De Sainte-Julie au «Devoir» en 45 minutes en passant par le tunnel

« L’enfer » du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine n’était pas pour ce matin. La circulation était fluide, à l’heure de pointe, malgré la fermeture de la moitié des voies du pont-tunnel. Le trajet entre le terminus de Sainte-Julie, sur la Rive-Sud, et Le Devoir, au métro Berri-UQAM, a pu se faire en 45 minutes grâce à la navette gratuite par autobus qui emmène les passagers au métro de Montréal.

L’abribus de la ligne 520, au terminus de Sainte-Julie, était désert lors de l’arrivée du journaliste du Devoir, vers 7 h 50. À 8 h 08, une demi-douzaine de passagers embarquent dans l’autocar en direction de la station de métro Radisson, de l’autre côté du fleuve. Environ le quart des sièges sont occupés.

Le trajet se déroule sans incident : on arrive à l’entrée du tunnel en 11 minutes en empruntant la voie réservée sur l’autoroute 20. Sept minutes plus tard, on débarque à la station Radisson, sur la ligne verte du métro de Montréal. Deux employées distribuent aux passagers des billets aller-retour de la Société de transport de Montréal, pour prendre gratuitement le métro.

Environ 45 minutes après le départ de Sainte-Julie, nous voici devant Le Devoir, à deux pas de la station Berri-UQAM. Gratuitement.

Photo: Marco Fortier Le Devoir

« Je ne peux pas croire que les gens n’en profiteront pas. Le service est efficace. Et c’est gratuit », dit Yannick Gareau, un résident de Sainte-Julie qui travaille à la station de métro Pie-IX.

Il embarque depuis la semaine dernière dans la navette gratuite qui l’emmène au métro Radisson. Une aubaine, selon lui : l’abonnement mensuel est normalement de 184 $ par mois pour ce type de combinaison de bus de la Rive-Sud et du métro de Montréal.

Yannick Gareau ose croire qu’en trois ans de travaux au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, les transports en commun gagneront en popularité. « Pour ça, il faudra que le service soit ponctuel », dit-il.

« Je trouve ça génial », renchérit une autre passagère de Sainte-Julie, Nancy Landry, en voyant le bus avancer à bonne vitesse dans la voie réservée. Elle se rend à la Place Versailles, à deux pas de la station Radisson.

Changer les habitudes

La relative fluidité de la circulation observée lundi matin n’étonne pas Pierre Barrieau, expert en planification des transports et chargé de cours à l’Université de Montréal. « C’est une réaction normale. Il y a un peu de panique et un peu d’incertitude. Les gens sont partis plus tôt. Ils ont fait davantage de télétravail. Dans les premiers jours, le psychologique joue très fort. En plus, c’est l’Halloween », et les gens veulent rentrer tôt en fin de journée, résume-t-il.

Mais une fois cette appréhension passée, les automobilistes devraient reprendre leurs habitudes, croit-il. Dès la fin de la semaine et dans le courant de la semaine prochaine, on devrait voir une réelle congestion s’installer. Il y aura une première collision dans l’axe du tunnel La Fontaine. Puis, il y aura la première neige. « Pour moi, la première neige, ce sera le vrai test », dit-il.

Photo: Marco Fortier Le Devoir

Pour Catherine Morency, professeure titulaire à Polytechnique Montréal et spécialiste de la mobilité, ce n’est que partie remise. Si elle souhaite que le chantier du tunnel incite les automobilistes à changer leurs habitudes, elle ne croit que les mesures supplémentaires de transport en commun mises en place soient suffisantes.

« Il faudrait des mesures très agressives pour promouvoir les autres modes », avance-t-elle. « Ce ne sont pas des mesures de mitigation que ça prend. Il faut des outils qui vont demeurer a posteriori. »

Selon elle, il faut arrêter de prendre les gens « en otage » avec une seule option de transport. « On ajoute des autoroutes dans le but d’aller plus vite, mais les gens ne gagnent pas de temps comme ils vont s’établir plus loin », explique-t-elle. « Ça fait des années qu’on aurait dû développer les réseaux [de transport en commun]. Il n’y en a pas assez. On devrait prendre cette expérience-là pour le faire. »



Avec Jeanne Corriveau