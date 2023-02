Le transport collectif de Lévis à une semaine d’une grève générale illimitée

Les chauffeurs et les chauffeuses de la Société de transport de Lévis (STLévis) ont rejeté dimanche à 95 % une hypothèse de règlement soumise par les conciliatrices. La Ville et le syndicat ont jusqu’au 13 février pour conclure une entente avant le déclenchement d’une grève générale illimitée dans le transport collectif de Lévis.

« Nos membres jugent qu’en acceptant une telle offre, il y a trop de compromis faits de notre côté et trop peu de la part de l’employeur », explique dans un communiqué le président du syndicat des chauffeurs et des chauffeuses, Alain Audet.

Le recours à la sous-traitance achoppe encore aux yeux des syndiqués. Ceux-ci dénoncent l’emploi d’une entreprise privée, Autocars des Chutes, pour fournir le service de transport en commun dans l’ouest de la ville de Lévis. Plus du quart des chauffeurs et des chauffeuses de la STLévis, déplore le syndicat, travaillent présentement sur demande sans aucune garantie d’heures.

« Il faut que l’administration municipale du maire [Gilles] Lehouillier arrive au 21e siècle et injecte sérieusement de l’argent dans son transport en commun, croit Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN. Lévis est à la traîne face au reste du Québec, il n’y a rien à être fière. »

Les chauffeurs et les chauffeuses de la STLévis demeurent sans convention collective depuis décembre 2021. Leur syndicat a exercé une grève d’une journée en novembre, puis un second mandat de six jours de débrayage en janvier. Malgré ces moyens de pression et la présence d’une médiatrice à la table des négociations, les deux camps semblent loin d’une entente.

La STLévis prend acte, par communiqué, du rejet massif de la proposition. Elle rappelle sa volonté de conclure une entente négociée « qui respecte la capacité de payer des contribuables. » Dans son plus récent budget, Lévis revendique le taux de taxation global le plus bas parmi les cinq villes comparables.

La société de transport convoque la presse à 14 h pour faire le point sur les négociations.

Plus de détails à venir.