Plongeon de 30 mètres au coeur du tunnelier du REM

Après s’être frayé un chemin à plus de 30 mètres de profondeur dans un parc industriel de l’arrondissement de Saint-Laurent en octobre 2020, le tunnelier du Réseau express métropolitain (REM) s’est affairé sans arrêt depuis à ouvrir la voie au futur train léger, qui reliera à terme l’aéroport Montréal-Trudeau. Mais plusieurs étapes demeurent à franchir pour terminer ce chantier.

Claustrophobes, s’abstenir ! Les journalistes invités à se rendre au Technoparc mardi matin, où se trouve un immense chantier du REM, ont bien été avertis en prévision d’une visite souterraine de deux heures portant sur l’avancée des travaux visant à créer un parcours sur rail qui reliera la station Marie-Curie du train léger à l’aéroport Montréal-Trudeau, en passant notamment sous ses pistes d’atterrissage. Le Devoir était du lot des médias invités.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Depuis la mi-juillet, le tunnelier du REM — baptisé affectueusement « Alice » — est aux portes de la future station du train léger qui sera située à l’aéroport, mais à 35 mètres de profondeur. D’une longueur totale de 155 mètres, ce mastodonte de huit moteurs n’avait jusqu’alors cessé d’avancer depuis un an et demi, nuit et jour, pour réaliser un tunnel de 2,5 kilomètres de long et d’un diamètre de 7,38 mètres, excavant ainsi 10 000 m3 de sol.

« On avait ici des situations de sol extrêmement complexes », explique Marc-André Lefebvre, directeur des communications de NouvLR, le consortium chargé de concevoir les infrastructures du REM. Le parcours du tunnelier a ainsi été analysé de près par un « pilote » expérimenté dont la salle de commandement est située dans le sous-sol montréalais. Celui-ci s’est assuré de contrôler en direct la pression à l’intérieur de cette immense machine en plus de veiller à ce que le tunnelier, qui peut être dirigé à droite comme à gauche à partir d’un ordinateur, soit « toujours parfaitement aligné sur la voie ».

« C’est vraiment un travail rigoureux, qui nécessite énormément d’expérience », explique M. Lefebvre, qui ajoute que NouvLR est allé chercher « les meilleurs du monde » dans ce domaine de pointe.

« Une usine souterraine »

Au-delà de sa taille, c’est toutefois la technologie dernier cri de ce tunnelier qui impressionne. Celui-ci est capable non seulement d’excaver le sol à une vitesse maximale de cinq mètres à l’heure, posant des anneaux de soutien sur son passage, mais aussi d’installer des parois en béton pour recouvrir l’ensemble du tunnel. Une fois le tunnelier en arrêt et les parois posées, des employés vissent celles-ci au tunnel, avant qu’Alice poursuive son chemin.

« Donc, le tunnelier, c’est une usine souterraine qui vient à la fois creuser le tunnel et installer le revêtement permanent en même temps », résume M. Lefebvre, un casque blanc sur la tête et des lunettes de sécurité au visage, mesures de sécurité obligent.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Une trentaine d’employés se trouvent d’ailleurs en continu sur le site, où ils effectuent à tour de rôle des quarts de travail de 12 heures à des dizaines de mètres sous terre, pour un total d’une centaine de travailleurs en rotation. Certains d’entre eux n’en sont d’ailleurs pas à leur premier tunnel. Le Devoir s’est brièvement entretenu sur place avec un minier, qui a indiqué qu’il travaillait dans ce domaine depuis 37 ans. « C’est sans doute mon dernier », lance-t-il en souriant.

Le tunnelier, pour sa part, a déjà atteint sa fin de vie. Neuf et brillant à son arrivée à Montréal en pièces détachées, il est aujourd’hui voué à être démonté, comme c’est généralement le cas pour ce type de technologie, la taille de cet engin ayant été déterminée pour répondre aux besoins précis du REM.

L’approche utilisée pour réaliser ce tunnel pourrait toutefois en inspirer d’autres au Québec. La Société de transport de Montréal, dont l’essentiel du réseau de métro a été creusé par dynamitage dans les années 1960, prévoit d’ailleurs d’avoir recours à un tunnelier pour réaliser le prolongement de la ligne bleue, de la station Saint-Michel jusqu’à Anjou.

Un échéancier incertain

L’essentiel des travaux d’infrastructures du REM sont ainsi terminé sur ce chantier. « Là, on est rendus à la fin, mais il nous reste encore beaucoup de travail d’étanchéité à faire », le long du tunnel, où des rails et des câbles électriques seront ensuite installés, précise M. Lefebvre.

L’échéancier du projet, pour sa part, demeure incertain dans un contexte où les finances d’Aéroports de Montréal (ADM), qui doit réaliser la station du train léger sur son terrain, ont durement écopé durant la pandémie. CDPQ-Infra et ADM devraient annoncer conjointement cet automne la date de mise en service de cette station, dont le coût de construction est évalué à 600 millions de dollars.

Par courriel, ADM précise au Devoir que « l’installation du chantier » pour la construction de cette station du REM est terminée et que des travaux d’excavation ont débuté en vue de rejoindre le tunnel où circulera le train léger.