Pas de fermeture prévue du tunnel Ville-Marie pendant la COP15, disent le SPVM et Québec

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont démenti mardi l’information selon laquelle le tunnel Ville-Marie serait fermé à la circulation automobile pendant la tenue de la Conférence de l’ONU sur la biodiversité (COP15) du 7 au 19 décembre prochain à Montréal.

À l’occasion de l’assemblée du conseil municipal mardi matin, le chef de l’opposition à l’Hôtel de ville de Montréal, Aref Salem, a affirmé que les autorités avaient l’intention de fermer le tunnel Ville-Marie pendant la COP15 par mesure de sécurité. L’élu a exhorté la mairesse Valérie Plante à informer les Montréalais des entraves qui seront imposées pendant cet événement d’envergure internationale. « C’est un exemple flagrant de manque de transparence de cette administration. » Selon Aref Salem, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) aurait demandé l’instauration de deux zones de sécurité pendant la COP15.

La mairesse n’a pas voulu confirmer la fermeture de l’autoroute Ville-Marie. « C’est un événement qui, au niveau de la sécurité, est géré en partenariat avec la GRC, la Sûreté du Québec et le SPVM. Alors non, je ne peux pas vous dire si la rue Sanguinet ou la porte sud du Palais des congrès va être fermée. Mais je peux vous dire une chose, c’est que tout va être mis en place pour s’assurer qu’il y a de la fluidité et que les gens puissent circuler », a soutenu la mairesse.

Joint par Le Devoir, le MTQ a assuré que pour l’instant, il n’était pas question de fermer l’autoroute Ville-Marie. « En fait, c’est tout le contraire. Pendant toute la tenue de la COP15, le ministère va s’assurer de limiter le nombre d’entraves sur le réseau autoroutier dans le secteur du centre-ville de Montréal. La seule exception sera pour les opérations d’entretien qu’on ne peut pas repousser ou les interventions de viabilité hivernale comme le déneigement et le déglaçage », a expliqué Sarah Bensadoun, porte-parole du MTQ.

« La fermeture du tunnel Ville-Marie n’est pas prévue durant la tenue de la COP15, mais une présence policière accrue est prévue afin d’assurer la fluidité de la circulation dans le secteur », a pour sa part indiqué le SPVM par courriel.

Valérie Plante a assuré que s’il devait y avoir des fermetures de rues, l’information serait communiquée « en temps et lieu » aux citoyens avec les partenaires impliqués dans le dossier.

Cette réponse n’a pas satisfait l’opposition, qui juge qu’à quelques semaines de l’événement, les Montréalais devraient être informés sans tarder des entraves à venir.

La COP15 risque de nécessiter un important déploiement policier puisque des chefs d’État ainsi que 12 000 délégués provenant de 185 pays sont attendus pour l’événement. Le SPVM prévoit devoir dépenser au moins 25 millions de dollars pour la sécurisation de l’événement. Une grande part de ce montant sera remboursée par le gouvernement fédéral.