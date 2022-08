Congestion monstre à prévoir dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine jusqu’en 2025

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine se détériore plus vite que prévu et Québec se voit forcé d’entamer une réfection « majeure » de cette artère critique. Afin de mener à bien cette reconstruction, trois voies sur six seront fermées pour les trois prochaines années.

Dès cet automne, seulement un tube de circulation sera ouvert à la fois. Dans le tube encore ouvert, une seule voie sera ouverte en direction de la Rive-Sud et deux en direction de Montréal. « Cette configuration demeurera en place jusqu’en 2025 », précise le ministère des Transports.

Chaque jour, environ 120 000 véhicules empruntent le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, dont 13 % de camions. Cette voie est la plus utilisée pour le transport de marchandises entre la Rive-Sud et Montréal.

« Je ne vous cacherai pas ma déception face à cette mauvaise nouvelle, mais nous n’avons malheureusement pas le choix de procéder ainsi », a commenté le ministre des Transports, François Bonnardel.

« Des mesures d’atténuation » seront mises en place pour compenser le trafic créé par ce bouleversement, promet le ministère.

Ce nouveau chantier augmente la facture des travaux déjà en cours de 900 millions de dollars. Le ministère parle d’une « réfection structurale majeure », d’une modernisation « des équipements d’exploitation » et d’un réaménagement « des couloirs de services », notamment.

Après cette cure de rajeunissement, le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine devrait durer un autre 40 ans sans intervention majeure.

