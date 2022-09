Un projet de chalets de villégiature inquiète à Brownsburg-Chatham

Un imposant projet immobilier de 165 chalets locatifs destinés aux touristes sème l’inquiétude auprès de plusieurs résidents de Brownsburg-Chatham. Ils réclament la préservation de la tranquillité et de l’environnement des zones rurales de cette municipalité de la région des Laurentides. La Ville se dit à l’écoute de ces doléances, mais pour elle, les intérêts financiers sont majeurs et poussent en faveur du projet.

À 27 ans, Anthony Gibault est l’unique administrateur d’entreprises à l’origine des projets immobiliers totalisant 500 chalets voués à la location à court terme dans la région des Laurentides, notamment à Saint-Côme. Du lot, 165 verront le jour d’ici deux ans, selon ses prévisions, dans la municipalité bucolique de Brownsburg-Chatham, qui comptait environ 7100 habitants en 2016.

Une partie de ces chalets haut de gamme ont déjà été construits dans le cadre des premières phases du projet, qui prévoit aussi la construction de 2,5 kilomètres de nouvelles routes dans cette municipalité, notamment dans des terrains boisés. Dans les trois premières zones en cours de développement dans le cadre de ce projet immobilier, la municipalité a d’ailleurs modifié le zonage pour y permettre uniquement des résidences de tourisme, dans des secteurs situés au nord de la ville où se trouvent plusieurs lacs et boisés.

« On n’aura pas une maison qui est habitée à l’année à côté d’une résidence de tourisme. On a agi pour que ça n’arrive pas, ces affaires-là », résume le directeur général de la municipalité de Brownsburg-Chatham, Jean-François Brunet. « L’intérêt pour la Ville, c’est d’avoir ce secteur de villégiature qui lui amène un certain développement économique », ajoute-t-il.

Une vision que partage le maire de la ville, Kévin Maurice. Le taux de taxation imposé par la municipalité aux résidences de tourisme est « double », note-t-il, par rapport aux bâtiments à vocation non commerciale.

Protection de l’environnement

Une quatrième phase du projet immobilier est par ailleurs prévue près du lac Reardon, auquel on accède par le biais d’un mince chemin de gravier entretenu par ses résidents. Le Devoirs’y est rendu samedi dernier afin d’assister à la rencontre d’une douzaine de voisins inquiets des impacts environnementaux que pourraient avoir les 85 chalets locatifs prévus dans la forêt adjacente, car les acheteurs pourront se procurer à fort prix des accès notariés à ce plan d’eau.

« S’il y avait quelques nouvelles maisons qui se construisaient avec des résidents, ce ne serait pas un problème. Mais là, on ne parle pas de nouveaux voisins ; ça va être de nouveaux locataires qui vont faire le party devant chez nous chaque fin de semaine. Ça va détruire la vie de quartier », appréhende notamment Jimmy Gonzalez Palacios.

Lui et sa copine, Erika Nguyen, ont quitté leur condo à Montréal en début d’été, notamment en raison des nuisances causées par la location à court terme d’un logement voisin du leur. Ils se sont depuis installés dans un petit chalet situé au bout du chemin menant au lac Reardon, tout près d’une chute et d’une petite plage encore peu fréquentée.

« Maintenant, on s’en vient ici et on nous dit : tous vos nouveaux voisins, ça va être du Airbnb. Donc là, on se demande si on ne va pas acheter le terrain derrière chez nous pour qu’on puisse décider c’est à qui qu’on le loue, mais c’est tellement cher, les terrains [détenus par les entreprises d’Anthony Gibault]. C’est de la folie ! » ajoute M. Gonzalez Palacios. Dans ce contexte, certains résidents envisagent de quitter les lieux.

« Il faudrait peut-être penser à protéger le patrimoine naturel pour nos jeunes. Sinon, quelles sont les places qui vont rester ? Aller à Mont-Tremblant ? Ce n’est déjà plus une place pour se reposer », lance Éric Quann, qui craint que le secteur du lac Reardon devienne « une place de spéculation » au détriment de la riche faune et de la flore du secteur.

« C’est tellement beau en ce moment ! Il faut promouvoir ça au lieu de commencer un projet qui va à l’encontre de l’environnement », renchérit Noël Brouillette, 59 ans. Ce dernier craint notamment une augmentation de la présence de motomarines et d’autres engins nautiques sur le lac Reardon, au terme de ce projet immobilier. « Je suis très inquiet. »

« Développement durable »

Joint par Le Devoir, le promoteur Anthony Gibault assure que la protection de la faune et de la flore du secteur est au coeur de ce projet, qu’il associe à du « développement durable ». Il affirme avoir embauché un biologiste pour superviser ce développement immobilier, tandis que des démarches sont en cours pour obtenir l’ensemble des autorisations requises de la part du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec.

« Évidemment, comme tout nouveau quartier, il faut prévoir, non pas de la déforestation, mais un aménagement forestier, qui est à faire. Il faut savoir que ce n’est pas de la coupe à blanc. On limite l’aménagement forestier de chacun des lots », assure M. Gibault, qui ajoute que ce projet immobilier « ne touchera pas du tout aux berges des lacs » de Brownsburg-Chatham.

M. Gibault affirme par ailleurs qu’une « zone tampon résidentielle » sera prévue afin que les chalets soient suffisamment loin du lac Reardon et des résidents qui longent ce plan d’eau. Cela dans le but qu’ils ne soient pas incommodés par les nuisances sonores souvent associées aux locations de type Airbnb.

Plusieurs résidents du lac Reardon comptent pour leur part profiter du processus de changement de zonage dans ce secteur pour réclamer la tenue d’un référendum sur la quatrième phase de ce projet immobilier.

Mais le maire Kévin Maurice prévient que si cette partie du projet immobilier ne va pas de l’avant, les résidents concernés pourraient en payer le prix. « Malheureusement, s’il n’y a pas de développement, avec l’augmentation des coûts, les citoyens qui ne veulent pas de lotissements à côté de chez eux vont devoir s’attendre à payer beaucoup plus cher de taxes. Il y a un choix à faire aussi. »