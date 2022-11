Le transport collectif sera gratuit pour les aînés à Montréal dès juillet 2023

Les aînés de 65 ans et plus pourront utiliser l’autobus et le métro gratuitement, à Montréal, à partir du 1er juillet 2023. Cette mesure de « lutte contre l’inflation » était une promesse électorale de la mairesse Valérie Plante en 2017 et en 2021.

Cet engagement devrait donc également être inscrit dans le prochain budget de la Ville de Montréal, qui sera dévoilé le 29 novembre prochain. La mesure engendrera des dépenses annuelles de 40 millions de dollars, mais puisqu’elle n’entrera en vigueur qu’à partir du 1er juillet 2023, elle ne devrait pas coûter plus de 24 millions de dollars cette année.

Les aînées paient 28,25 $ par mois, actuellement, pour avoir accès au transport collectif illimité dans « l’agglomération de Montréal », c’est-à-dire dans la Zone A, selon la nouvelle grille tarifaire de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Valérie Plante et son parti, Projet Montréal, s’étaient engagés à rendre le transport collectif gratuit pour les aînés dès la campagne électorale municipale de 2017. « La volonté a toujours été là, mais avec la pandémie, on a dû faire des choix budgétaires et s’adapter », avait dit Mme Plante, lors d’une annonce pré-électorale à l’été 2021.

Il s’agit d’une mesure « qui permet aux personnes aînées de participer pleinement à la vie en société et à la transition écologique », et d’un « bon moyen de lutter contre l’inflation ! » s’est réjouie Mme Plante, mercredi matin, sur les réseaux sociaux.

Dès juillet 2023, le transport collectif sera gratuit pour les 65+ ans à Montréal!



Une mesure qui permet aux personnes aînées de participer pleinement à la vie en société et à la transition écologique. Et c’est un bon moyen de lutter contre l’inflation!#polmtl @stm_nouvelles pic.twitter.com/2RxaaPRDeI — Valérie Plante (@Val_Plante) November 23, 2022