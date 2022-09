QS promet une «révolution transport» à Montréal

Création de la «ligne mauve» du métro de Montréal et plus de 80 km de lignes de tramway : Québec solidaire (QS) a dévoilé mercredi le volet montréalais de son plan «pour révolutionner le transport».

«Montréal est la plus grande ville du Québec et à Montréal, le nombre de véhicules augmente plus vite que le nombre de monde, a affirmé le porte-parole de QS Gabriel Nadeau-Dubois. On s’en va dans le mur, ça ne peut plus durer.» Le manque «d’alternatives écologiques et pratiques» à l’auto est en cause, a-t-il soulevé, de passage dans la métropole au jour 11 de la campagne électorale.

Pour remédier à la situation, M. Nadeau-Dubois a promis d’injecter 47 milliards de dollars d’ici 2030, soit la durée de deux éventuels mandats, pour réaliser son plan de transport. Devant une pancarte annonçant le prolongement de la ligne verte, il a annoncé que celle-ci irait jusqu’à Tétreaultville, à l’est de la Métropole. La branche ouest de la ligne orange, elle, serait allongée jusqu’à Laval.

Une ligne «mauve», soit une version «bonifiée de la ligne rose» proposée par la mairesse Valérie Plante, partirait de la station Place-des-arts pour rejoindre Laval, en passant par Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies, a expliqué Gabriel Nadeau-Dubois.

La formation politique entend aussi créer un vaste réseau de tramway, de 80 km, qui comprendrait « un axe est-ouest entre Lachine et Pointe-aux-Trembles, avec des antennes vers Repentigny et Terrebonne; un axe nord-sud dans l’axe du boulevard Lacordaire». La Rive-Sud aurait aussi droit à son réseau de tramway.

Finalement, M. Nadeau-Dubois veut également implanter une centaine de kilomètres de voies réservées aux autobus partout sur le territoire montréalais. Près de 100 km seraient aussi desservis par des services rapides par bus autant à Montréal, Laval que sur la Rive Sud.

Si Québec solidaire est porté au pouvoir, il s’agirait du «plus grand chantier de transport en commun depuis la construction du métro en 1967», a fait valoir Gabriel Nadeau-Dubois. «Il faut avoir la même sorte d’ambition» que celle qui a porté ce projet, a-t-il soutenu, flanqué de ses candidats de l’est de Montréal.

Mais il ne faut pas tarder, a averti le chef solidaire. «Il faut planifier et commencer à financer ces projets-là dès maintenant, si on veut les voir aboutir dans les prochaines décennies. Les gens sont tannés d’attendre.»

Plus de détails suivront