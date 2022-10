Les terrains de golf au coeur de la folie immobilière

Les terrains de golf de la grande région de Montréal sont prisés par les promoteurs immobiliers, qui souhaitent y réaliser des projets denses en plein coeur des municipalités concernées. Mais plusieurs d’entre elles résistent, contre vents et marées, au nom de la protection de l’environnement et de l’accès aux espaces verts.

Le temps était doux et les teintes mordorées étaient à leur apogée lors du passage du Devoir, vendredi, à proximité de l’immense terrain du Club de golf de Beloeil, qui fêtera ses 100 ans l’an prochain. Situé au coeur de cette ville en banlieue sud de Montréal, ce grand espace vert se trouve notamment à proximité d’un centre commercial et d’un quartier résidentiel tranquille.

« C’est un bel espace vert. Les gens peuvent aller faire de la raquette l’hiver, du ski de fond, on peut aller marcher », énumère Paule Maloney, une résidente de Beloeil croisée sur un trottoir qui longe ce site.

Or, l’avenir de ce terrain de golf est incertain, ses propriétaires accusant une lourde dette. Un promoteur a ainsi tenté, dans les dernières années, de faire approuver un projet prévoyant la construction d’environ 200 logements destinés aux personnes âgées sur une parcelle équivalente à 5 % du terrain de golf. Il a toutefois reçu une fin de non-recevoir de la part de l’ancienne administration municipale. La mairesse en poste depuis novembre 2021, Nadine Viau, rejette elle aussi la possibilité de changer le zonage autorisé dans le « poumon vert de Beloeil ».

« Je trouvais que c’était ouvrir la porte à quelque chose qu’on ne voulait pas », explique Mme Viau, selon qui une telle autorisation aurait eu pour effet d’inciter d’autres promoteurs à convoiter le reste du site.

« On gagne du temps »

Depuis quelques mois, le terrain de golf de Beloeil est d’ailleurs inscrit parmi les espaces verts protégés par un règlement de contrôle intérimaire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Cette mesure vient assurer la protection de la vocation du site jusqu’en 2025, lorsque entrera en vigueur le nouveau Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la CMM.

Ainsi, « on gagne du temps pour trouver une solution » quant à l’avenir de ce terrain, résume Mme Viau. La mairesse aimerait aider financièrement les propriétaires du golf pour qu’ils continuent à l’exploiter, mais les moyens de la Ville sont limités. « On cherche et on cherche pour voir comment [les propriétaires du golf] pourraient réduire leur dette », mais les capacités de la Ville sont limitées, dit-elle en soupirant.

« En fin de compte, c’est le citoyen qui va payer », souligne le promoteur Danny Cleary, qui garde espoir de convaincre la Ville de Beloeil de laisser son projet immobilier voir le jour sur ce terrain de golf. Ce développement, souligne-t-il, serait « gagnant » pour tout le monde. « Ça permettait de conserver l’espace vert à 100 %, à un coût nul pour les citoyens et, en outre, il y a un manque important de logements pour les personnes retraitées à Beloeil », fait-il valoir. Il précise que son projet concerne le champ de pratique du terrain de golf et ne prévoit pas d’empiéter sur le reste du terrain.

« Un club de golf, juste l’entretenir, c’est beaucoup d’argent », dit le résident Réal Bernier, qui déplore que la Ville s’oppose à la réalisation d’un projet immobilier sur ce site, alors qu’on « manque de logements abordables » à Beloeil. Plusieurs résidents ne sont toutefois pas de cet avis.

