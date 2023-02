Montréal tente de soigner ses «verrues urbaines»

Aux quatre coins de la ville de Montréal, des immeubles barricadés enlaidissent le paysage urbain. Dans les prochains mois, la métropole entend resserrer son règlement pour forcer les propriétaires à mieux protéger leurs bâtiments, mais sa capacité d’intervention est limitée quand il s’agit de redonner vie à un immeuble abandonné de propriété privée.

En 2014, la maison Redpath était tombée sous le pic des démolisseurs. Cette destruction bouclait la saga qui perdurait depuis des décennies. Construite en 1886, la maison Redpath figurait parmi les rares maisons d’architecture Queen Anne encore présente dans la métropole. Partiellement détruite en 1986 et laissée à l’abandon par la suite, la maison Redpath avait échappé à la démolition en février 2011. En 2014, Québec avait finalement statué sur le fait que la maison Redpath ne présentait pas un intérêt patrimonial national et que son état de décrépitude avancée justifiait sa démolition.

La maison Redpath a fait figure de symbole quant à l’incapacité des autorités, tant municipales que provinciales, à protéger ses immeubles patrimoniaux, mais aussi à forcer les propriétaires à prendre des mesures sérieuses pour remettre en état leurs bâtiments, notamment ceux présentant un intérêt patrimonial. Près de dix ans après la démolition de la maison Redpath, le terrain est encore vacant.

Photo: Jean-François Séguin Héritage Montréal

Plaies urbaines

La métropole compte plusieurs grands ensembles institutionnels ou religieux qui se cherchent une nouvelle vocation depuis des années. C’est le cas de l’Institut des sourdes-muettes de la rue Saint-Denis, de l’hôpital de la Miséricorde, de l’Hôtel-Dieu ou de la bibliothèque Saint-Sulpice, toujours vide après des années de tergiversations bien qu’un projet de Maison de la chanson y soit prévu.

Mais partout en ville, il y a des bâtiments barricadés, de moindre valeur patrimoniale certes, mais dont l’avenir semble incertain. En 2016, la Ville avait mandaté l’organisme Entremise pour faire l’inventaire des bâtiments vacants à Montréal. Celui-ci en avait dénombré 900, dont 121 étaient jugés d’intérêt patrimonial.

Mais ces bâtiments qualifiés de « verrues urbaines » ne sont pas tous abandonnés, et certains pourraient profiter d’une nouvelle vocation dans les années à venir.

Rue de Rouen, à l’angle de la rue Montgomery, un bâtiment placardé ne paie pas de mine. Les choses pourraient changer puisqu’il appartient depuis l’an dernier à la Mission Old Brewery, qui compte remplacer le bâtiment actuel par un immeuble comportant 12 petits logements pour femmes seules. L’organisme a obtenu les permis nécessaires de l’arrondissement, et les travaux devraient débuter au printemps pour une ouverture au printemps de 2024, indique Marie-Pier Therrien, chargée des communications à la Old Brewery Mission. L’organisme qui travaille auprès des personnes en situation d’itinérance a d’ailleurs inauguré une autre maison pour femmes vendredi sur le boulevard De Maisonneuve.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Situé au 1304-1330, rue Saint-Antoine, à l’angle de la rue de la Montagne, un bâtiment de briques rouges construit en 1938 semble laissé à l’abandon. Visité par des squatteurs, cet immeuble a été incendié à deux reprises en trois ans. Mais à quel propriétaire appartient donc ce bâtiment ? Après vérification, il s’agit d’un immeuble que la Ville de Montréal a acquis en 2017 afin d’y construire 150 logements sociaux.

La Ville a toujours l’intention de réaliser ce projet de logements sociaux, souligne Camille Bégin, relationniste à la Ville de Montréal. « Depuis l’acquisition, des démarches ont été entamées avec des partenaires du milieu, mais le sous-financement de nouveaux projets dans AccèsLogis n’a pas permis de concrétiser un projet », indique-t-elle dans un courriel.

