Le tunnel Louis-H.-La Fontaine sera à demi fermé pour trois ans à compter du 31 octobre

Des travaux majeurs dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine débuteront le 31 octobre prochain et se poursuivront pendant trois ans. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) prévient déjà les usagers que les temps de déplacement entre la Rive-Sud et la métropole s’allongeront de façon importante. Le ministère espère aussi que des milliers d’automobilistes se convertiront aux transports collectifs afin d’atténuer les répercussions de ce chantier.

Au mois d’août dernier, le MTQ avait fait savoir que le tunnel montrait des signes de dégradation plus avancée que prévu et qu’il lui faudrait effectuer des travaux majeurs nécessitant la fermeture d’un des deux tubes.

Ainsi, à compter du 31 octobre, un seul tube du tunnel sera ouvert, a précisé le ministère jeudi. La circulation en direction sud sera réduite à une voie, alors que deux voies seront accessibles en direction nord. Ce qui fait dire au MTQ que le temps de parcours vers la Rive-Sud sera quadruplé, et celui vers Montréal, triplé. « On sait que ce sera extrêmement difficile pour les automobilistes », a déclaré le ministre des Transports François Bonnardel. 

Pour réduire de façon substantielle la congestion, 60 % des automobilistes devraient renoncer à leurs déplacements en voiture, selon le ministère.

Pour leur faire aimer les transports collectifs, les autorités rendront l’accès aux cinq lignes d’autobus qui empruntent le tunnel entre les stationnements incitatifs de la Rive-Sud et le terminus Radisson gratuit pendant six semaines. Des navettes seront ajoutées, quelque 2400 places seront disponibles dans les stationnements incitatifs, et le covoiturage sera encouragé. « Chose certaine, l’auto solo s’avère la pire des solutions. C’est la parfaite occasion de migrer vers les transports collectifs », a indiqué la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau.

Une « cellule tactique » sera mise sur pied pour évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation mises en place, les temps de parcours, ainsi que le taux d’achalandage des transports collectifs et des stationnements incitatifs.

Deux fins de semaine de travaux préparatoires qui serviront à l’aménagement des nouvelles configurations seront nécessaires avant la mise en place des entraves majeures. Des glissières de sécurité seront installées, et le MTQ procédera à du marquage et à de l’asphaltage aux entrées du tunnel. « Ces opérations sont largement tributaires des conditions météorologiques. S’il pleut abondamment et que les conditions ne sont pas très belles, tout devra être reporté au week-end suivant », a expliqué le ministre Bonnardel.

Les travaux dans le pont-tunnel se poursuivront jusqu’en 2025. Une escouade de patrouilleurs ainsi que des équipes de pompiers et de remorqueurs seront disponibles pour intervenir en cas d’urgence.

À l’heure actuelle, 120 000 véhicules, dont 13 % de camions, empruntent chaque jour le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Le ministre Bonnardel reconnaît que la patience des conducteurs sera mise à rude épreuve, mais ces travaux sont nécessaires pour qu’ils bénéficient d’un tunnel sans travaux majeurs pendant 40 ans, a-t-il souligné.