus d’admettre la réalité a eu des impacts sur le financement consacré à la santé mentale et à la lutte contre la pauvreté. Les ressources manquent encore. Et cet hiver, le Refuge de Laval est plein tous les soirs, dit-il.

En 2019, Centraide soulignait qu’une personne sur dix à Laval avait un faible revenu. Dans les quartiers Chomedey, Pont-Viau et Laval-des-Rapides, cette proportion passait à une personne sur cinq.

À la recherche d’une âme

Bruno J. L’Heureux habite Laval depuis 1980. Le médecin retraité confirme que dans certains quartiers comme Sainte-Rose, Laval-sur-le-Lac ou Saint-François, le sentiment d’appartenance demeure très fort. Certains règlements sont même distincts d’un quartier à l’autre. Et près de 60 ans après les fusions, l’harmonisation des numéros de porte n’a toujours pas été faite sur certains axes, comme le boulevard des Laurentides, où les doublons peuvent porter à confusion.

Reste que Laval, troisième ville en importance au Québec, a évolué. « C’était auparavant une ville-dortoir. Les gens travaillaient à Montréal et demeuraient à Laval. Mais c’est beaucoup moins vrai aujourd’hui. Il y a beaucoup de gens maintenant qui demeurent et travaillent à Laval », observe-t-il. Autrefois très francophone et catholique, Laval s’est aussi diversifiée avec l’arrivée de nouveaux résidents issus des communautés culturelles. Selon lui, l’augmentation des problèmes sociaux suit l’évolution naturelle d’une ville qui se développe, et sa proximité avec Montréal n’y est pas étrangère.

Résidente de Saint-François depuis plus de 30 ans, Huguette Larochelle est aussi d’avis que l’esprit des villages et municipalités de paroisse qui composent Laval est encore bien vivant. « Mais j’ai l’impression que la Ville, au lieu de mettre en valeur ses quartiers comme le fait Montréal, a essayé de les effacer », déplore-t-elle.

Les zones agricoles couvrent encore 30 % du territoire lavallois, ce qui ajoute aux disparités de la ville. Laval a centralisé ses pouvoirs administratifs. Elle mise sur sa force économique et tente maintenant de se construire un centre-ville, note Mme Larochelle. « Comme si la Ville souffrait d’un manque d’âme, d’un manque de contenu. »