Après l’incendie de juin 2022, la Ville a réalisé des travaux de sécurisation et de nettoyage du site, et ceux-ci viennent de se terminer. « La Ville de Montréal vise la vente des bâtiments à un OBNL pour l’aménagement de logements sociaux et abordables d’ici 2024 », ajoute Mme Bégin.

Dans Hochelaga-Maisonneuve, un élégant triplex construit en 1932 et situé à l’angle du boulevard Pie-IX et de l’avenue Pierre-De Coubertin offre une bien triste vue, avec ses fenêtres placardées et sa façade barbouillée de graffitis. Théâtre d’un incendie en février 2018, le bâtiment a été lourdement endommagé. Mal protégé des intempéries, il a continué à se détériorer par la suite.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

François Bolduc, vice-président du groupe Narbo, explique que son entreprise avait remarqué l’immeuble à l’abandon et a communiqué avec son propriétaire. Ils ont conclu une entente pour que Narbo reconstruise l’immeuble, qui passera de 3 grands logements à 22 logements locatifs grâce à un agrandissement par l’arrière et à l’ajout d’un étage. « Le propriétaire n’était pas quelqu’un qui est dans l’immobilier et il ne savait pas quoi faire avec », explique M. Bolduc. « L’immeuble va être démoli en grande partie parce qu’il n’est pas récupérable. Mais les éléments architecturaux vont être conservés, dont les insertions de pierre et les balcons en fer forgé. »

Ainsi, les façades seront reconstruites à l’identique, dans le respect de l’architecture d’origine. Mais compte tenu du coût du projet, les logements ne pourront être loués à petit prix. « Par contre, il va y avoir 10 % des logements qui vont être considérés comme abordables », soutient M. Bolduc. Les travaux devraient commencer en mars pour se terminer en 2024.

Revoir la réglementation

En entrevue au Devoir, le responsable de l’urbanisme au comité exécutif, Robert Beaudry, reconnaît que le dossier des bâtiments vacants est complexe. « On a un parc immobilier vieillissant à Montréal. Nous-mêmes, on a des bâtiments très vieillissants, qu’il faut sécuriser », dit-il.

Récemment, la Ville a dévoilé une stratégie afin de réhabiliter 68 bâtiments vacants lui appartenant, dont une cinquantaine ont un intérêt patrimonial. Mais dans la foulée du projet de loi 69 modifiant la Loi sur le patrimoine culturel, qui oblige les municipalités à faire un inventaire de leurs bâtiments patrimoniaux, Montréal entend revoir sa réglementation sur l’entretien des bâtiments. « On veut être plus exigeant pour éviter la dégradation des bâtiments et s’assurer qu’ils sont protégés des intempéries », explique l’élu. Ce projet de règlement devrait être annoncé au printemps.

Reste que la Ville ne peut obliger un propriétaire privé à réaliser un projet dans un immeuble vacant. « Mais on les accompagne », soutient M. Beaudry.

L’arrondissement de Ville-Marie a par ailleurs adopté un règlement facilitant l’occupation temporaire de bâtiments privés vacants par des start up et l’utilisation de terrains vacants pour des événements ponctuels.

Mais les « verrues urbaines » ne le sont pas pour tous, signale Dinu Bumbaru, directeur des politiques chez Héritage Montréal. Il cite la petite station-service située au 55, rue Saint-Viateur Ouest. Construite en 1939, elle est maintenant abandonnée. Des citoyens ont cependant pris l’initiative de l’inscrire sur Memento, une plateforme qui répertorie le patrimoine en danger. « Certains immeubles ne sont pas naturellement identifiés au patrimoine, mais l’affection que les gens ont pour certains endroits nous rappelle qu’il y a aussi une dimension d’attachement », souligne M. Bumbaru, tout en déplorant le manque d’accompagnement qui empêche l’utilisation transitoire de tels lieux.