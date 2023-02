Les rêveurs d’un Central Park à Lévis

La ville de Lévis aura-t-elle son Central Park ? Certains rêvent de créer une promenade verte inspirée par Londres ou New York là où l’administration en place envisage de prolonger un boulevard. L’opposition au maire Gilles Lehouillier entend en faire la question de l’urne à l’occasion d’une élection partielle, le 19 février prochain.

À gauche, à droite, devant, derrière : peu importe où le regard porte, une mer de stationnements bétonnés s’étale à la vue de la personne qui s’aventure au coin du boulevard Étienne-Dallaire et de la route du Président-Kennedy. Voici le coeur de Lévis, territoire de grandes surfaces et de bitume qu’une rangée d’arbres, plantée en bordure du boulevard sans trottoir, tente tant bien que mal de verdir.

Le boulevard Étienne-Dallaire et ses quatre voies prennent fin à l’endroit où commence un long corridor encore en friche. C’est cette langue de terre longue de 820 mètres, flanquée de part et d’autre par des maisons unifamiliales, que le parti Repensons Lévis souhaite convertir en parc grand comme neuf terrains de football. La formation politique avait défendu cette idée lors de l’élection générale en 2021. Son candidat avait mordu la poussière en récoltant 28 % des voix, loin derrière la candidate du parti au pouvoir et ses 70 % d’appui.

L’administration du maire Gilles Lehouillier caresse d’autres projets pour ces terres situées au centre de Lévis. Son parti, Lévis Force 10, promet de dérouler l’asphalte pour prolonger le boulevard Étienne-Dallaire jusqu’à la rue Charles-Rodrigue, un chantier inscrit au plan triennal d’investissements de la municipalité et doté d’une enveloppe de 5,5 millions de dollars. Le maire a fait le serment de réaliser le prolongement à l’occasion de la partielle. Le chantier doit commencer en 2024, les voitures pourront y circuler dès l’année suivante.

« Les gens que je rencontre dans mon porte-à-porte me disent que ça fait 30 ans qu’ils attendent le boulevard ! C’est même une condition pour obtenir leur vote, explique Pascal Brulotte, le candidat de Lévis Force 10 pour cette partielle qui se déroule dans le district Christ-Roi. Ils me disent : ‘’nous allons voter pour vous si vous vous engagez à le faire.’’ »

Il précise que le prolongement envisagé, qui pousserait à proximité des piscines du quartier, laisserait place à d’autres modes de transport que l’automobile. « Ce serait deux voies, pas quatre, avec une piste cyclable et un espace réservé aux piétons, précise le candidat issu du milieu communautaire. Ce sera bien aménagé pour que les automobilistes puissent trouver leur compte, mais pour que les marcheurs et les cyclistes aussi puissent en profiter. »

Le candidat admet qu’à sa connaissance, aucune étude vient confirmer la nécessité de prolonger le boulevard pour alléger la circulation automobile. Par contre, maintient M. Brulotte, les gens qu’ils rencontrent le réclament, espérant voir un allégement de la circulation dans les rues résidentielles du coin. À son avis, cette consultation citoyenne « directe » auprès de la population largement favorable au prolongement, selon ses dires, démontre la pertinence du projet.

Un projet appuyé par la population?

Repensons Lévis fustige ce manque d’analyse. « Il n’y a aucune étude qui démontre la pertinence de ce projet-là, déplore Elhadji Mamadou Diarra, le chef du parti. Ça fait plus de 40 ans que ce chantier-là revient sur la planche à dessin au gré des humeurs des différentes administrations. S’il était si nécessaire, ça ferait longtemps qu’il serait réalisé. Le quartier n’a pas besoin d’un nouveau boulevard qui viendra ajouter des îlots de chaleur. Au contraire, ce sont des îlots de fraîcheur qu’il faut créer ! »

M. Diarra ajoute qu’il est faux de prétendre que la population appuie le prolongement du boulevard. Son parti a récolté près de 400 signatures favorables à la création de la promenade verte. Il insiste : 80 personnes qui habitent à proximité du tronçon promis par la Ville n’en veulent pas.

Le candidat de Repensons Lévis dans Christ-Roi, Alexandre Fallu, a grandi dans le quartier Lamartine que le boulevard prolongé viendrait traverser. « C’est un secteur très mixte. Il y a beaucoup de maisons unifamiliales, mais il y a aussi des blocs et des coopératives. C’est un milieu de vie complet, habité par des gens à tous les âges et de tous les horizons. »

Les familles aussi sont nombreuses dans le secteur, ajoute M. Diarra. « L’autre jour, pendant une soirée de porte-à-porte, un garçon m’a dit qu’il ne voulait pas de piste de course dans sa cour. C’est pourtant ça que l’administration lui propose ! »

Selon Repensons Lévis, le prolongement du boulevard ne changerait rien au problème de circulation qu’il cherche à résoudre, sinon à le repousser au coeur d’un autre quartier résidentiel, situé 820 mètres plus à l’ouest.

« Au départ, l’administration voulait étirer le boulevard jusqu’au chemin des Îles, une artère bordée par des industries, explique M. Fallu. Elle a finalement renoncé à cette mouture initiale devant la pression populaire, qui s’indignait de la destruction de milieux humides qu’aurait engendrée ce chantier. Si le boulevard ne se rend plus jusque dans le secteur industriel, ça veut dire qu’il aboutit plutôt en plein milieu d’un quartier habité. Ça ne fait que déplacer la circulation. »

À son avis, l’élection partielle se veut un référendum sur la conception de la mobilité à Lévis, traditionnellement tournée vers l’automobile. « Les gens marchent beaucoup à l’intérieur de leur quartier, mais ils ne se déplacent pas à pied pour aller au travail ou pour aller faire leurs emplettes. La voiture fait partie de la culture à Lévis, mais ce n’est pas entièrement la faute des gens, conclut M. Fallu. Les infrastructures et les aménagements de la ville n’encouragent pas du tout le transport actif. »

Son opposant, Pascal Brulotte, maintient que l’administration en place croit à toutes les façons de se déplacer. « Je suis pour le troisième lien, souligne-t-il, mais à condition qu’il y ait une place pour le transport collectif. C’est pourquoi nous voulons créer des stationnements incitatifs à l’extrémité. »