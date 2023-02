Montréal aménagera des pistes cyclables sur Christophe-Colomb

Montréal a confirmé mercredi qu’à compter de l’automne, des voies cyclables unidirectionnelles seront aménagées de part et d’autre de l’avenue Christophe-Colomb, entre le boulevard Gouin et le parc Laurier. Ce projet retranchera deux voies de circulation, mais la plupart des places de stationnement seront maintenues.

Entre 2018 et 2022, l’avenue Christophe-Colomb a été le théâtre de 95 collisions impliquant des cyclistes et des piétons. Le cycliste Louis Morency avait perdu la vie en 2012 alors qu’il circulait à vélo sur cette artère dans le quartier Villeray, à l’angle de la rue Mistral, happé par un camion. Neuf ans après le décès de ce père de famille de 33 ans, un vélo fantôme avait d’ailleurs été installé à cette intersection en 2021.

Dans la foulée du dévoilement de la Vision vélo 2023-2027 en novembre dernier, Montréal aménagera une piste cyclable sur une distance de sept kilomètres.

Lors de la réunion hebdomadaire du comité exécutif mercredi, la mairesse Valérie Plante a rappelé que l’avenue Christophe-Colomb comptait quatre écoles primaires, deux écoles secondaires ainsi que plusieurs installations sportives et communautaires comme le Patro Le Prévost et le centre Claude-Robillard, ainsi que deux résidences pour personnes aînées. « On a bien entendu la population qui nous demande, partout au Québec, à tous les élus, de faire preuve de courage et d’accélérer la sécurisation dans nos secteurs résidentiels », a-t-elle dit.

Ces nouvelles voies cyclables d’environ 2,5 mètres de largeur remplaceront la piste bidirectionnelle entre la rue Jarry et le boulevard Gouin. La Ville profitera des travaux pour sécuriser les intersections, modifier les temps de traverse piétonne et faire du marquage au sol afin de sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes.

Photo: Ville de Montréal

Environ 85 % des places de stationnement seront maintenues, mais une voie de circulation automobile sera retranchée dans chaque direction.

La Ville dit avoir tenu compte des recommandations de l’Ombudsman Nadine Mailloux qui, en 2020, avait critiqué la Ville pour l’aménagement de voies actives sécuritaires (VAS) et l’implantation du Réseau express vélo (REV), lui demandant de mieux consulter les citoyens et les commerçants touchés par ce type d’aménagements.

Une firme externe a été mandatée par la Ville pour rencontrer des groupes et des représentants d’institutions concernés. Un sondage en ligne a aussi été lancé mercredi.

Les travaux seront réalisés en deux phases. À compter de l’automne 2023, la Ville aménagera le tronçon entre les boulevards Gouin et Rosemont et, en 2024, les travaux se poursuivront jusqu’à la rue Saint-Grégoire, au parc Laurier.

Le contrat pour l’aménagement de ces voies cyclables devrait être accordé à la fin du mois d’avril et les travaux devraient débuter au mois de mai.