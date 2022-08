Proposition d’un REM de l’Est jusqu’au centre-ville, en passant par Rosemont

Le projet qui remplacera celui du « REM de l’Est » sur l’île de Montréal devra impérativement se rendre au centre-ville en souterrain, insistent les directeurs généraux de Vivre en Ville et de la Société de développement Angus (SDA), qui ont présenté jeudi aux médias leur vision pour ce futur mode de transport en commun, toujours à l’étude.

Christian Savard, de Vivre en Ville, et Christian Yaccarini, de la SDA, ont tous deux été membres l’an dernier d’un comité d’experts qui avait été mis en place par Québec pour analyser ce projet de train léger, avant que CDPQ-Infra n’annonce son retrait de ce projet en marge de la décision du gouvernement Legault de reprendre en main celui-ci, en mai dernier. Cette décision a fait suite à celle de Québec et de la Ville de retirer le controversé tronçon aérien au centre-ville de la planification du projet de train léger.

La version du projet actuellement étudiée par un groupe formé de la Ville, du ministère des Transports du Québec, de la Société de transport de Montréal et de l’Autorité régionale du transport métropolitain (ARTM) vise plutôt à prolonger l’éventuel tracé du train léger vers Lanaudière, où se trouvent entre autres Repentigny et Terrebonne. Les passagers qui désireront se rendre au centre-ville devront toutefois sortir du train léger pour emprunter la ligne verte du métro, via la station Assomption, selon la mouture du projet à l’étude.

Or, « cela nous apparaissait très problématique », a relevé jeudi M. Yaccarini, lors d’un breffage technique organisé à la Maison du développement durable, près du Quartier des spectacles.

Un accès au centre-ville, coûte que coûte

Les deux experts réclament ainsi que l’objectif initial de concrétiser ce projet en 10 ans soit maintenu, mais surtout qu’un tronçon au centre-ville, en formule souterraine, demeure sur la table. Le tracé proposé jeudi suggère de lier Pointe-aux-Trembles et Montréal-Nord au centre-ville, avec un « tronc commun » qui verrait le jour près de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui emploie 5000 personnes.

« L’hôpital le plus achalandé au Québec n’est pas desservi par un métro ou un transport en commun lourd actuellement », déplore M. Yaccarini, qui voit là un « non-sens » auquel il faut remédier. « C’est le plus grand générateur de déplacements dans l’est de Montréal », note-t-il.

La vision présentée jeudi prévoit également une connexion à la station de métro Assomption, sur la ligne verte, de même qu’à la future station Lacordaire, prévue pour le prolongement de la ligne bleue du métro. Les deux branches aériennes au nord et à l’est qui se rejoindraient à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont se poursuivraient ensuite vers l’ouest dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et du Plateau-Mont-Royal, avant de bifurquer au sud jusqu’au centre-ville.

Au coeur de la métropole, des connexions seraient assurées aux stations de métro Sherbrooke (ligne orange) et de Saint-Laurent (ligne verte), de même qu’à la gare Centrale dans un tronçon qui serait en souterrain.

Photo: Vivre en Ville

« C’est vraiment tout un nouveau territoire très dense qui est desservi » par cette vision du projet, souligne M. Yaccarini. Le tronçon proposé en direction du centre-ville passerait ainsi au nord de la rue Sherbrooke, où le type de sol est « beaucoup plus facile à creuser » qu’il ne l’est plus au sud, relève M. Savard.

Il serait alors possible de réaliser un tronçon souterrain au centre-ville dans ce secteur, ce que CDPQ-Infra avait écarté dans sa vision initiale du projet pour des raisons techniques, fait-il valoir, tout en ajoutant que le tronçon proposé permettrait de « désengorger la ligne orange » du métro aux heures de pointe.

« Le centre-ville, ce n’est pas juste une destination finale, c’est un endroit de redirection », relève d’ailleurs au Devoir le p.-d.g. de la Chambre de commerce de l’est de Montréal (CCEM), Jean-Denis Charest, lorsqu’appelée à réagir à cette présentation, qu’il salue. Or, « on sait que lorsque les gens ont plus d’un transfert modal, il y a un décrochage qui se fait », au profit de « l’autosolo », ajoute-t-il.

Plus de 10 milliards de dollars

Cette nouvelle vision du « REM de l’Est » n’a pas été chiffrée jeudi. M. Savard a toutefois convenu que l’enveloppe de 10 milliards de dollars mise sur la table par Québec jusqu’à maintenant ne sera sans doute pas suffisante. « Oui, c’est un gros projet, mais c’est le genre de projets qui se multiplient à l’échelle mondiale et dont Montréal a besoin », insiste M. Savard, qui espère que l’aspect financier du projet n’empêchera pas les partis politiques provinciaux de se prononcer en faveur de ce projet.

« On veut que les partis embarquent sur un principe et non sur des budgets », ajoute-t-il.

Les deux experts indiquent avoir déjà présenté leur vision à Québec et à la Ville de Montréal, entre autres, qui ont accueilli celle-ci avec « ouverture », selon M. Savard.

« Notre administration est ouverte à toutes les idées pour améliorer le transport collectif pour les citoyens de l’est de Montréal, qui attendent depuis trop longtemps des solutions structurantes », a réagi jeudi après-midi le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sans se prononcer plus en détail sur cette vision du projet.

Le cabinet de la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, n’a également pas commenté cette proposition. On indique toutefois être « confiant » que le groupe que préside Québec avec la Ville pour analyser le futur « REM de l’Est » arrivera avec une proposition « qui répond au mandat octroyé, et ce, dès la fin de cet automne ».

L’ARTM n’a pas voulu commenter.