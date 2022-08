Les secrets de la rue Victoria, à Saint-Lambert

Saint-Lambert, en Montérégie, a pris son essor au milieu du XIXe siècle avec la construction du pont Victoria, le plus ancien lien construit vers l’île. La rue commerçante principale est elle aussi nommée en l’honneur de la reine impératrice. D’abord majoritairement anglophone, la ville d’une dizaine de kilomètres carrés, avec une population stabilisée à environ 23 000 habitants, s’est francisée et embourgeoisée après la construction des autres ponts de la Rive-Sud.

Saint-Lambert est devenue depuis une sorte d’Outremont de banlieue. Plus d’une résidence sur neuf abrite un ménage millionnaire. Le revenu médian des maisons comptant deux personnes ou plus était de 122 000 $ en 2015 (par rapport à 81 000 $ dans la grande région métropolitaine). Six adultes sur dix de plus de 25 ans ont un diplôme universitaire. Les retraités (plus exactement les gens de 65 ans et plus) comptaient pour 22 % de la population au dernier recensement.

Cette démographie avantageuse explique en partie la survivance de la vieille artère commerçante qui a su résister et s’adapter face à la concurrence du centre-ville de Montréal, du boulevard Taschereau et surtout du Quartier DIX30, inauguré en 2006. Le mégacentre commercial compte plus de 400 magasins et services étalés sur 300 000 mètres carrés de surface locative. Le temple de la surconsommation reçoit plus de 20 millions de visiteurs par année. Et le commerce en ligne a ouvert un nouveau front de concurrence, y compris pour les magasins « de briques et de mortier », comme disent les Anglos.

« Il y a tout et plus encore au DIX30, dit Franco Perreira propriétaire du restau Chez Lambert. Si la rue Victoria résiste, c’est que les gens sont encore solidaires des petits commerces de proximité et des restaurants de quartier. Notre centre-ville a un cachet particulier. Il faut que les gens continuent de le soutenir pour que ce lieu unique se maintienne. Le centre-ville est beau. Il faut vivre et consommer sur place pour que cet avantage persiste. »

Le gérant de la boutique de vélo Castonguay propose une autre lecture. « Le DIX30, c’est Montréal que ça a affecté, dit-il. Le centre-ville se vide de sa clientèle. Les gens préfèrent aller magasiner au chaud, à l’abri, là où le stationnement est facile. »

La rue Victoria, surnommée le village, montre en quelque sorte ce que le Canada était avant que ce genre de développement fasse tomber des bombes sur les rues principales du pays comme le chantaient Les Colocs. Il sourd d’ici une atmosphère de douceur et de tranquillité un peu surannée et franchement très agréable, avec de larges trottoirs, un patrimoine bâti parfaitement entretenu, des terrasses de restaurants et une variété des commerces de proximité.

M. Perreira observe aussi que la démographie de sa ville change et qu’il faudra bien s’adapter pour en profiter. Il observe que la pandémie a fait s’installer de plus en plus de jeunes familles aisées dans les résidences cossues des alentours. Il rappelle les tensions cristallisées autour d’un projet pour transformer la piscine municipale du parc Prévis en CPE de 80 places.

« Les médias relaient souvent l’impression que Saint-Lambert abrite des chialeux qui en ont contre le bruit, venus de Montréal. On a ici des citoyens établis depuis longtemps, réfractaires au changement. Mais démographiquement, Saint-Lambert change beaucoup. On reçoit des familles du Plateau qui sont tannées de ne pas avoir de cour et qui souhaitent un renouveau de Saint-Lambert. »