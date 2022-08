Ascension à L’Assomption

Pandémie. Commerce en ligne et mégacentres. Inflation. Pénurie de main-d’oeuvre. Les chocs traumatiques ne manquent pas pour les rues commerçantes du Québec. Avec la série Nos rues à pied, «Le Devoir» évalue donc dans une approche déambulatoire la résilience de quelques-unes d’entre elles. Quatrième promenade : le boulevard de l’Ange-Gardien, à L’Assomption.

En 1990, lorsqu’il est revenu s’installer dans sa ville de jeunesse, Claude de Grandpré ne comptait qu’un seul restaurant sur l’artère principale, ouvert jusqu’à 21 h. Le théâtre Hector-Charland, qu’il dirige, a donné un nouveau souffle au quartier dès son inauguration, en 1999. Plus d’une quarantaine de commerces sont apparus, dont environ la moitié sont des restaurants, dans l’espace de six intersections du boulevard de l’Ange-Gardien.

« Il s’est développé des entreprises très branchées avec nous. On attire, en temps normal, 125 000 spectateurs par année, qui font vivre les commerces. Il y a aussi le collège et le cégep, qui les alimentent sur l’heure du midi, et on prend le relais le soir », décrit le directeur général, dans une vaste salle de réunion du moderne théâtre de 664 places.

En effet, de l’autre côté de la rue trônent les majestueux bâtiments en pierre du collège de L’Assomption, construits au XIXe siècle, et ceux du cégep de Lanaudière. De nombreux immeubles historiques sont éparpillés sur le boulevard et dans les rues environnantes.

Dans un espace gazonné destiné à être transformé en place publique, adjacent au théâtre, la municipalité a fait installer du mobilier et une scène extérieure, question d’attirer des flâneurs. Dans ce centre-ville aux allures de village, axé sur les arts et la restauration, il faut dire que les mesures sanitaires ont fait mal.

« À la billetterie, à un moment donné, on se disait qu’on ne passerait pas au travers. Surtout quand le gouvernement nous a dit qu’on avait le droit d’ouvrir, mais en coupant des sièges. Les coordonnatrices pleuraient de découragement », raconte M. de Grandpré, qui était musicien dans son ancienne carrière.

Le théâtre a perdu une grande partie de son personnel, si bien que ce fut une « catastrophe », l’été dernier, lorsqu’est venu le temps d’accueillir de nouveau les spectateurs. « On a passé la dernière année à recruter, ce qui fait que cet été, ce n’est pas si pire. Mais il y en a toujours un qui a la COVID. On passe notre temps à remplacer du monde ou à compenser », rapporte le natif de Repentigny au sourire communicatif.

Cet été, la salle est remplie à environ 80 % du niveau de 2019, estime M. de Grandpré, qui voit aussi une tendance à la baisse dans le nombre d’abonnés au théâtre. Il considère toutefois la situation comme « un défi positif de renouvellement de la clientèle ».

Une ascension ralentie

Malgré la morosité des deux dernières années et demie, les commerces du secteur ont presque tous survécu et se reconstruisent. Voisin du théâtre, le bistro L’ange cornu est pourvu d’une immense terrasse, stratégiquement envahie par la verdure, qui entoure la bâtisse. Quand on y est attablé, des oeuvres d’art saugrenues surprennent le client à chaque détour de regard.

Fondé il y a 23 ans, le restaurant possède sa propre petite salle de spectacle, surtout pour les artistes de la relève. « Le premier propriétaire a acheté l’endroit en sachant que le théâtre allait arriver en même temps », souligne la copropriétaire Nancy Melançon.

À partir de ce moment et jusqu’en 2020, la clientèle n’a cessé de croître, si bien que la copropriétaire et ses associés ont ouvert un deuxième établissement, quelques mètres plus loin, le pub Maître Edgar. « En 2016, la pièce La galère attirait des gens de partout au Québec, qui venaient en groupes. On est allés au maximum de ce qu’on était capables », raconte l’entrepreneure aux cheveux blonds.

Cette discrète passionnée de restauration a souffert de ne pas pouvoir exercer son métier pendant de longs mois pandémiques. La conversion aux commandes pour emporter a permis une certaine activité, mais l’achalandage était famélique. Alors que certains de ses associés quittaient le bateau, c’est son amour du métier qui l’a poussée à rester à bord.

Heureusement, Mme Melançon ressent cet été « une reprise économique, une reprise de la vie, de la fête » qui « ressemble un peu à 2019 ». La grande solidarité entre les commerçants de l’artère a, pour sa part, été un baume sur les plaies de la restauratrice.

Cette entraide a aussi été ressentie par Karine Chaumont, propriétaire de la boutique de cadeaux Le présentoir, quatre portes plus loin.

« Je n’hésite pas à diriger les clients vers les restos, selon leur profil. On est assez tissées serrées entre les commerçantes — il y a beaucoup de femmes. Tu vas à l’herboristerie, c’est Isabelle, tu vas au Vice-caché, c’est Shannon. Tu vas à L’ange, c’est Nancy », énumère Mme Chaumont, entre sa caisse et un étalage de bijoux québécois.

Alcool et histoire

Un peu plus loin, dans un bâtiment de 1890, une vieille enseigne annonce les Bars du portage. Pour connaître l’origine du nom du commerce et l’histoire de la ville, rien de mieux que de consulter Jean-Pierre Marion, Richard Falcon et René Lesage, des habitués de ce bar traditionnel qui y discutent avec leur bière, non loin des lumières des machines à sous.

« Avez-vous lu le livre Histoire de l’Assomption ? » demande M. Falcon à notre journaliste. Non ? Qu’à cela ne tienne, c’est lui qui fera le récit. L’Assomption, voyez-vous, est une péninsule au coeur du méandre de la rivière du même nom. L’endroit est fréquenté dès 1717 par des coureurs des bois en plus des Autochtones.

« Au lieu de faire le tour de la péninsule, les gens faisaient du portage, et c’est comme ça que ça s’est développé », indique M. Falcon.

Et pourquoi le mot « bars » est-il au pluriel ? « Jusque dans les années 1970, il y avait un mur ici au milieu. De ce côté-ci, c’était la taverne, les femmes ne pouvaient pas entrer ici. De l’autre côté, elles pouvaient y aller », explique M. Falcon.

Depuis, la rue s’est grandement modernisée, remarque M. Marion, tout en gardant son cachet antique. Ce natif de L’Assomption, lui, semble avoir très peu changé. Sur une vieille photo du bar sortie par la serveuse, le jovial habitué est assis au même endroit, portant une casquette similaire ! Que voulez-vous, il est attaché à cette institution, la seule de la rue qui est restée strictement un débit de boissons.

La microbrasserie Le Fermentor, installée depuis cinq ans dans la plus vieille maison de l’artère, érigée en 1780, est elle aussi bien fréquentée. C’est du moins le constat de Sébastien Cloutier, qui y est employé depuis trois ans. Il croit même qu’il est visité par davantage d’amateurs de houblon cet été qu’en 2019.

« On a beaucoup de monde du coin, mais on se fait aussi connaître par des circuits de découvertes comme Lanaubière et Je bois local », affirme le chevelu et barbu membre de cette petite équipe, qui est restée intacte malgré la pandémie.

Pour cette « petite famille », la pandémie a été l’occasion de se lancer dans la production de canettes. Ses produits sont d’ailleurs vendus dans plusieurs restaurants du boulevard.

L’ambiance est à l’optimisme en cette période estivale remonte-pente. Les commerçants seront toutefois un peu plus nerveux à l’automne, qui a été porteur de mauvaises nouvelles au cours des deux dernières années.