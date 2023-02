La STM coupe trois postes dans sa direction

La Société de transport de Montréal (STM), qui souffre encore de l’inflation et d’une importante baisse d’affluence par rapport à la période prépandémique, a annoncé vendredi après-midi qu’elle couperait 8 % de la masse salariale de sa direction, en sabrant trois postes et en modifiant un autre.

« Face aux nouvelles habitudes de déplacements de sa clientèle, la STM se doit de repenser et faire évoluer ses façons de faire », indique l’organisme dans un communiqué.

En novembre dernier, lors de la présentation du budget de la STM pour 2023, Marie-Claude Léonard, la directrice générale de la société, avait reconnu faire face à un contexte économique difficile. « On a un retour d’achalandage plus lent que prévu. C’est donc certain qu’il y a une pression immense sur nos finances et sur nos bailleurs de fonds », avait-elle dit.

La STM estimait alors que ses pertes s’élèveraient à 77,7 millions de dollars en 2023. Des observateurs craignaient que l’organisme effectue des réductions de service au cours de l’année. De fait, dès début janvier, la STM mettait fin à son engagement de respecter un délai d’attente maximal de 10 minutes aux heures de pointe sur huit lignes importantes de ses bus.

Catherine Cadotte, l’attachée de presse principale de la mairesse de Montréal, soutient donc que la STM procède une fois de plus « à des efforts budgétaires importants, dans l’objectif de protéger son offre de services, que personne ne veut voir diminuer [davantage] ».

« Le contexte dans lequel nous évoluons continue de nous mettre au défi et de nous inspirer à changer. […] Il est crucial que l’on se dote d’une structure transversale pour mieux épauler nos employés dans la livraison de notre service », a déclaré vendredi Mme Léonard.

Justine Lord-Dufour, conseillère corporative, Affaires publiques de la STM, confirme par courriel que les équipes de direction « Expérience client et Activités commerciales, Planification, entretien, infrastructures et approvisionnement, ainsi qu’Ingénierie et grands projets » ont été intégrées sous d’autres directions. L’organisme passe ainsi de huit à cinq équipes de direction exécutive.

« L’impact est mineur sur l’ensemble de la masse salariale de la STM », souligne Mme Dufour.

L’opposition « préoccupée »

Jeudi, Ensemble Montréal, le parti formant l’opposition officielle au conseil municipal de Montréal, a fait paraître un communiqué se disant « grandement préoccupé par l’incertitude qui plane quant à de nouvelles coupes dans l’offre de service » de la STM.

Le parti réclame que « les demandes précises que le transporteur public a acheminées à l’Autorité régionale de transport métropolitain et au gouvernement du Québec en prévision du budget 2023-2024 soient rendues publiques, tout comme le plan de redressement des finances de la STM » et que les citoyens soient informés « des coupes à venir pour 2023 advenant le refus du gouvernement du Québec d’augmenter le financement de la STM ».

Ensemble Montréal a indiqué qu’une motion serait déposée en ce sens lors du conseil municipal du 20 février prochain.

Mme Cadotte rétorque que « tant que l’ARTM n’a pas encore confirmé le montrant de sa contribution à la STM, le moment est mal choisi pour mobiliser les dirigeants de la STM, qui mènent actuellement des négociations prioritaires. […] La contribution financière de l’ARTM au budget 2023 de la STM est toujours en discussion et sera déterminante pour présenter l’état des finances 2023 de la STM ».

Les coupures de services, « c’est la dernière chose qu’on veut », dit-elle, ajoutant que l’administration Plante poursuit aussi ses discussions avec le gouvernement du Québec « pour le bénéfice de l’avenir de la STM ».

L’attachée de presse soutient également que « l’opposition n’a pas besoin d’une plénière pour poser des questions aux dirigeants de la STM. Elle peut utiliser la période des questions du conseil municipal chaque mois pour poser des questions directement au président du conseil d’administration de la STM », c’est-à-dire Éric Alan Caldwell, aussi conseiller municipal d’Hochelaga.