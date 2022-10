La mise en service du REM reportée au printemps

La mise en service du Réseau express métropolitain (REM) prévue pour décembre prochain est finalement repoussée au printemps en raison des tests qui sont toujours en cours.

CDPQ Infra prévoyait que les premiers trains du REM rouleraient à compter du 1er décembre pour transporter les passagers entre Brossard et la Gare centrale à Montréal. Or, les tests devront se poursuivre encore, ce qui aurait mené à une mise en service du REM au milieu de l’hiver. Dans les circonstances, CDPQ Infra a préféré reporter l’inauguration du service au printemps, selon les informations obtenues par Le Devoir.

CDPQ Infra n’a pas voulu commenter le dossier jeudi. La filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec et son président et chef de la direction, Jean-Marc Arbaud, ont toutefois convoqué les médias à une conférence de presse vendredi matin pour faire le point sur l’avancement du projet.

Annoncé en 2016 par le gouvernement de Philippe Couillard, le projet souffrait déjà d’un retard d’environ un an.

Le chantier du pont-tunnel

Cette décision survient alors que des problèmes majeurs de congestion automobile sont à prévoir à Montréal et sur la Rive-Sud avec la réduction de moitié du nombre de voies dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine à compter du 31 octobre prochain.

Pour la directrice générale de Trajectoire Québec, Sarah V. Doyon, la décision de CDPQ Infra est très décevante compte tenu des circonstances. « Ça va mettre de la pression sur les réseaux de transport existants », croit-elle. Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) sera particulièrement affecté par le report de l’entrée en service des trains du REM, dit-elle.

Le RTL devra faire une refonte de son réseau sans connaître la date de mise en service du REM, souligne-t-elle. « Il faut toujours travailler avec des délais qui ne sont pas fiables. »

Elle espère que ce retard n’aura pas pour effet de diminuer la clientèle du futur REM. « Ce sera un service ultra-fréquent dans les deux directions, donc j’ose croire que la clientèle sera là ».

À l’inverse, le professeur à la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal, Jean-Philippe Meloche, estime que le report de l’entrée en fonction de ce tronçon du REM aura un impact « marginal » pour les usagers du transport en commun sur la Rive-Sud, puisque des autobus du RTL continueront de circuler entre-temps sur le pont Champlain, qui mène au centre-ville de Montréal.

« Les gens qui sont déjà en transport en commun vont continuer comme ils le font présentement », entrevoit ainsi M. Meloche, qui soulève toutefois la possibilité que ce report de dernière minute cause des maux de tête au RTL. « Espérons que ses bus n’étaient pas en fin de vie », lâche-t-il en entrevue. En début d’année, l’organisme de transport de Longueuil anticipait un manque à gagner de 3,5 millions dans son budget, en 2022.

Impacts à analyser

Joint par Le Devoir, le RTL s’est voulu rassurant quant aux impacts de ce report sur ses usagers. « Nous étions prêts pour décembre, nous le serons encore plus au printemps prochain », a affirmé par écrit le directeur général du réseau de transport, Michel Veilleux. Selon lui, l’arrivée du REM sera « plus facile » à gérer au printemps prochain qu’en plein hiver.

Le RTL devra toutefois analyser plus en détails les impacts du report de la mise en service du REM dans les prochains jours, ajoute M. Veilleux. « Nous aviserons en conséquence pour répondre aux besoins de la clientèle », conclut-il.

Rappelons qu’à terme, le REM comportera 26 stations et s’étendra sur 67 kilomètres. Il reliera la Rive-Sud à l’ouest de l’île de Montréal avec deux antennes, l’une menant à Deux-Montagnes et l’autre à l’aéroport Montréal-Trudeau. À l’origine, son coût avait été estimé à 5,5 milliards de dollars. La facture atteint maintenant 7 milliards.