Ça permettait de conserver l’espace vert à 100 %, à un coût nul pour les citoyens et, en outre, il y a un manque important de logements pour les personnes retraitées à Beloeil

« Puisque j’habite à côté du terrain, j’aime mieux la vue des arbres que celle d’une autre résidence pour personnes âgées », lance quant à elle Claude Marchand, une mère de famille croisée près dudit terrain de golf. D’autres citoyens abondent dans ce sens. « Je comprends que c’est un grand apport de taxes pour les villes, les golfs qui se vendent et qui amènent des rangées d’oignons de condos, estime également Michel Chartier. Maintenant, en plein centre de Beloeil, je pense que c’est visionnaire de penser que les gens profitent de cet espace vert. »

Trop tard pour La Prairie

Dans la municipalité de La Prairie, le maire, Frédéric Galantai, aurait bien souhaité protéger le terrain de golf de son coin de la Montérégie. Or, il est trop tard : un projet immobilier de plus de 2200 maisons, approuvé par l’ancienne administration municipale en 2017, puis par le ministère de l’Environnement l’an dernier, est en construction sur ce site. Et la Ville ne peut rien y faire, même si ce projet entraîne la coupe de nombreux arbres et ne bénéficie d’aucune « acceptabilité sociale », selon M. Galantai.

« Nous sommes inondés d’appels de gens qui sont dévastés parce que le promoteur, de son plein droit, est allé raser entre 1000 et 1200 arbres, et ça a été un coup extrêmement dur pour les citoyens », ajoute l’élu. « À titre de maire, j’ai les mains liées. J’ai le devoir de respecter les ententes qui ont été signées », affirme-t-il.

L’un des promoteurs à l’origine de ce projet immobilier, Luc Poirier, affirme pour sa part que son projet prévoit la plantation d’un nombre d’arbres bien plus élevé que ceux qui auront été coupés pour réaliser ce développement. « La réalité, c’est qu’il y aura plus d’arbres après qu’avant », dit-il en entrevue.

Pendant ce temps, à Candiac, la Ville souhaite acquérir un terrain de golf du secteur qui, malgré le refus clair de l’administration municipale de changer le zonage de ce site, a été acquis par le Groupe Boda, un promoteur qui souhaite construire des logements sur ce site. Et ce, même si ce terrain fait partie des espaces verts protégés temporairement par le règlement de contrôle intérimaire de la CMM.

« On continue nos démarches et, si on n’a pas une entente de gré à gré pour l’acquisition, on va regarder l’option de l’expropriation », confie le maire de Candiac, Normand Dyotte. Il faudra toutefois, pour ce faire, que Québec révise la Loi sur l’expropriation pour réduire la somme que les municipalités doivent remettre aux promoteurs expropriés, en plus d’aider financièrement les villes souhaitant protéger leurs espaces verts, explique le maire.

En banlieue nord de Montréal, la Ville de Lorraine a d’ailleurs entamé des démarches dans l’espoir d’acquérir le terrain de golf de la municipalité, qui subit, elle aussi, des pressions de promoteurs immobiliers. « On veut que le golf demeure un golf. Donc, si on l’achète, c’est nous qui allons décider », relève son maire, Jean Comtois.

Trouver un équilibre

Malgré la « riche » valeur écologique de plusieurs terrains de golf — notamment ceux laissés à l’abandon —, il est improbable de penser pouvoir protéger l’entièreté de ces espaces verts, estime Gérard Beaudet, professeur à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal.

On veut que le golf demeure un golf. Donc, si on l’achète, c’est nous qui allons décider.

« Idéalement, dans un monde où on serait capables de faire pousser de l’argent dans les arbres, on pourrait les acheter massivement et dire, maintenant, ce sont des espaces verts qui participent à un réseau métropolitain de protection des espaces verts. Mais on n’est pas dans ce monde-là », précise l’expert. Ce dernier croit que des villes doivent envisager de permettre certains projets immobiliers sur une partie des terrains de golf, mais à la condition que ceux-ci soient fortement encadrés afin de limiter leur impact sur l’environnement.

« Ce sont des stratégies où on essaie de combiner des perspectives de sauvegarde de l’environnement avec des perspectives de développement, où on peut en quelque sorte faire jouer l’un et l’autre en duo », ajoute-t-il.